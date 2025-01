Grâce à l’éditeur Dear Villagers et au développeur Exalted Studio, nous avons une date de sortie pour Big Helmet Heroes. Le titre arrivera sur Nintendo Switch le 5 février 2025.

Jouable en solo ou avec un ami en coopération locale, le jeu propose 29 personnages uniques à découvrir (et à sauver) dans des niveaux fantaisistes inspirés des univers communs de notre enfance (chevaliers, pirates, momies, et même licornes fans de métal !). Big Helmet Heroes apporte ainsi une touche de fraîcheur au genre du beat’em up 3D. La réalisation soignée du jeu met en scène de nombreux personnages, chacun doté d’une personnalité et de pouvoirs qui lui sont propres. Vous serez ainsi bien armé pour affronter les gobelins à l’aide d’épées, de haches, de massues, d’arbalètes, de tapettes à mouches électriques ou bien de pistolets laser !

Big Helmet Heroes propose un défi intéressant et accessible à tous les publics. Affrontez des vagues de méchants malicieux – y compris des boss – et, de temps en temps, affrontez même votre partenaire en le poussant « malencontreusement » dans un précipice ! Exalted Studio a mis tout son cœur dans cette aventure chevaleresque pour sauver la princesse (qui n’est peut-être pas aussi impuissante qu’elle en a l’air…).

Pour ceux qui n’ont pas pu assister aux évènements où le jeu a été présenté et qui sont impatients de l’essayer, une démo jouable est disponible sur Steam et Xbox Series. Préparez-vous à plonger dans une aventure fantastique pleine d’humour, d’action et de surprises !

Les caractéristiques principales

Des animations renversantes : plongez dans ce jeu qui repousse les limites de l’animation. Les graphismes à la pointe de la technologie donnent vie aux héros et à l’environnement, rendant chaque bataille spectaculairement vivante.

⚔️ Des styles de combat dynamiques : exploitez la puissance de quatre styles de combat bien distincts. Servez-vous du décor à votre avantage et maniez des armes aussi amusantes que fantaisistes.

Un gameplay coopératif : découvrez la joie de la coopération locale. Terrassez des ennemis, réfléchissez ensemble à votre stratégie ou régalez-vous des situations chaotiques qui apparaîtront en combattant côte à côte.

Des mondes vastes et fantaisistes : explorez des niveaux repoussant les limites de la créativité, tous plus surprenants et plus superbes les uns que les autres. Les décors colorés et la minutie des détails permettent de proposer l’arrière-plan idéal pour des aventures inoubliables.

Des héros aux pouvoirs uniques : chaque héros possède des compétences spécifiques lui permettant de venir à bout des obstacles comme des ennemis. Ces super-pouvoirs sont non seulement uniques, mais également visuellement époustouflants, pour une dose de divertissement supplémentaire.

Rencontrez nos héros