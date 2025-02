Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Bumblebee – Search for Happiness – 3.9GB

Discolored 2 – 3.1GB

Echoes of the Plum Grove – 2.1GB

Ninja Five-O – 2.0GB

Amber Isle – 2.0GB

Witch of the Meta Loop – 2.0GB

Macross: Shooting Insight – 1.9GB

Matchmaker Agency – 1.9GB

Tiny Terry’s Turbo Trip – 1.7GB

Metal Suits: Counter-Attack – 1.5GB

Space CleanUp: Cosmic Robot Disinfector – 1.3GB

Undying – 1.1GB

Recall: Empty Wishes – 1.0GB

Snezhinka – 850MB

Trading Card Shop Simulator – 697MB

Urban Myth Dissolution Center – 598MB

Dead Dragons – 500MB

Car Detailing & Wash Simulator : Luxury Car Cleaner – 440MB

Momodora: Moonlit Farewell – 300MB

Super Jagger Bomb 2: Go East – 290MB

Guns of Fury – 160MB

Toon Breakout 3D – 140MB

Beef Cat Ultra – 100MB

Sokocrab – 68MB

Drop That Cat – 40MB