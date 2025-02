Lors de leur récente séance de questions-réponses fiscale, Nintendo a été interrogé sur sa stratégie concernant les smartphones, sachant que beaucoup de personnes jouent à leurs premiers jeux sur ces appareils mobiles.

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a clairement indiqué que l’entreprise considère les smartphones comme importants et qu’elle poursuit ses initiatives sur ces plateformes afin d’étendre sa portée auprès du grand public.

Voici la déclaration de Furukawa :

« Nous avons déployé des applications mobiles dans de nombreuses régions du monde, y compris dans des pays et régions qui ne peuvent être atteints par le seul biais de notre activité de consoles de jeux. Le nombre cumulé de téléchargements de nos applications, à la fin du mois de septembre 2024, a dépassé les 900 millions. Nous pensons que cela a permis à un grand nombre de personnes de découvrir nos licences et nos personnages.

Actuellement, nous exploitons trois applications de jeux : Fire Emblem Heroes, Mario Kart Tour et Super Mario Run. De plus, nous développons et exploitons conjointement Pikmin Bloom, distribué par Niantic. L’exploitation et le service d’Animal Crossing: Pocket Camp ont pris fin le 29 novembre 2024, mais celui-ci a été relancé en tant qu’application payante, appelée Animal Crossing: Pocket Camp Complete, et a débuté sa distribution le 3 décembre 2024. Nous ne pouvons pas fournir de détails concernant les futurs développements d’applications, mais nous continuons à développer de nouvelles applications de jeux.

Par ailleurs, nous avons commencé la distribution de Nintendo Music en octobre de l’année dernière. Nous espérons profiter de la popularité grandissante des smartphones pour créer des opportunités permettant aux gens de découvrir les univers de nos jeux et de notre musique en dehors des consoles de jeux. Nous prévoyons de poursuivre ces efforts de différentes manières pour chaque titre, notamment en les liant à des jeux.

Comme vous l’avez souligné, il est vrai que les smartphones remplacent progressivement nos consoles de jeux dédiées en tant que premières plateformes de jeu. Dans ce contexte, nous avons envisagé diverses solutions quant à ce que nous pourrions faire avec les smartphones, et nous continuerons à le faire à l’avenir. Lors de la conférence sur la politique de gestion de l’année dernière, dans l’explication relative à « l’élargissement du public en contact avec les licences Nintendo », nous avons mentionné que nous utilisons les parcs à thème, les boutiques officielles, les vidéos et le mobile pour susciter l’intérêt des gens pour notre cœur de métier, à savoir les consoles de jeux dédiées. Même lorsque nous passerons à la Nintendo Switch 2, il sera important d’étendre nos points de contact avec les consommateurs en dehors des consoles de jeux, et nous pensons que les smartphones joueront un rôle majeur dans cette stratégie. Nous continuerons donc à rechercher et à travailler sur ce sujet. »