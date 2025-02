Voici le top des ventes de la semaine (du 27 janvier au 2 février) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Le classement nous montre que les jeux phares de Nintendo continuent de dominer les ventes sur Nintendo Switch. En tête de liste, Donkey Kong Country Returns HD affiche une solide performance avec 22 093 unités vendues, bien que ce chiffre soit en baisse de 37 % par rapport aux périodes précédentes, pour un total cumulé de 164 442 ventes. À la deuxième place, Super Mario Party: Jamboree maintient une très bonne stabilité avec 18 063 exemplaires écoulés, ne subissant qu’une légère baisse de 2 %, et confirmant l’attractivité de la marque Mario sur le marché domestique.

Du côté des autres plateformes, Black Myth: Wukong fait une entrée remarquée sur PS5 avec un lancement tout neuf qui a permis d’enregistrer 10 136 ventes. Sur Nintendo Switch, un nouveau titre dans le genre de jeux de cartes, Card Fight!! Vanguard: Dear Days 2, se positionne également parmi les nouveautés avec 8 980 unités vendues. En revanche, Dynasty Warriors: Origine affiche une chute significative de 50 %, avec 8 664 ventes, indiquant peut-être une baisse d’intérêt pour ce type de titre ou une concurrence accrue sur ce segment.

Les incontournables restent également présents : Mario Kart 8 Deluxe continue de séduire malgré sa longévité, se vendant à 5 842 exemplaires (avec un pourcentage de vente stable), tandis que Animal Crossing: New Horizons enregistre 4 636 ventes, en baisse de 30 %, ce qui pourrait s’expliquer par le cycle de vie du jeu et son public déjà très sollicité.

Phantom Brave: The Lost Hero est arrivé sur Nintendo Switch le 30 janvier 2025, apportant avec lui l’ADN caractéristique de Nippon Ichi Software, reconnu pour ses RPG stratégiques aux mécaniques originales. Cependant, malgré le potentiel créatif et l’héritage apprécié de la franchise Phantom Brave, le lancement en Occident s’est révélé décevant pour de nombreux fans et observateurs du marché.

Les chiffres de vente des premières semaines, avec seulement 3 840 exemplaires écoulés selon Famitsu, traduisent une performance en demi-teinte qui contraste fortement avec l’engouement espéré pour un titre d’une marque aussi culte. Cette modeste réception commerciale peut s’expliquer par plusieurs facteurs : la concurrence féroce sur le marché des jeux sur Nintendo Switch, des attentes élevées issues des précédentes itérations de la série, ou encore une communication qui n’aurait pas suffisamment su mettre en avant les nouveautés et la richesse du gameplay proposé.

01./01. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD <ACT> (Nintendo) {2025.01.16} (¥5.980) – 22.093 / 164.442 (-37%)

02./02. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 18.063 / 1.157.917 (-2%)

03./00. [PS5] Black Myth: Wukong <RPG> (Game Science) {2025.01.30} (¥7.255) – 10.136 / NEW

04./00. [NSW] Card Fight!! Vanguard: Dear Days 2 <TBL> (Bushiroad) {2025.01.30} (¥6.980) – 8.980 / NEW

05./03. [PS5] Dynasty Warriors: Origins # <ACT> (Koei Tecmo) {2025.01.17} (¥8.800) – 8.664 / 89.860 (-50%)

06./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 5.842 / 6.227.684 (+0%)

07./05. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 4.636 / 8.063.084 (-30%)

08./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 4.493 / 3.801.348 (-1%)

09./00. [NSW] Phantom Brave: The Lost Hero # <SLG> (Nippon Ichi Software) {2025.01.30} (¥7.200) – 3.840 / NEW

10./09. [NSW] Dragon Quest III HD-2D Remake <RPG> (Square Enix) {2024.11.14} (¥6.980) – 3.749 / 988.334 (-19%)

Cette semaine, les ventes physiques sur le marché japonais continuent de confirmer la domination de la Nintendo Switch dans le paysage vidéoludique nippon. Sur l’ensemble des systèmes, on totalise 60 303 unités écoulées, en légère hausse par rapport aux 58 786 de la semaine précédente, malgré une légère baisse de 19 000 unités par rapport à l’an dernier (80 244).

Le segment Nintendo Switch affiche des chiffres particulièrement impressionnants. La version standard (NSW #) se vend à hauteur de 44 341 exemplaires cette semaine, un chiffre légèrement inférieur aux 45 327 de la semaine précédente mais tout de même supérieur aux 41 966 enregistrés l’an dernier. À cela s’ajoutent les différentes variantes de Switch qui, combinées, confirment la popularité continue de la console : la version OLED affiche 31 220 unités écoulées, la version « L » atteint 7 997 exemplaires, et une version complémentaire complète le total avec 5 124 unités. Ces chiffres témoignent d’un marché solide et fidèle à Nintendo, avec un cumul annuel (YTD) pour la Switch avoisinant les 304 788 unités, et des ventes à long terme culminant à plus de 35 millions d’exemplaires.

Du côté de la PS5, la tendance est plus modeste. Cette plateforme a enregistré 12 873 ventes cette semaine, en légère progression par rapport aux 12 341 de la semaine précédente, bien que le chiffre reste nettement inférieur à celui de l’année précédente (34 484). Avec un total annuel de 94 460 unités écoulées et près de 6,5 millions d’exemplaires vendus sur le long terme, la PS5 conserve une présence notable, même si elle ne rivalise pas avec l’ascendant de la Switch sur le marché physique nippon.

La Xbox Series (groupée ici sous XBS) enregistre 3 070 ventes cette semaine, en forte hausse par rapport aux 1 087 de la semaine précédente et en ligne avec le chiffre de l’année passée (3 177). Cependant, son cumul annuel reste modeste (6 931) par rapport aux plateformes de Nintendo et Sony.

Enfin, les ventes sur PS4 sont quasiment insignifiantes avec seulement 19 unités écoulées cette semaine, confirmant que cette plateforme tend désormais vers la disparition sur le marché physique.