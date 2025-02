Mebius sortira une version Nintendo Switch du RPG MSX2 BURAI Joukan (BURAI Volume One) développé par Riverhill Soft au début de l’été au Japon.

BURAI Joukan était un grand projet de RPG à l’époque de sa sortie, avec une histoire écrite par Takeo Iijima (aujourd’hui connu sous le nom de Takiya Iijima), un character design et des illustrations originales de Shingo Araki et Michi Himeno, et une musique du groupe de rock SHOW-YA. Selon Mebius, le jeu est connu pour son ouverture de plus de 40 minutes, son histoire entourant des personnages excentriques, ses magnifiques graphismes et sa qualité sonore sensationnelle.

La version Switch de BURAI Joukan proposera des fonctionnalités de sauvegarde/chargement et de retour en arrière, ainsi que la personnalisation du fond d’écran, la visualisation des manuels numériques, et bien plus encore. Les données peuvent également être liées à la suite de BURAI Gekan : Kanketsuhen (BURAI Volume Two : Final Chapter), qui suivra à une date ultérieure.

Pour cette version, Mebius développe « MSXPLAYer » pour Switch en coopération avec la MSX Association. Il s’agit d’un émulateur MSX officiel, sous licence MSX Licensing Corporation, qui peut faire tourner des jeux MSX dans divers environnements, y compris la Switch. BURAI Joukan sera le premier titre à l’utiliser. À l’avenir, Mebius prévoit de sortir régulièrement des titres sous licence MSX Licensing Corporation et de porter de nombreux classiques.

Burai: Jōkan » est un jeu de rôle japonais développé par Riverhillsoft, initialement sorti en 1989 sur les plateformes NEC PC-8801 et NEC PC-9801, puis adapté sur MSX et FM Towns.

Dans le monde de Kypros, autrefois en paix après la défaite du dieu maléfique Daar, une nouvelle menace émerge. Bido, un puissant guerrier et adepte de Daar, cherche à ressusciter son maître et attaque le roi de Kypros. Avant de succomber, l’un des trois chevaliers du roi libère huit perles magiques, chacune choisissant un héros destiné à contrer Bido. Ces héros proviennent de diverses races, notamment des humains, des dragons, des hommes-lézards et des créatures canines appelées wosshus. Parmi eux se trouvent des combattants, un voleur et un puissant sorcier. Leur mission est de sauver Kypros de la destruction.

« Burai: Jōkan » propose une navigation en vue de dessus, avec une carte du monde, des villes à explorer et des combats aléatoires au tour par tour en vue à la première personne. Le jeu se distingue par la possibilité d’incarner huit héros différents, chacun débutant dans une région distincte du monde. Les personnages possèdent des compétences et des sorts uniques, mais le gameplay de base reste similaire pour chacun. Le joueur peut choisir de commencer l’aventure avec n’importe lequel des huit héros.

Le prochain titre de G-MODE Archives sur Switch a été révélé. G-MODE Archives : Magical Fantasista 3 débarque sur la Switch au Japon. Il s’agit d’un RPG fantastique qui est sorti sur mobile en 2007.

Le troisième épisode de la série de RPG de synthèse magique « Magical Fantasista ». Les quatre personnages, John et Julius, mercenaires de l’armée impériale, Utna, princesse de Roafleur, et Yubel, garde royal, partent à l’aventure pour retrouver Stella Maris, censée apporter la paix sur la planète. Ils exploreront le monde tout en maîtrisant un total de plus de 100 Arts (techniques et magies). Le jeu offre la liberté de créer de nouveaux effets en combinant les Arts et des combats hautement stratégiques qui les utilisent pleinement.

L’aventure a quitté la « Nébuleuse de l’Empire Magique » du jeu précédent pour s’étendre aux prairies, aux déserts, aux anciennes cités flottant dans le ciel, aux grandes batailles de vaisseaux aériens… et même à l’espace ! Profitez d’une histoire épique digne du dernier chapitre de la série, incluant les conflits des protagonistes et de nombreux mystères décrits à travers les batailles au-dessus des étoiles.