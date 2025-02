Etherous Games Limited a récemment annoncé le développement de Dragon Song Tavern, un jeu d’aventure et de gestion prévu sur Nintendo Switch.

Dans Dragon Song Tavern, les joueurs suivent l’histoire de deux frères et sœurs aventuriers : Gracie, une guerrière, et Elio, un barde. Après avoir acheté impulsivement une taverne en bord de mer dans une ville commerçante côtière, ils découvrent un bébé dragon et décident de gérer la taverne ensemble, tout en tissant des liens avec de nouveaux amis et les habitants de la ville.

Le gameplay combine des éléments de simulation et d’aventure. Les joueurs pourront cultiver des récoltes, pêcher, collecter des ressources, puis se lancer dans des quêtes passionnantes à travers diverses cartes. Le jeu propose également des combats stratégiques au tour par tour pour découvrir des ingrédients mystérieux. En parallèle, il sera possible de cuisiner, brasser, fabriquer et gérer la taverne, tout en personnalisant les pièces, en collectionnant des objets rares, en équipant le personnage et en explorant les histoires riches des compagnons et le vaste univers du jeu.

Les joueurs auront la possibilité de choisir d’incarner l’un des deux frères et sœurs ou de personnaliser leur propre personnage pour débuter l’aventure. Le jeu promet une expérience mêlant confort et aventures fantastiques.

Parmi les fonctionnalités clés, on trouve la formation de liens avec divers compagnons qui rejoindront les aventures et aideront à la gestion de la ferme et de la taverne, chacun apportant des compétences et des histoires uniques. La personnalisation et la décoration de la taverne et des chambres selon les préférences du joueur sont également mises en avant, offrant une expérience immersive et personnalisée.

Pour ceux qui souhaitent être informés des dernières mises à jour et de la disponibilité du jeu, il est recommandé de l’ajouter à leur liste de souhaits sur les plateformes de précommande.

Avec son mélange unique de simulation de vie, de gestion de taverne et d’aventure, Dragon Song Tavern s’annonce comme un titre prometteur pour les amateurs du genre.