Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

MLB The Show 25 – 26.4MB

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – 13.4GB

Cabernet – 5.9GB

Afterlove EP – 3.9GB

Vampire Waifu Puzzles – 3.9GB

Wet Whispers: Anime Shift Puzzles – 3.9GB

Anime Dance-Off: Space Party – 3.9GB

Slasher: Origins – 2.3GB

Witch of the Meta Loop – 2.0GB

Doggy Up – 2.0GB

Godzilla Voxel Wars – 1.0GB

House Mansion Flipper – 1.0GB

Ninja Issen – 931MB

Jupiter Hell – 800MB

Build Lands – 620MB

X-Out: Resurfaced – 550MB

Girlfriend from Hell – 500MB

Bioweaver – 351MB

Stories from Sol: The Gun-Dog – 336MB

Desvelado – 330MB

Crosswords: World Tour – 300MB

Make It Donut – 216MB

TactiCats – 202MB

2222 Abyss of the Universe – 159MB

Puzzle & Summoner – 77MB

Marron’s Day – 68MB

Learn to Play – Penalty Shootout – 62MB

Eggconsole Arctic PC-8801mkIISR – 36MB