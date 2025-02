Hot Lap Racing s’enrichit d’une nouvelle mise à jour « Le Circuit des Ecuyers » sur Nintendo Switch

Le simcade de course Hot Lap Racing, qui fait vibrer les passionnés de sport automobile en combinant le charme rétro et la technologie moderne, se prépare à recevoir un tout nouveau circuit sur Nintendo Switch. Développé par Zero Games Studios et Vision Réelle, et publié par Maximum Entertainment, Hot Lap Racing promet aux pilotes, qu’ils soient chevronnés ou novices, une expérience de conduite toujours plus intense et diversifiée.

Avec plus de 50 voitures allant des classiques des années 1960 aux bolides ultramodernes, Hot Lap Racing offre aux joueurs la possibilité de piloter des véhicules de marques légendaires telles que Peugeot, Alpine, Citroën, Mygale, ainsi qu’un concept car futuriste élaboré en collaboration avec la communauté du sport automobile, symbolisant l’avenir des courses en 2030. Le jeu se distingue également par ses plus de 70 configurations de circuits réparties sur 17 stages, incluant des pistes emblématiques comme Jarama en Espagne, Salzburgring en Autriche, la French Riviera et Flagstaff, garantissant ainsi une course pour chaque style de conducteur.

La mise à jour « Le Circuit des Ecuyers » ajoute un nouvel horizon à l’aventure. Situé à seulement 90 minutes de Paris, ce circuit moderne est réputé pour son tracé technique exigeant, comportant 17 virages serrés qui mettront au défi même les pilotes les plus aguerris. Conçu à l’origine pour les journées d’essais et d’entraînement avancé, il a également accueilli plusieurs compétitions mineures, promettant désormais aux joueurs une piste de course idéale pour repousser leurs limites.

Outre cette nouvelle piste, Hot Lap Racing continue de séduire avec son mode Campagne, dans lequel les joueurs bénéficient de conseils issus de FEED RACING pour perfectionner leurs techniques de pilotage, battre des records de circuit et bâtir leur légende personnelle dans le monde de la course. Chaque course est une opportunité de maîtriser son véhicule grâce à des mécaniques de conduite précises, des enchaînements de combos stylisés lors des combats sur circuit, et la personnalisation poussée des motos et voitures qui permet d’adapter l’expérience à chaque profil.

Cette mise à jour, attendue avec impatience par la communauté, promet donc d’apporter un nouveau souffle à Hot Lap Racing sur Nintendo Switch, enrichissant l’expérience de jeu et offrant une diversité de défis sur des circuits toujours plus innovants. Les amateurs de sensations fortes et de pilotage technique n’auront qu’à patienter encore un peu pour découvrir « Le Circuit des Ecuyers » et profiter de tous les nouveaux contenus qui viendront sublimer leur passion pour la course automobile.