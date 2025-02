Nintendo lance sa campagne « Play On » (toujours plus de jeux en Français) en Europe, offrant aux joueurs de Nintendo Switch une avalanche d’activités, de promotions et de récompenses jusqu’au 23 mars 2025. L’objectif ? Inviter les joueurs à terminer leurs parties en cours, à explorer leur historique de jeux ou à découvrir de nouvelles pépites, le tout dans une ambiance conviviale et motivante.

Dès aujourd’hui, la Play On Sale propose une large sélection de titres en promotion jusqu’au 23 février. Parmi les offres phares, on retrouve des réductions sur des incontournables tels que Just Dance 2025 Edition, Balatro, Mario + Rabbids Sparks of Hope, OKAMI HD et Sonic x Shadow Generations. Ces remises digitales permettent de se procurer son prochain jeu Nintendo Switch à moindre coût, offrant ainsi aux joueurs une belle opportunité pour enrichir leur ludothèque.

Mais ce n’est pas tout. Pendant les six prochaines semaines, plusieurs autres activités attendent les joueurs. Dès le 24 février, les membres de Nintendo Switch Online pourront profiter des Game Trials, leur donnant la chance de jouer gratuitement à la version complète d’un titre sélectionné – titre qui sera annoncé et préchargé dès le 20 février – avant de bénéficier d’une remise spéciale jusqu’au 8 mars. Cette fonctionnalité permet d’expérimenter de nouveaux jeux tout en économisant, une approche qui redéfinit la découverte de jeux sur la console.

Retrouvez toujours plus de jeux sur Nintendo Switch !

Au programme des six semaines à venir :

✅ De nombreuses réductions

✅ Des points or bonus pour l'achat d'un abonnement Nintendo Switch Online

✅ Un Jeu à l'essai de renom

✅ Et bien plus ! + d'infos : https://t.co/68SJnqNojw — Nintendo France (@NintendoFrance) February 10, 2025

De plus, pour encourager la fidélité à long terme, Nintendo propose des récompenses sous forme de Platinum Points. En jouant à des titres sélectionnés sur Switch, les joueurs peuvent accumuler 30 points par jeu et les échanger contre des récompenses via Nintendo Rewards. Chaque semaine, un nouveau jeu est mis à l’honneur, permettant ainsi de varier les plaisirs et de récompenser la constance des joueurs. Parallèlement, les abonnés à Nintendo Switch Online ont l’opportunité de gagner jusqu’à £12 en Gold Points en achetant ou renouvelant leur abonnement 12 mois avec option de renouvellement automatique. Ces points supplémentaires offrent des avantages exclusifs, notamment l’accès à plus de 170 jeux classiques sur la console et la possibilité d’écouter une sélection de bandes-son via Nintendo Music sur leurs appareils mobiles.

La campagne « Play On » ne se limite pas aux activités en ligne. Plusieurs événements in-game sont également prévus pour divers titres phares. Par exemple, avec Animal Crossing: New Horizons, les joueurs pourront commander des objets à thème de Saint-Valentin via Nook Shopping et recevoir un cadeau d’Isabelle jusqu’au 14 février. Du côté de Pokémon, les utilisateurs de Pokémon HOME sur smartphone auront la chance de recevoir des Pokémon brillants tels que Meloetta et Manaphy en complétant les différents Pokédex sur Nintendo Switch, tandis que Pokémon Scarlet et Pokémon Violet proposeront, du 14 au 16 février, un raid Tera à thème Saint-Valentin mettant en scène Milcery 5 étoiles.

Cette campagne ambitieuse montre à quel point Nintendo souhaite continuer à enrichir l’expérience Switch en combinant promotions attractives, nouveaux contenus de jeu et récompenses pour les abonnés. En multipliant les initiatives pour « jouer encore », Nintendo confirme sa volonté d’encourager la communauté à rester active, explorer de nouveaux horizons et profiter pleinement de sa plateforme. Alors, que vous soyez un joueur de longue date ou que vous cherchiez à découvrir de nouveaux titres, c’est le moment idéal pour plonger dans l’univers Nintendo et profiter de toutes ces offres exceptionnelles.