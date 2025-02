Bandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer que ONE PIECE PIRATE WARRIORS 4 a dépassé la barre des 4 millions d’exemplaires vendus dans le monde depuis sa sortie. De plus, le jeu continue de s’enrichir et proposera prochainement de nouveaux DLC, dont un qui permettra aux fans de choisir leur personnage préféré. Enfin, ONE PIECE PIRATE WARRIORS 4 sera bientôt disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S et les possesseurs d’une édition PlayStation 4 ou Xbox One pourront bénéficier d’une mise à niveau gratuite.

ONE PIECE PIRATE WARRIORS 4, le jeu d’action développé par KOEI TECMO Games, permet de rejouer l’histoire de l’équipage du Chapeau de paille, ainsi que de nombreux autres personnages de ONE PIECE. Les joueurs peuvent également affronter des centaines d’ennemis en utilisant des attaques dévastatrices dans un style particulièrement déjanté.

Les fans pourront bientôt découvrir du contenu inédit qui leur permettra, via un sondage se déroulant du 12 au 28 février, de choisir trois personnages parmi une liste de 23 (un identifiant Bandai Namco est nécessaire pour voter). Les personnages retenus seront intégrés à un DLC payant. De plus amples informations sur les DLC à paraître seront prochainement communiquées.

Produite par Toei Animation et basée sur le manga le plus vendu de tous les temps créé par Eiichiro Oda, la série One Piece a été diffusée pour la première fois à la télévision japonaise en octobre 1999. Elle raconte l’histoire de Monkey D. Luffy et de l’équipage du Chapeau de paille en quête du « One Piece », le trésor légendaire de l’ancien roi des pirates Gol D. Roger. One Piece est aujourd’hui une franchise mondiale comprenant 15 longs métrages, des films au format DVD, des jeux vidéo et un incroyable catalogue de produits dérivés : accessoires, jouets, jeux, meubles, articles ménagers, vêtements et plus encore.

ONE PIECE PIRATE WARRIORS 4, déjà disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, sortira prochainement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S pour permettre aux possesseurs de ces plateformes de découvrir ce jeu d’action frénétique.