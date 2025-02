La marque RIG sera le CASQUE OFFICIEL de l’Evo 2025

NACON, constructeur d’accessoires gaming premium, a le plaisir d’annoncer son partenariat mondial avec l’Evo pour la saison 2025. En tant que partenaire officiel, NACON mettra en avant ses Arcades Sticks, manettes et casques primés de nombreuses fois, à l’occasion de l’Evo Awards et des compétitions du circuit Evo 2025.

« L’expertise de NACON en tant que fabricant de manettes et de casques haut de gamme est en alignement avec le partenariat Evo car nous comprenons et répondons aux exigences des joueurs professionnels qui concourent à un niveau ‘Élite’. » déclare Alain Falc, PDG de NACON.

Le partenariat permettra à la communauté des jeux de combat de profiter de la diffusion de différents temps forts, de vidéos publicitaires, d’animations en direct lors des tournois et bien plus encore de la part de NACON. En outre, les concurrents auront la possibilité d’utiliser les derniers casques RIG dans les milliers de stations de jeu de l’Evo Japan, Combo Breaker, CEO, Evo Las Vegas et bien sûr, lors de l’Evo France qui se déroulera pour sa première édition à Nice, du 10 au 12 octobre 2025.

« L’assurance d’un équipement ultra performant est indispensable pour l’Evo, et à ce titre, nous sommes ravis que NACON nous rejoigne en tant que Partenaire Officiel pour continuer à offrir des sensations incroyables à la communauté des jeux de combat » a indiqué Mark Julio, Directeur du Business Development pour l’Evo. « La qualité singulière des équipements gaming NACON répond idéalement aux attentes d’excellence de l’Evo, afin de garantir une expérience exceptionnelle aux participants et aux fans. »

Avec plus de 30 ans d’expertise en matière d’innovation au service des gamers, NACON s’est imposé comme un leader dans le domaine des accessoires gaming premium pour les joueurs compétitifs en quête de performance, se spécialisant dans les manettes, les casques et les équipements dédiés au racing. Le DAIJA Arcade Stick de NACON a ainsi reçu le Platinum Award de T3, qui l’a qualifié de « World’s best PS5 fight stick » (Meilleur Arcade Stick pour PS5 du monde).

Les fans découvriront les premières manifestations de ce partenariat lors des Evo Awards, ce 15 février à Los Angeles, pour lesquels NACON est fier de parrainer la catégorie « Comeback of the Year ».