Voici le top des ventes de la semaine (du 27 janvier au 2 février) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

software

01./02. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 17.355 / 1.175.272 (-4%)

02./01. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD <ACT> (Nintendo) {2025.01.16} (¥5.980) – 16.254 / 180.696 (-26%)

03./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.263 / 6.237.947 (+76%)

04./00. [PS5] Kingdom Come: Deliverance II <RPG> (Plaion) {2025.02.05} (¥7.355) – 6.484 / NEW

05./03. [PS5] Black Myth: Wukong <RPG> (Game Science) {2025.01.30} (¥7.255) – 5.636 / 15.772 (-44%)

06./07. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 5.244 / 8.068.328 (+13%)

07./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 4.817 / 3.806.165 (+7%)

08./05. [PS5] Dynasty Warriors: Origins # <ACT> (Koei Tecmo) {2025.01.17} (¥8.800) – 4.723 / 94.583 (-45%)

09./16. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 3.620 / 1.544.320 (+42%)

10./18. [NSW] It Takes Two <ADV> (Electronic Arts) {2022.12.08} (¥3.909) – 3.557 / 120.365 (+94%)

hardware