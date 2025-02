Nightdive Studios développe System Shock 2: 25th Anniversary Remaster pour Nintendo Switch, a révélé aujourd’hui l’entreprise. La date de sortie sera annoncée lors du Future Game Show Spring Showcase.

Ce projet était initialement connu sous le nom de System Shock 2: Enhanced Edition. Ce remaster modernise le classique RPG d’horreur et d’action de science-fiction sorti en 1999.

Présentation du jeu

Le System Shock 2 original a révolutionné la narration, l’atmosphère et le gameplay, inspirant une génération de jeux à suivre. Il a transformé la perception du potentiel narratif des jeux en vue à la première personne et a remporté plus d’une douzaine de prix, dont plusieurs titres de « Jeu de l’année ».

Nous sommes en 2114. En sortant d’un sommeil cryogénique à bord du vaisseau FTL Von Braun, vous ne vous souvenez ni de votre identité ni de votre emplacement… et quelque chose a terriblement mal tourné. Des hybrides mutants et des robots mortels rôdent dans les couloirs, tandis que les cris des derniers survivants résonnent à travers la coque glaciale du vaisseau. SHODAN, une IA renégate déterminée à anéantir l’humanité, a pris le contrôle. Votre mission : l’arrêter. Explorez les corridors sombres du Von Braun, plongez dans une atmosphère riche en tension, et découvrez le destin tragique de l’équipage, pont après pont…

EP Games a annoncé aujourd’hui que son prochain projet, Oppidum, est en développement pour Nintendo Switch. Le jeu sera disponible sur la console après son lancement initial au premier trimestre 2025.

Un jeu d’aventure et de survie en coopération

Oppidum est un jeu d’aventure et de survie jouable jusqu’à quatre joueurs. Il mêle exploration et gestion des ressources, avec des mécaniques de crafting, d’agriculture, de pêche, de chasse, de combats et bien plus encore.

Présentation du jeu

Le destin d’un monde merveilleux repose entre vos mains. Relèverez-vous le défi ?

Plongez dans l’univers d’Insule, explorez ses terres et collectez toutes les ressources nécessaires pour fabriquer votre équipement, dans la plus pure tradition des jeux de survie et de crafting.

Vous avez été invoqué sur l’île d’Insule en tant que dernier espoir. Chaque combat mené, chaque objet fabriqué et chaque habitant aidé vous rapprochera de votre mission ultime : sauver ce monde magique de sa corruption.

La corruption a divisé la société d’Insule. Rencontrez une galerie de personnages variés, apportez-leur votre aide et apprenez leurs traditions. En gagnant leur confiance, vous leur permettrez également de se réconcilier entre eux.

Un camp à développer et personnaliser

Votre camp est votre point de départ et de retour. Vous y fabriquerez votre équipement, construirez des bâtiments, cultiverez vos terres, élèverez des animaux et cuisinerez des repas revigorants. Gagnez de nouvelles structures pour faciliter votre progression ou personnalisez votre espace pour qu’il devienne un véritable foyer.

Affrontez la corruption et survivez

Au fil de votre exploration d’Insule, l’île corrompue se retournera contre vous. Armez-vous de puissantes armes et armures pour relever chaque défi. Chassez pour obtenir des ressources, défendez-vous et suivez les conseils des Protecteurs.

Tout à Insule est alimenté par une énergie unique, le Tamai, celle-là même qui vous a conduit ici. Son influence est partout autour de vous, et il sera essentiel d’apprendre à l’exploiter.

Une aventure solo ou en coopération

Le poids d’une prophétie pèse sur vos épaules, mais vous n’êtes pas seul. Vivez Oppidum en solo ou avec jusqu’à trois autres joueurs.

Vos amis seront invoqués à Insule à vos côtés. Transformez cette quête en une aventure coopérative, partez à l’exploration des forêts, marécages et cavernes, construisez ensemble votre camp et réalisez des quêtes en équipe pour sauver la terre d’Insule.

West Escape débarque sur Nintendo Switch le 14 février 2025

Les studios Estoty et QubicGames s’apprêtent à injecter une dose d’action frénétique sur Nintendo Switch avec West Escape, un shooter intense prévu pour le 14 février 2025. Ce jeu explosif mélange fusillades classiques du Far West et chaos science-fiction, alors que les joueurs affrontent forces de l’ordre et envahisseurs extraterrestres dans une lutte désespérée pour leur survie.

Un western sous haute tension

Dans West Escape, vous incarnez un fugitif en cavale qui doit survivre à des vagues d’ennemis impitoyables, améliorer son arsenal et traverser un territoire sans foi ni loi envahi par des créatures d’un autre monde. Son objectif ultime ? Retrouver son amour perdu, tout en luttant pour sa propre survie.

Un gameplay intense et nerveux

Des fusillades ultra-rapides : Affrontez vos ennemis dans des combats effrénés où chaque balle compte. Esquivez, ripostez et déchaînez-vous avec revolvers, fusils à pompe et bien plus encore .

: Affrontez vos ennemis dans des combats effrénés où chaque balle compte. Esquivez, ripostez et déchaînez-vous avec . Des améliorations indispensables : Récupérez des ressources et du butin pour renforcer votre puissance de feu, accélérer vos déplacements et améliorer vos défenses . Chaque upgrade vous rapproche de la victoire dans ce monde impitoyable.

: Récupérez des pour . Chaque upgrade vous rapproche de la victoire dans ce monde impitoyable. Une progression dynamique : Parcourez des environnements hostiles remplis d’adversaires redoutables, de trésors cachés et de défis exigeants qui mettront vos talents de survivant à l’épreuve .

: Parcourez des remplis d’adversaires redoutables, de trésors cachés et de . Un univers original : Le Far West rencontre une invasion extraterrestre , offrant un mélange unique entre action classique et science-fiction.

: , offrant un entre action classique et science-fiction. Une tension permanente : Pas de temps mort, pas de zone sûre – West Escape vous pousse toujours plus loin avec des combats ininterrompus, des améliorations constantes et une montée en puissance progressive.

Heroes of Mount Dragon arrive sur Nintendo Switch en septembre 2025

Le studio RuniQ a confirmé aujourd’hui l’arrivée de son nouveau jeu, Heroes of Mount Dragon, sur Nintendo Switch. Ce brawler en défilement horizontal, qui propose du jeu en coopération, débarquera sur la console en septembre 2025.

Des combats frénétiques avec des pouvoirs de dragons

Dans Heroes of Mount Dragon, plongez dans un univers mêlant fantasy et dessins animés colorés, rappelant les cartoons du samedi matin. Avec ses décors 2D dessinés à la main intégrés dans un monde 3D vibrant, le jeu promet une expérience visuelle unique.

Ce brawler propose une action intense et rapide, où vous incarnez des héros capables de se transformer en dragons puissants pour terrasser leurs ennemis. Jouez en solo, en coopération locale ou en ligne pour affronter des vagues de monstres ou défier vos amis dans des modes compétitifs.

Caractéristiques principales

8 héros métamorphes : Chaque personnage possède des capacités et combos uniques, offrant une variété de styles de combat.

Transformation en dragon : Déchaînez des attaques dévastatrices en prenant la forme d’un dragon redoutable.

⚔️ Système de progression : Débloquez des améliorations puissantes pour renforcer votre héros au fil de l’aventure.

Multijoueur varié : Jouez en coopération ou en compétition, en local comme en ligne, pour déterminer qui est le véritable héros du Mont Dragon.

Power-ups et malédictions : Récupérez des objets spéciaux pour renforcer votre personnage ou sabotez vos adversaires avec des malédictions sournoises comme les électrocuter, les rapetisser ou inverser leurs commandes.

Un style artistique coloré et un ton léger :

Un monde 2D dessiné à la main et intégré dans un environnement 3D immersif .

. Une ambiance cartoon qui rappelle les dessins animés du samedi matin.

qui rappelle les dessins animés du samedi matin. Un ton humoristique et décalé qui ne se prend pas trop au sérieux.

Catrophy Trail annoncé sur Nintendo Switch – Une aventure physique et multijoueur

Le studio Occlusional a confirmé le développement de son nouveau jeu, Catrophy Trail, sur Nintendo Switch. Aucune fenêtre de sortie n’a encore été annoncée.

Une aventure physique et coopérative

Catrophy Trail est un jeu d’aventure basé sur la physique, où le multijoueur joue un rôle central. Bien qu’une expérience solo soit possible, l’aventure prend tout son sens avec jusqu’à 4 joueurs en coopération – voire jusqu’à 8 en mode festif !

Le jeu propose une expédition unique, où les joueurs doivent résoudre des énigmes, récupérer du butin précieux et collecter des ressources pour leur ville natale.

Caractéristiques principales

️ Un voyage inoubliable :

Partez à l’aventure avec votre chariot et votre ingéniosité. Naviguez à travers la piste et empilez autant d’objets de valeur que possible… mais attention aux obstacles et aux défis qui se dressent sur votre route !

Un gameplay basé sur la physique :

Votre personnage, un chat entièrement simulé physiquement, interagit de manière dynamique avec son environnement. Chaque saut, traction ou poussée influence le monde de façon naturelle et amusante.

Des énigmes à résoudre :

Seul ou en équipe, affrontez des casse-têtes variés et malicieux. Assurez-vous que votre chariot est bien rempli, car vous ne savez jamais quels objets pourraient être utiles !

Des moments de pur chaos :

Sur le Catrophy Trail, l’inattendu est toujours au rendez-vous. Il n’y a aucune limite de temps, ni règle stricte – laissez libre cours à votre imagination et amusez-vous !

Un mode multijoueur délirant :

Bien que jouable en solo, Catrophy Trail brille vraiment en coopération. Jouez avec 2 à 4 amis, et pour encore plus de fun, invitez jusqu’à 8 joueurs pour des sessions déjantées !

Un univers pastel enchanteur :

Explorez un monde ouvert et coloré, avec une direction artistique peinte à la main. Chaque décor met en avant la beauté de la nature, avec une palette de couleurs douces et une atmosphère magique.

L’éditeur Wales Interactive et le développeur Ant Workshop ont annoncé aujourd’hui que Into the Restless Ruins sortira sur Nintendo Switch et d’autres consoles ce printemps. La date précise de sortie sera révélée ultérieurement.

Un roguelike deckbuilder où vous façonnez votre propre donjon

Into the Restless Ruins propose un concept unique : les joueurs construisent le donjon qu’ils doivent traverser en utilisant des cartes représentant des salles et des couloirs. Le combat se déroule en auto-battle, et chaque exploration permet de récolter du Glimour, une ressource précieuse puisée auprès des résidents maudits du donjon.

Légendes écossaises et mystères anciens

La légende écossaise raconte que ceux dont les désirs ne peuvent être comblés par des moyens terrestres doivent chercher la Dame de la Récolte. En échange de leur labeur, elle exaucera leur souhait. Après des années de recherche, vous avez enfin trouvé l’entrée des ruines et la Dame s’est révélée à vous. Votre souhait est sur le point d’être exaucé… mais à quel prix ?

Caractéristiques principales

Deck et donjon en constante évolution

Découvrez un large éventail de cartes représentant des salles et des couloirs, et utilisez-les stratégiquement pour façonner les ruines. Gagnez les faveurs de la Dame de la Récolte pour obtenir de nouvelles cartes et interagissez avec d’étranges personnages pour modifier et améliorer votre deck.

⚔️ Des salles aux effets variés et synergies multiples

Chaque salle a un rôle spécifique : feux de camp, armureries, portails, cimetières, bibliothèques… Chaque élément modifie votre stratégie d’exploration et de combat.

Une rejouabilité infinie

Chaque run est unique grâce à un agencement différent du donjon, de nouveaux défis et des raccourcis inédits à découvrir. Vous pourrez également trouver des échos fantomatiques et choisir leur destinée, acquérir des charmes passifs, débloquer de nouvelles armes, et affronter le Gardien des Ruines sous différentes conditions avec des modificateurs de règles.

Un univers inspiré du folklore écossais

Plongez dans un monde fascinant peuplé de créatures et de légendes issues du folklore écossais. Tissez des liens avec des personnages énigmatiques comme la Hen Wife ou le Wulver, et dévoilez les secrets cachés des ruines.

L’éditeur Serenity Forge et le développeur Hack the Publisher ont annoncé aujourd’hui l’arrivée de Centum sur Nintendo Switch. Le jeu sortira le 11 mars 2025.

Présenté comme un point-and-click aventure « perdu » jamais sorti, Centum propose une expérience narrative peu fiable, plongeant les joueurs dans une histoire sombre et énigmatique à travers des scénarios déconcertants.

Un jeu où la réalité est incertaine

Un prisonnier, une cellule… et après ?

Vous êtes enfermé. Vous devez vous échapper. Mais… est-ce vraiment votre objectif ?

Caractéristiques principales

Un narrateur peu fiable

Centum bouscule les conventions du jeu vidéo en proposant une narration où la réalité est aussi instable que l’esprit du narrateur.

Un gameplay qui défie la logique

Progressez à travers des situations énigmatiques, où chaque clic et chaque décision comptent. Mais attention, les indices donnés par le narrateur ne sont pas toujours dignes de confiance…

Un IA façonnée par vos choix

Il n’y a pas de héros unique dans Centum. Vos décisions influencent le comportement d’une intelligence artificielle, modifiant ainsi le déroulement de l’histoire.

Un système de dialogue dynamique

Interagissez avec les personnages et modifiez leur état d’esprit, influençant ainsi le cours du récit.

Des fins multiples et une rejouabilité infinie

Des variables cachées persistent entre chaque partie, garantissant des surprises à chaque nouvelle session et des issues différentes.

❓ Un jeu qui remet tout en question

Centum pousse les joueurs à remettre en cause la réalité du jeu… et leur propre perception du monde.

L’éditeur Atari et le développeur Llamasoft ont annoncé aujourd’hui l’arrivée de I, Robot sur Nintendo Switch. Sa sortie est prévue pour le printemps 2025.

Ce jeu est une réinterprétation signée Jeff Minter du shooter d’arcade Atari de 1984. Les joueurs y prennent le contrôle d’un robot qui décide de défier ses créateurs et de s’échapper, en traversant un visualiseur 3D kaléidoscopique.

Brisez vos chaînes et échappez au regard omniscient

L’objectif est simple : contrôlez le robot à tête de bœuf et déjouez l’œil qui vous surveille. Mais attention, si l’œil vous voit en train de sauter, c’est la fin du jeu !

Dans chaque niveau, il faudra retourner des tuiles pour ouvrir un chemin vers la liberté. Une fois les obstacles franchis, vous plongerez dans un tube en 3D où vous devrez détruire les ennemis qui vous barrent la route.

Et si vous pensez avoir trouvé un rythme, détrompez-vous : Minter a prévu des niveaux arènes qui vous bombarderont d’ennemis pour tester vos réflexes.

Vous souhaitez faire une pause ? Essayez le mode « UNGAME », une expérience contemplative où vous pourrez explorer librement les effets visuels et sonores de I, Robot, sans ennemis pour vous déranger.

Caractéristiques principales

55 niveaux de plateforme et d’arène

Des stages bonus en tube-shooter entre chaque niveau

L’univers visuel psychédélique propre à Llamasoft

Une musique procédurale qui s’intensifie avec vos performances

Classements en ligne pour comparer vos scores

Ethan Stearns, vice-président des jeux chez Atari, a déclaré :

« Tout au long de ses 45 ans de carrière, Jeff Minter a conservé l’esprit d’un véritable développeur indépendant, explorant des concepts qui l’intéressent et insufflant son style unique à ses créations. I, Robot – une réinterprétation d’un obscur jeu d’arcade Atari mettant en scène un robot en rébellion – est du pur Minter. »

Avec son esthétique rétro-futuriste sous acide et son gameplay à la fois nerveux et hypnotique, I, Robot s’annonce comme une expérience arcade atypique et unique en son genre. Rendez-vous au printemps 2025 sur Nintendo Switch !

Expelled! arrive sur Nintendo Switch le 12 mars 2025

Un préfet a été poussé par la fenêtre, et tout le monde dit que c’est vous ! Vous avez une journée pour prouver votre innocence… ou trouver quelqu’un d’autre pour endosser le crime.

Expelled! est un jeu narratif et mystérieux, inspiré du hit Overboard! (2021) d’inkle. Il sortira sur Nintendo Switch le 12 mars 2025.

Une enquête à choix multiples dans l’Angleterre des années 1920

Avril 1922. Verity Amersham (doublée par Amelia Tyler – Baldur’s Gate 3) est une élève boursière dans l’un des internats les plus prestigieux d’Angleterre. Elle a toujours essayé d’être une élève modèle… ce qui fait d’elle la coupable idéale.

Parviendrez-vous à prouver son innocence avant d’être expulsé(e) ?

Un jeu narratif nouvelle génération avec une mécanique diabolique

Un visual novel dynamique. Chaque action et réplique est choisie par le joueur. Allez où vous voulez, quand vous voulez… mais attention, vos camarades et professeurs vous observent !

Des choix qui comptent. Élaborez votre stratégie, mais restez vigilant(e) : chaque décision entraîne des conséquences.

Des personnages vivants et imprévisibles. Les autres élèves et professeurs se déplacent en temps réel. Allez-vous les tromper, éviter, faire chanter… ou réduire au silence ?

♻️ Une énorme rejouabilité. Chaque partie peut être radicalement différente. Ce que vous apprenez lors d’un run vous ouvre de nouvelles possibilités dans le suivant.

Jusqu’où irez-vous ? Verity veut rester une bonne élève, mais quand tout s’effondre, même les meilleures personnes peuvent sombrer. Jusqu’où serez-vous prêt(e) à aller pour sauver votre peau ?

I See Red : le shooter dystopique arrive le 26 février 2024 sur Nintendo Switch

RedDeer.Games et Whiteboard Games annoncent officiellement la sortie de I See Red, un roguelike twin-stick shooter ultra-violent. Initialement prévu pour le 6 février, le jeu sera finalement disponible le 26 février 2024, le temps d’apporter les dernières finitions pour une expérience encore plus intense.

Un univers monochrome, une vengeance écarlate

Inspiré par Ruiner, I See Red propose une action frénétique, où tout est noir et blanc… sauf le sang de vos ennemis. La mission est simple : VENGEANCE.

À travers l’espace et les vaisseaux, affrontez robots, humains et extraterrestres. Mais la mort n’est qu’un obstacle : un clone vous attend à la base pour reprendre le combat.

Un arsenal de 22 armes est à votre disposition : pistolets, mitrailleuses, lasers, et même épines extraterrestres. Chaque combat vous permet de voler les armes des ennemis et améliorer vos capacités grâce aux nombreuses compétences passives.

⚡ Un gameplay évolutif : collectez des ressources pour renforcer vos clones à long terme et améliorez votre vitesse, vos attaques et même votre grappin, un outil clé de votre survie.

Un rythme brutal : une bande-son heavy metal vient accompagner chaque exécution sanglante et chaque explosion dans ce monde enragé.

L’histoire d’un homme brisé

‍ Vous incarnez Matthew Taurus, ancien policier devenu hors-la-loi impitoyable. Après avoir tout perdu, il ne vit plus que pour détruire ceux qui l’ont trahi.

Chaque vaisseau ennemi est une carte unique, avec son lot de trésors, défis et secrets. Mais au fil de votre progression, vous découvrirez les mémoires et souvenirs enfouis du héros… et peut-être quelque chose d’encore plus sombre. Avec son gameplay brutal, son esthétique unique et sa montée en puissance addictive, I See Red promet une aventure aussi intense que furieuse.

L’équipe Team Tetrapod a annoncé la sortie de Staffer Case: A Supernatural Mystery Adventure sur Nintendo Switch pour le 29 mai 2025. Ce jeu sera disponible en version numérique, ainsi qu’en version physique au Japon.

Staffer Case: A Supernatural Mystery Adventure

Ce jeu de mystère propose une approche unique, demandant aux joueurs de trouver des indices, de les organiser en documents, et de repérer les contradictions pour résoudre une série de meurtres.

Un Londres surnaturel des années 1960

L’histoire se déroule dans une version fictive de Londres dans les années 1960, où 10 % des habitants possèdent une forme de pouvoir surnaturel. Dans cette ville, les incidents impliquant des staffers, les individus dotés de ces capacités, surviennent constamment.

Le rôle de Notrick

Les joueurs incarnent Notrick, le nouveau détective de la Division des Affaires Mana, qui doit élucider ces incidents. Comme les affaires surnaturelles reposent sur les capacités des criminels, les méthodes d’enquête conventionnelles ne suffiront pas. Les joueurs devront utiliser les documents expliquant les pouvoirs des suspects pour résoudre les énigmes. Heureusement, Notrick n’est pas seul dans cette tâche.

Tous les détectives de la division Mana sont également des staffers, à l’exception de Notrick. Ces détectives utilisent leurs pouvoirs surnaturels pour enquêter sur les scènes de crime et organiser leurs trouvailles en documents.

Des témoignages et indices surnaturels

Les indices sont variés :

Témoignages relatant des états de détresse émotionnelle,

relatant des états de détresse émotionnelle, Traces invisibles indiquant quand un indice a été laissé,

indiquant quand un indice a été laissé, Souvenirs restants dans les objets.

Les joueurs devront chercher les contradictions parmi ces éléments pour avancer.

Cinq affaires à résoudre

Résolvez cinq affaires impliquant des pouvoirs surnaturels et plongez dans deux sous-histoires détaillant les passés et personnalités des personnages.

Affaire 1 : Backstage – Notrick, un assistant d’une petite agence de détectives, reçoit une lettre du Bureau Pheno-mana et part pour Londres. Affaire 2 : Pet Shop – Creechers : les résultats mutés du Pheno-mana. Un incident survient dans une installation d’élevage de creechers. Affaire 3 : The Wizard’s Room – Staff : des outils possédant des pouvoirs mystérieux. Le corps d’un célèbre collectionneur de staff a été retrouvé coupé en deux. Affaire 4 : Mistletoe – Oppenheimer : un niveau de menace lié au Pheno-mana aussi dangereux que des bombes atomiques. Dans les sous-sols du Bureau, un laboratoire abrite ces Oppenheimers. Affaire 5 : ??? – Événements présents, événements passés et la vérité qui se cache derrière…

Staffer Reborn : un autre jeu de déduction surnaturelle

Staffer Reborn raconte l’histoire d’un homme pris dans un cycle de mort et résurrection à cause de son pouvoir surnaturel, et de l’enquêteur recruté pour l’aider. Le Lieutenant, doté du pouvoir de ressusciter, se retrouve piégé dans un cycle où il meurt tous les 15 minutes de vieillesse. Les joueurs doivent enquêter sur ses capacités et l’aider à trouver le repos éternel.

Interrogez les personnes autour du Lieutenant, inspectez les objets de la pièce, et rassemblez des informations sur le cas. Ensuite, utilisez vos découvertes pour faire des déductions logiques et découvrir la vérité cachée.

Préparez-vous à résoudre des mystères surnaturels, où les indices et la logique seront vos seules armes pour dénouer l’intrigue complexe de Staffer Case.

L’éditeur 2P Games et le développeur Zerocreation Games annoncent la sortie de The Hungry Lamb: Traveling in the Late Ming Dynasty sur Nintendo Switch le 13 mars 2025. Ce jeu sera disponible en anglais, japonais, chinois traditionnel et chinois simplifié.

Voyage à travers la Chine ancienne

Partez à travers la Chine du 17e siècle dans un roman visuel sombre et audacieux inspiré par l’art traditionnel chinois avec des animations modernes. Accompagnez quatre jeunes filles en direction de la ville prospère de Luoyang dans un récit à embranchements abordant des thèmes tels que la vengeance, le cannibalisme, la servitude involontaire, et bien plus encore dans une quête de rédemption.

L’Histoire

Sous le règne de Chongzhen (1628-1644), la Chine fait face à des problèmes internes et des invasions étrangères, et les politiques inhumaines du gouvernement mènent à une famine généralisée. Après plusieurs années de catastrophes successives, des rébellions éclatent contre la cour impériale.

Liang, un bandit, et son compagnon reçoivent une mission d’un marchand douteux pour escorter quatre jeunes filles jusqu’à un seigneur riche à Luoyang. Ils devront traverser Huazhou, Wenxiang, Shanzhou, avant d’arriver à Luoyang.

Au début, Liang pense que les filles seront vendues comme filles adoptées au riche seigneur pour commencer une nouvelle vie. Cependant, une des filles, nommée Sui, révèle un secret caché concernant leur voyage.

Le seigneur est en réalité un démon porc qui dévore des jeunes filles depuis plus de mille ans. Chaque année, lors de son anniversaire, il envoie des trafiquants pour enlever des filles. La sœur de Sui faisait partie de celles qui ont été victimes de cette faim démoniaque.

Sui espère que Liang mettra fin à l’escorte et l’aidera à assassiner le démon porc pour venger sa sœur et les autres victimes. Mais Liang commence à douter de la véracité de son histoire, et au cours du voyage, il devra rassembler des informations, dévoiler la vérité, et prendre ses décisions.

Les Personnages

Liang : Un bandit qui a perdu sa famille lors de l’ Explosion de Tianqi en 1626 et est devenu un criminel.

: Un bandit qui a perdu sa famille lors de l’ en 1626 et est devenu un criminel. Sui : Une fille muette de neuf ans, déterminée à venger sa sœur morte dans les griffes du démon porc.

: Une fille muette de neuf ans, déterminée à venger sa sœur morte dans les griffes du démon porc. Tongue : Le partenaire de Liang, un dévoué à la cupidité , qui s’occupe du butin pendant que Liang élimine les cibles.

: Le partenaire de Liang, un , qui s’occupe du butin pendant que Liang élimine les cibles. QuiongHua : Une jeune fille issue d’une famille influente, enlevée par des trafiquants.

: Une jeune fille issue d’une famille influente, enlevée par des trafiquants. Hong’er et Cui’er : Deux sœurs vendues par leurs parents dans le chaos des années 1620.

et : Deux sœurs vendues par leurs parents dans le chaos des années 1620. Kite : Un vieil ami de Liang, propriétaire d’une auberge près de Haizhou .

: Un vieil ami de Liang, propriétaire d’une auberge près de . Le Roi Vaillant : Un chef rebelle qui se fait appeler « Roi Vaillant » en 1633.

: Un chef rebelle qui se fait appeler « Roi Vaillant » en 1633. Le Démon Porc : Le démon qui dévore des jeunes filles et a commandé à Liang de les escorter.

Caractéristiques principales

Une histoire mystérieuse et horrifique avec des thèmes sombres.

avec des thèmes sombres. Un texte de 260 000 mots sans répétition et neuf fins différentes , offrant un haut degré de prise de décision.

sans répétition et , offrant un haut degré de prise de décision. Doublage intégral avec un casting professionnel.

avec un casting professionnel. Une immersion dans la culture chinoise, à travers l’histoire, l’art, la musique et les performances vocales exceptionnelles.

Séquel prévu

En raison de la demande croissante et du succès du jeu en Chine, Zerocreation Games annonce également un sequel intitulé The Weeping Swan: Ten Days of the City’s Fall, prévu pour le quatrième trimestre 2025. Pour ceux qui sont intéressés, une démo de The Hungry Lamb est maintenant disponible sur le Switch eShop.

Le développeur hongkongais Springfox Games a confirmé aujourd’hui que son jeu Nif Nif sera disponible sur Nintendo Switch. La sortie est prévue pour le 1er avril 2025. Nif Nif est un jeu roguelike de construction de deck, convivial pour toute la famille, qui a été financé sur Kickstarter. Dans le jeu, vous devrez sauver vos amis de l’infâme Goo qui contamine la forêt, en nettoyant le chaos à travers des batailles de cartes.

Grâce à Springfox Games, voici les détails suivants :

Inspiré par le fils autiste du directeur du jeu, Nif Nif vise à offrir une expérience de jeu accueillante et soutenante où les enfants peuvent explorer, apprendre et grandir dans un environnement non violent, encourageant des valeurs positives comme l’amitié et le respect de la nature.

Accessible à un large public :

Le jeu est conçu pour tout le monde, des fans de jeux de construction de deck et de jeux cosy, aux enfants (cela les aide à pratiquer les mathématiques mentales !) ou même aux personnes sans expérience en jeux vidéo. Accessible et totalement non violent, il est facile à prendre en main pour les débutants, tout en offrant un défi stratégique pour ceux qui recherchent de la difficulté !

Gameplay :

Choisissez vos cartes avec des capacités spéciales au fur et à mesure de votre progression pour être le mieux préparé à affronter les boss finaux qui vous attendent au bout de la forêt. Décidez quoi apporter à chaque aventure pour garder le jeu frais, et choisissez de jouer entre deux personnages différents — chacun avec un deck unique.

Vous pouvez collecter des graines, les planter et cuisiner vos propres potions de puissance sous forme de délicieuses soupes chaudes qui vous aideront dans votre périple. Choisir les bonnes soupes peut faire toute la différence entre une victoire et une défaite !

Nif Nif propose une expérience confortable et cosy, dans un monde coloré et fantaisiste rempli de personnages amicaux et excentriques que notre petit cochon et son compagnon chat grincheux rencontreront tout au long de leurs aventures. Le jeu regorge également de clins d’œil et de surprises pour les joueurs.

Caractéristiques principales :

Cartes générées de manière procédurale.

Deux personnages jouables (Nif Nif et Cat) avec des decks différents.

Mini-jeu de jardinage et de cuisine.

7 chapeaux différents pour modifier les capacités.

Progression à travers des niveaux, des éléments déblocables et des réussites.

Citation du directeur du jeu :

Masha Mallet, le directeur du jeu, a partagé aujourd’hui :

« L’idée de nettoyer comme mécanique centrale vient du désir de créer un jeu non violent et familial. L’hypersensibilité de mon fils à la violence a influencé cette décision. J’ai choisi un cochon pour Nif Nif en raison de la symbolique positive associée aux cochons dans la culture chinoise. La famille du personnage présente un cochon sous un toit, représentant l’harmonie et la convivialité. »

Sometimes You, en collaboration avec Leakage Games, a annoncé la sortie imminente de Prison Loop sur Nintendo Switch. Le jeu est prévu pour le 27 février 2025. Prison Loop est un jeu de puzzle. Dans celui-ci, les joueurs devront démêler les mystères d’une boucle temporelle mystérieuse et échapper à ce cycle sans fin.

Les fans peuvent découvrir plus d’informations dans le résumé suivant :

Partez pour un voyage d’anomalies et de répétition dans « Prison Loop », un jeu de puzzle captivant. Piégé dans une mystérieuse boucle temporelle au sein d’une prison de haute sécurité, votre objectif est d’observer les anomalies dans l’environnement et de réagir si quelque chose vous alerte. Testez vos compétences d’observation, votre pensée critique et votre capacité à manipuler le temps à votre avantage. Explorez une prison soigneusement conçue, remplie de secrets cachés, de détails atmosphériques et de visuels envoûtants. Essayez de survivre dans ce lieu plein d’anomalies. Démêlez les mystères de Prison Loop et échappez au cycle sans fin. Parviendrez-vous à briser ce cycle, ou serez-vous piégé à jamais ?

indienova a annoncé aujourd’hui qu’il prépare une version Nintendo Switch de Bing in Wonderland Power-Up Edition, qui sortira très bientôt. Les fans pourront y jouer à partir du 20 février 2025.

Bing in Wonderland Power-Up Edition est un roguelike d’action en 2D à un rythme effréné, mêlant combats intenses et un chaos délirant qui prête à rire. Le jeu a été précédemment lancé sur PC et a reçu un accueil chaleureux de la part des fans. La version Nintendo Switch inclut le jeu de base et tous les DLC, y compris 42 skins et ailes.

Bing in Wonderland est un roguelike d’action-plateforme en 2D à un rythme rapide, avec des dialogues décalés et humoristiques, un monde bizarre et imaginaire, une variété d’ennemis et d’environnements uniques, ainsi qu’un arsenal d’armes et d’équipements profonds. Sa capacité distinctive « Butt Slam » (frappe du derrière) apporte un équilibre exaltant de satisfaction et de défi à la jouabilité.

Caractéristiques principales :