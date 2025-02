L’éditeur Ozygames a publié une toute nouvelle bande-annonce officielle pour son jeu Buramato. BURAMATO est un Action-RPG 3D en monde semi-ouvert au rythme effréné, qui se déroule dans un cadre de haute fantaisie inspiré des contes traditionnels de Bornéo. Explorez un vaste jeu d’action-RPG au rythme effréné inspiré de la mythologie traditionnelle de Bornéo. Tuez des monstres à l’aide de combos stylisés et découvrez les terres maudites des Vieux Seigneurs pour percer les secrets de votre mémoire perdue.

À l’heure actuelle, la sortie de Buramato sur Switch n’a toujours pas été officiellement confirmée. Cependant, une évaluation pour une version Switch du jeu a été trouvée via le comité d’évaluation taïwanais, ce qui est généralement un indicateur fort que cela se produira. Regardez la bande-annonce ci-dessus, ou voyez ci-dessous pour plus d’informations.

Dans Project Buramato, les joueurs incarnent un personnage amnésique et muet, se réveillant d’un rêve mystérieux où il tentait de sauver une jeune fille en atteignant l’arbre ancien, Batang Garing. Pour recouvrer sa mémoire, le protagoniste devra explorer les domaines des Anciens Seigneurs, affronter des créatures mystiques et dévoiler les secrets d’une civilisation oubliée.

Les principales caractéristiques du jeu incluent :

Exploration de terres mystiques : Les joueurs pourront glisser, se téléporter et sauter à travers divers environnements inspirés des contes de Bornéo, tels que des plaines verdoyantes, de grands lacs et des îles flottantes.

Combats dynamiques : Le jeu propose des affrontements rapides contre des gardiens géants et des monstres, avec la possibilité d'enchaîner des combos stylés et de bénéficier de l'aide d'une fée mystérieuse.

Progression du personnage : Les joueurs pourront améliorer leurs compétences, fabriquer des objets pour affronter les ennemis et résoudre des énigmes, tout en découvrant des fragments de mémoire pour comprendre le passé du protagoniste.

Vous vous êtes réveillé d’un rêve, dans lequel vous avez voyagé jusqu’au sommet des domaines des Seigneurs et atteint l’arbre ancien Batang Garing pour sauver une mystérieuse jeune fille. Malheureusement pour vous, vous ne vous souvenez de rien d’autre de votre vie et un masque couvrant votre visage vous empêche de parler.

Retrouvez votre mémoire en explorant les domaines des anciens seigneurs et découvrez les secrets des vestiges d’une civilisation passée. Affrontez un écosystème mortel qui s’est développé sur cette terre condamnée et tuez des monstres géants pour devenir assez puissant pour atteindre le sommet de l’arbre antique.

Explorez les différents domaines des anciens seigneurs et découvrez des terres mystiques inspirées des contes de Bornéo. Glissez, déformez et sautez à travers des plaines herbeuses, de grands lacs, des îles flottantes et bien plus encore !

Combattez les bêtes et les monstres géants des gardiens dans ce jeu d’action rapide. Enchaînez des combos stylés et obtenez l’aide d’une mystérieuse fée pour mettre fin à leur menace.

Prenez le contrôle d’un personnage muet et amnésique dont le destin vous place sur la route du sommet du domaine des seigneurs pour libérer une mystérieuse jeune fille. Trouvez des fragments de mémoire au cours de votre exploration et découvrez ce qu’était votre vie avant tout cela.

Améliorez votre personnage dans ce RPG d’action en obtenant de nouvelles capacités, en fabriquant des objets qui vous aideront à affronter vos ennemis et à résoudre des énigmes dans ces terres dangereuses. Pensez comme un explorateur et partez à la chasse au trésor pour trouver des objets spéciaux !