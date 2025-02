Nintendo a officiellement annoncé d’importantes modifications dans son programme My Nintendo qui devraient impacter les joueurs à partir du 24 mars 2025 (ou du 25 mars selon les régions). La société met ainsi un terme à l’accumulation des Gold Points, tout en précisant que les Platinum Points resteront inchangés.

Jusqu’à présent, les Gold Points étaient attribués lors de l’achat de jeux Switch, qu’ils soient numériques ou physiques, et permettaient de bénéficier d’un rabais sur de futurs achats digitaux – un avantage qui représentait environ 5 % du prix d’achat. Ce système, considéré comme l’un des meilleurs incitatifs offerts par Nintendo, permettait aux joueurs d’économiser sur les grandes sorties de titres first-party.

Nintendo précise toutefois que quelques scénarios permettront encore de gagner des Gold Points après le 24 mars 2025. Ainsi, si vous précommandez un jeu digital avant la date limite, vous gagnerez les points correspondants, même si le paiement s’effectue après. De plus, l’achat d’un jeu physique éligible, sorti avant le 24 mars 2025, continuera de rapporter des Gold Points si l’enregistrement du titre se fait dans l’année qui suit sa sortie. Par ailleurs, tous les Gold Points déjà acquis resteront valables et pourront être utilisés pendant 12 mois après leur obtention. Il reste toutefois incertain si ces conditions s’appliqueront aux achats effectués sur la future Nintendo Switch 2.

Par ailleurs, Nintendo a clarifié le fonctionnement de son service de Switch Game Vouchers. Lancé en mai 2019, ce système permettait aux abonnés Nintendo Switch Online d’acheter des vouchers à prix réduit – généralement autour de 84 £/100 $ – et de les utiliser pour acquérir deux titres first-party à un tarif avantageux. Cependant, dans une mise à jour récente, Nintendo indique clairement que ces vouchers ne pourront pas être utilisés pour les jeux exclusifs à la Switch 2. Autrement dit, même si la rétrocompatibilité permettra de jouer aux jeux inclus dans l’actuel programme sur la nouvelle console, les nouveaux titres réservés au Switch 2 ne bénéficieront pas de cette promotion.

Les raisons exactes de ces décisions ne sont pas entièrement précisées par Nintendo. Il se pourrait que l’évolution des coûts ou la volonté de concentrer les incitations sur la console actuelle influencent ce choix. Quoi qu’il en soit, les joueurs possédant encore des Switch Game Vouchers sont invités à les utiliser sur des titres compatibles avec la Switch d’origine avant qu’ils n’expirent.

En résumé, alors que le programme Gold Points, qui a longtemps été une raison de plus pour opter pour des achats digitaux sur la Nintendo eShop, sera interrompu à partir du 24 mars 2025, quelques moyens de contourner cette disparition subsistent pour les achats effectués avant cette date. Parallèlement, le système de Switch Game Vouchers continue pour les jeux Switch actuels, mais ne sera pas étendu aux exclusivités de la prochaine génération. Nintendo laisse ainsi entrevoir la possibilité de mettre en place un nouveau système similaire pour la Switch 2, sans toutefois fournir davantage de détails pour le moment.

À compter du 25 mars, il ne sera plus possible d’obtenir des points or My Nintendo. Les points or déjà obtenus pourront cependant être utilisés après cette date sur le Nintendo eShop dans les 12 mois suivant leur obtention.

À compter du 25 mars 2025, il ne sera plus possible d’obtenir des points or. Les points or déjà obtenus pourront cependant être utilisés sur le Nintendo eShop pour obtenir des réductions même après cette date.

Que cela change-t-il pour vous ?

Obtention de points or via les achats numériques et les codes de téléchargement

À compter du 25 mars 2025, il ne sera plus possible d’obtenir de points or via les achats numériques depuis le Nintendo eShop et le site officiel de Nintendo, ou via l’enregistrement de codes de téléchargement.

Obtention de points or via les précommandes de jeux en version numérique

Les précommandes de jeux en version numérique depuis le Nintendo eShop ou le site officiel de Nintendo effectuées jusqu’au 24 mars 2025 inclus permettront d’obtenir des points or indépendamment de la date de sortie du jeu, même si le paiement est traité après le 24 mars. Les points or obtenus seront distribués dans les 24 heures suivant a) le paiement de la précommande et b) l’envoi de l’e-mail ayant pour objet « Merci pour votre achat dans le Nintendo eShop » à l’adresse e-mail enregistrée par l’utilisateur.

Si une précommande est annulée par l’utilisateur avant que le paiement n’ait été effectué, ou si le processus de paiement échoue pour des raisons liées à l’utilisateur (par exemple en raison de fonds insuffisants ou d’expiration de la carte de crédit), les points or ne seront pas distribués, même si le jeu est à nouveau précommandé ou acheté ultérieurement.

Veuillez noter que les précommandes de jeux en version numérique depuis le My Nintendo Store ou auprès de revendeurs externes sont livrées sous forme de codes de téléchargement. Par conséquent, comme décrit ci-dessus, ces précommandes ne permettront plus de gagner de points or à compter du 25 mars.

Obtention de points or via les cartes de jeu Nintendo Switch

Il sera encore possible de gagner des points or en enregistrant des cartes de jeu depuis le menu HOME d’une console Nintendo Switch, à condition que le jeu soit sorti au plus tard le 24 mars 2025. Il ne sera pas possible de gagner de points or pour les titres qui sortiront après cette date. La date de sortie initiale d’un titre est définie par les informations indiquées dans le Nintendo eShop. Des points or peuvent être obtenus en enregistrant une carte de jeu pendant une période de deux ans à compter de la date de sortie initiale d’un titre en Europe et en Afrique du Sud (et pendant un an dans les autres pays).

Tous les engagements antérieurs de Nintendo of Europe SE d’accorder des points or en dehors des méthodes détaillées ci-dessus seront respectés. De plus, les utilisateurs pourront se voir accorder des points or pour des raisons exceptionnelles à la discrétion de Nintendo, même après le 24 mars 2025.

Utilisation de vos points or existants

Les points or sont valables 12 mois à compter du jour de leur obtention et expirent toujours à la fin du dernier mois. Les points or obtenus jusqu’au 24 mars inclus peuvent être utilisés sur le Nintendo eShop pour obtenir des réductions jusqu’à leur expiration, et ce même après la fin de la distribution des points or.