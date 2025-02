Atari, Universal Pictures, Nightdive Studios et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer la sortie prochaine d’éditions physiques pour The Thing: Remastered.

Inspiré du film d’Universal Pictures de 1982, The Thing: Remastered est une restauration fidèle du jeu de tir à la troisième personne de 2002, amenant son action horrifique sur consoles modernes.

Redécouvrez les événements prenant place après le film avec les éditions physiques pour Nintendo Switch et Playstation 5, disponibles le 25 juin 2025.

Une édition Deluxe contenant des bonus physiques exclusifs sera également disponible à la même date et pour les mêmes consoles.

Vous incarnez le capitaine J. F. Blake, le chef d’une équipe de secours des forces spéciales américaines envoyée dans les terres glacées de l’Antarctique avec pour mission d’enquêter sur les événements atroces ayant entraîné la mort de plusieurs scientifiques américains dans le centre de recherche Outpost 31. Perdu dans cet environnement inhospitalier, votre groupe rencontre une étrange forme de vie extra-terrestre capable de se transformer pour prendre l’apparence des personnes qu’elle tue. Piégés par les éléments et menacés par cette entité cauchemardesque, vous aurez besoin de tous les membres de votre escouade pour espérer atteindre vos objectifs ou tout simplement survivre. Si seulement vous pouviez savoir lesquels de vos alliés sont encore humains…

The Thing: Remastered sera disponible en édition physique Standard et Deluxe sur Nintendo Switch et Playstation 5 le 25 juin 2025.