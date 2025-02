Samurai Pizza Cats: Blast from the Past – La réinvention d’une icône des années 90 en Action RPG 2D

Pour célébrer le 35e anniversaire de la série d’anime culte des années 90, Samurai Pizza Cats (connue au Japon sous le nom de Kyatto Ninden Teyandee), une nouvelle adaptation vidéoludique a été annoncée. Intitulé Samurai Pizza Cats: Blast from the Past, ce jeu en développement promet de redonner vie à l’univers déjanté et coloré de la série, en le réinventant sous la forme d’un Action RPG en 2D.

Développé par le studio néerlandais BLAST ZERO – l’équipe créative derrière Jitsu Squad – et édité par Red Dunes Games basé aux Émirats arabes unis, Samurai Pizza Cats: Blast from the Past est prévu pour une sortie en 2026 sur toutes les principales plateformes, et une version pour la Nintendo Switch 2 semble tout à fait envisageable.

Dans ce nouveau volet, les joueurs auront la possibilité de basculer instantanément entre les différents membres de l’équipe des Samurai Pizza Cats, chacun doté de capacités uniques. Ce système de tag-team action permet non seulement de résoudre des énigmes mais également d’enchaîner des attaques spectaculaires dans un style résolument inspiré des animes des années 90. L’expérience promet d’être fidèle à l’esprit original, avec des combats dynamiques et des attaques spéciales qui rappellent les moments cultes de l’animation, tout en intégrant des éléments de progression et de personnalisation modernes.

L’aventure se déroule dans le décor emblématique de Little Tokyo, où les joueurs exploreront des environnements inspirés de l’univers fantastique et décalé de la série. En progressant, ils pourront améliorer leurs compétences, obtenir des cartes spéciales pour étendre leurs capacités en combat et relever des défis variés dans un monde à la fois rétro et novateur.

Le trailer japonais de Samurai Pizza Cats: Blast from the Past est supervisé par Satoru Akahori, le scénariste original de la série, garantissant une fidélité aux thèmes et à l’humour de l’anime. Pour la version anglaise, le casting vocal rassemble des figures connues telles que Rick Jones dans le rôle de Speedy Cerviche, Sonja Ball en Polly Esther, Terrence Scammell en Guido Anchovy (narrateur) et Dean Hagopian qui reprend son rôle de Seymour « The Big » Cheese, pour le plus grand plaisir des fans. La version japonaise, quant à elle, compte des talents comme Kappei Yamaguchi (Yattarou), Ai Orikasa (Pururun), Ikuya Sawaki (Kitsunezuka Ko’on-no-Kami), Naoki Tatsuta (Karasu Gennarisai) et Kenyu Horiuchi (narrateur), tandis que Seiichiro Yamashita rejoint le casting en tant que Sukashii, succédant à Jurota Kosugi.

Avec cette adaptation, Samurai Pizza Cats: Blast from the Past s’inscrit comme une véritable célébration de l’héritage de l’anime, tout en offrant une expérience ludique riche et interactive qui saura captiver à la fois les fans de longue date et les nouveaux venus. Préparez-vous à replonger dans l’univers loufoque et énergique des Samurai Pizza Cats, où chaque combat, chaque énigme et chaque interaction vous rappellera pourquoi cette série reste un classique indémodable des années 90.

Red Duns Game a également publié une interview exclusive avec les doubleurs Kappei Yamaguchi, Ai Orikasa et Seiichiro Yamashita, de retour pour les 35 ans de la série :

■ Kappei Yamaguchi (Yattarou)

Quel a été votre sentiment en reprenant la voix de Yattarô après tant d’années ?

Kappei Yamaguchi : « Yattarô, aux côtés de Ranma, est l’un des rôles fondateurs de ma carrière de doubleur. Quand j’ai découvert le projet de jeu, j’étais fou de joie, et aujourd’hui, voir ce rêve se concrétiser me comble. J’ai même été surpris d’apprendre que le jeu était développé aux Pays-Bas ! Redire « Tenkamuteki no Daishōri!! » (« Victoire ultime et incomparable !! ») a été un pur bonheur. Yattarô occupe une place immense dans mon cœur ! »

Comment s’est passée la réunion avec l’ancien casting ? Et que pensez-vous de l’arrivée de Seiichiro Yamashita pour doubler Sukashii ?

Yamaguchi : « Entendre à nouveau les échanges entre Kon-chan (Ko’on-no-Kami) et Gen-chan (Gennarisai), la narration malicieuse de Kenyū-san, ou les présentations cultes des Nyankī… c’était comme si le temps n’avait pas passé. Le trailer restitue parfaitement le style visuel original : on sent l’amour et le respect de l’équipe néerlandaise pour la série. Un grand bravo aussi à Seiichiro Yamashita pour son incarnation de Sukashii ! »

Que représente pour vous le 35e anniversaire de Kyatto Ninden Teyandee, toujours aimé au Japon et à l’étranger sous le nom Samurai Pizza Cats ?

Yamaguchi : « 35 ans de Kyatto Ninden Teyandee : quelle fierté ! Ces dernières années, j’entends de plus en plus de gens dire : “J’adorais Teyandee !” Cela me touche profondément. Que la série soit encore appréciée au-delà du Japon est un cadeau. Ce travail restera gravé en moi, et Yattarô demeure un rôle indispensable à ma carrière. »

■ Ai Orikasa (Pururun)

Quel a été votre sentiment en reprenant la voix de Pururun après tant d’années ?

Ai Orikasa : « J’ai été émue par la qualité des visuels. La passion de l’équipe de développement pour la série était palpable, et cela m’a rendue très heureuse. Revivre les interactions entre Ko-on-no-Kami et Gennarisai, et redire la réplique culte de Pururun… c’était magique ! »

Comment s’est passée la réunion avec l’ancien casting ? Et que pensez-vous de l’arrivée de Seiichiro Yamashita pour doubler Sukashii ?

Orikasa : « Même après 35 ans, cette série résonne en moi avec la même intensité. Retrouver Kappei-san et l’équipe en studio a été naturel : Pururun a repris vie instantanément. Seiichiro Yamashita a parfaitement saisi l’essence de Sukashii : un travail remarquable ! »

Que représente pour vous le 35e anniversaire de Kyatto Ninden Teyandee, toujours aimé au Japon et à l’étranger sous le nom Samurai Pizza Cats ?

Orikasa : « Même nos retrouvailles après l’enregistrement (rires) étaient joyeuses ! Je crois que cette complicité a contribué au succès de la série. C’est un honneur de faire partie d’une œuvre aussi intemporelle. Continuez à soutenir Kyatto Ninden Teyandee ! »

■ Seiichiro Yamashita (Sukashii)

Connaissiez-vous Kyatto Ninden Teyandee avant ce projet ? Comment s’est déroulé l’enregistrement pour le trailer ?

Seiichiro Yamashita : « Pour être honnête, je ne connaissais pas la série avant ce projet. Contribuer à une œuvre plus ancienne que moi est fascinant ! La session d’enregistrement était unique : travailler aux côtés de légendes comme Kappei Yamaguchi, dans une ambiance si dynamique… c’était inspirant. »

Quel a été votre ressenti en reprenant le rôle de Sukashii, initialement joué par votre aîné Jurota Kosugi ?

Yamashita : « C’est un honneur immense, presque intimidant. C’est la première fois que j’incarne un rôle précédemment tenu par un autre acteur. J’ai voulu préserver l’image de Sukashii chère aux fans. Les conseils de l’équipe m’ont été précieux : une expérience inoubliable. »

Que représente pour vous le 35e anniversaire de Kyatto Ninden Teyandee, toujours aimé au Japon et à l’étranger sous le nom Samurai Pizza Cats ?

Yamashita : « Les histoires marquantes transcendent le temps. Voir cet amour pour Teyandee se matérialiser dans un jeu moderne est extraordinaire. Ce rôle est une étape précieuse dans ma carrière. Longue vie à la série ! »