« Je vous parle d’un temps que les moins de 25 ans ne peuvent pas connaître. »

Retour donc, plus de deux décennies en arrière, à l’âge d’or des jeux de sport, avec une compilation de cinq jeux de sport nommée Accolade Sports Collection proposée par QUByte Interactive et Atari. Est-ce que la nostalgie vaut le coup de se plonger dans cette compilation ? Verdict…

Cinq titres pour le prix d’un

Comme évoqué en introduction, Accolade Sports Collection nous propose de (re)découvrir cinq titres, quatre sortis sur MegaDrive au cours des années 90, le cinquième est sorti sur MS-DOS. Ces cinq titres sont Summer Challenge, Winter Challenge, Hardball !, Hardball II et Hoops Shut Up and Jam.

Summer et Winter Challenge nous mettent dans une ambiance Jeux Olympiques d’été et d’hiver où chaque titre nous propose huit sports. Le premier nous propose des sports tels que le tir à l’arc, du kayak, le 400 mètres haies… Le second nous propose, entre autres, du bobsleigh, du patinage de vitesse, du slalom géant ou encore du biathlon.

Hardball ! est un jeu de baseball sorti initialement sur Commodore 64 en 1985, puis plus tard sur Atari et Genesis. Le titre nous propose trois modes de jeux que sont Play Ball ! qui est un mode partie rapide, enfin comprenons ici un seul match, le mode World Series nous permet de prendre part à une série de sept matchs où il faudra en gagner quatre, opposant deux équipes de notre choix. Enfin le mode Batting Cage qui est un mode entraînement qui ne sera pas du luxe pour nous familiariser avec la frappe. Dans ce jeu, nous avons une vue de derrière le lanceur.

Hardball II, qui est le seul titre porté d’une version MS-DOS. Dans ce deuxième opus de la licence Hardball, nous avons une vue du poste de receveur, à savoir derrière le batteur. Ici, il nous est proposé un mode “partie rapide” ainsi que le mode “League Play” qui est une sorte de mode carrière. Le titre propose également un éditeur d’équipe ou la gestion du batteur désigné.

Le dernier jeu présent sur cette collection est Hoops Shut Up And Jam, un jeu basket en 2 contre 2 et qui n’est autre qu’un portage de Barkley Shut Up and Jam, sorti sur Mega Drive également, mais sans licence suite à la perte de celle-ci par les développeurs pour l’utilisation du nom Charles Barkley. Le jeu nous propose un mode de jeu rapide, une série en cinq ou sept matchs ainsi qu’un mode tournoi où nous choisissons la ville de notre choix et devons affronter et battre les six autres équipes pour avancer dans le championnat à Phoenix.

Petite précision de taille, chaque jeu permet de jouer seul ou à deux… mais en local uniquement.

C’est dans les vieux pots que l’on fait la meilleure confiture ? Pas forcément

On ne va pas se mentir et éviter de tourner autour du pot, mais ces cinq titres ont mal vieilli dans l’ensemble, surtout Hardball II qui s’avère être à la limite de l’ injouabilité. Hardball ! quant à lui se montre un peu plus jouable mais avec beaucoup de patience et surtout de frustration…

Pour Summer/Winter Challenge, nous prenons du plaisir sur certaines activités mais nous pestons sur d’autres, comme les sports en lien avec l’athlétisme où le timing pour effectuer l’action voulue (sauter par-dessus la haie pour le 400m haie ou passer la barre pour le saut en hauteur) s’avère très compliqué à avoir. Nous sentons que certaines épreuves baignent dans leur jus.

Le jeu le plus “simple” et qui peut apporter plus de fun au final s’avère être Hoops Shut Up and Jam. Le fait que l’on se retrouve dans un système de 2v2 crée une sorte d’émulation et les parties s’enchaînent plutôt bien et rapidement. Pour le coup nous prenons un peu plus de plaisir que sur les autres titres.

Ce qui s’avère aussi très perturbant c’est la navigation dans les menus des cinq titres, puisque pour certains le bouton de validation est le B ou le Start, le bouton de retour le A. Bref c’est un coup à en perdre notre latin.

Il y a tout de même quelques points positifs. En effet, pour chaque titre, il est possible de modifier la configuration des touches. Un système de sauvegarde a également été ajouté, ce qui nous permet de stopper et reprendre quand on veut. Pour celles et ceux qui souhaitent jouer à la dure comme à l’époque, il y a toujours la fonctionnalité des mots de passe à garder précieusement et à saisir lorsque nous relançons le jeu pour retrouver notre progression.

Accolade Sports Collection est disponible sur l’eShop au prix de vingt euros.