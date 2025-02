Le jeu d’action « The Phantom » est sur le point de faire son entrée sur Nintendo Switch. Développé par le studio australien Art of Play en collaboration avec King Features, ce beat’em up rend hommage au premier héros masqué de la bande dessinée, connu sous le nom de « The Ghost Who Walks ». Les précommandes sont désormais ouvertes, offrant aux fans des récompenses numériques et physiques exclusives.

Dans « The Phantom », les joueurs peuvent incarner le héros éponyme ou sa partenaire, Diana Palmer, à travers 15 niveaux remplis d’action. Leur mission : déjouer les plans des redoutables pirates de la Singh Brotherhood qui menacent l’héritage du Phantom. Le jeu se distingue par son esthétique entièrement dessinée à la main, produite image par image par les artistes talentueux d’Art of Play, capturant fidèlement l’essence des bandes dessinées originales. De plus, une nouvelle histoire originale, approuvée par King Features, est racontée à travers des cinématiques illustrées par Anthony Spay, un artiste de bande dessinée chevronné.

Pour célébrer la sortie prochaine du jeu, deux packs de précommande sont disponibles :

Digital Phan Pack (19,95 USD) : comprend une copie numérique du jeu, un artbook numérique de 32 pages, la bande-son numérique et une affiche numérique des sprites du jeu.

(19,95 USD) : comprend une copie numérique du jeu, un artbook numérique de 32 pages, la bande-son numérique et une affiche numérique des sprites du jeu. Mega Phan Pack (39,95 USD) : inclut tout le contenu du Digital Phan Pack, ainsi qu’une boîte de collection numérotée et une impression d’art limitée, avec des œuvres d’artistes emblématiques tels que Sy Barry, Sal Velluto et Glenn Ford.

« The Phantom » promet une expérience de jeu immersive, mêlant action intense et respect de l’héritage d’un héros légendaire de la bande dessinée. Les fans peuvent s’attendre à plonger dans une aventure palpitante aux côtés du célèbre justicier masqué.