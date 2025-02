L’eShop US nous réserve cette semaine une vague de promotions massives, avec des réductions pouvant atteindre 90 % sur une large sélection de jeux. Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Voici un aperçu des meilleures offres à ne pas manquer :

Des pépites indés à prix mini

Arise: A Simple Story – $1.99 (au lieu de $19.99)

– (au lieu de $19.99) Inside – $1.99 (au lieu de $19.99)

– (au lieu de $19.99) Limbo – $1.99 (au lieu de $9.99)

– (au lieu de $9.99) Blanc – $7.49 (au lieu de $14.99)

– (au lieu de $14.99) Fury Unleashed – $1.99 (au lieu de $19.99)

Que ce soit pour une aventure poétique avec Arise: A Simple Story, un voyage angoissant dans Inside, ou un monde en noir et blanc dans Blanc, ces jeux indépendants valent le détour à ces prix réduits.

Des classiques revisités à prix cassé

Blaster Master Zero – $4.99 (au lieu de $9.99)

– (au lieu de $9.99) Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle – $9.19 (au lieu de $39.99)

– (au lieu de $39.99) Earth Defense Force: World Brothers – $9.99 (au lieu de $39.99)

– (au lieu de $39.99) Mortal Kombat 11 – $9.99 (au lieu de $49.99)

Si vous aimez les jeux rétro ou les bastons intenses, cette sélection est faite pour vous !

Les incontournables du roguelike et de l’action-RPG

Hades – $9.99 (au lieu de $24.99)

– (au lieu de $24.99) Blasphemous 2 – $14.99 (au lieu de $29.99)

– (au lieu de $29.99) Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (au lieu de $9.99)

– (au lieu de $9.99) Risk of Rain 2 – $6.24 (au lieu de $24.99)

Les amateurs de défis et de gameplay nerveux trouveront leur bonheur avec ces titres à forte rejouabilité.

Les jeux d’aventure et d’exploration à saisir

Immortals Fenyx Rising – $7.99 (au lieu de $39.99)

– (au lieu de $39.99) Child of Light – $4.99 (au lieu de $19.99)

– (au lieu de $19.99) Guacamelee 2 – $4.99 (au lieu de $19.99)

– (au lieu de $19.99) Everdream Valley – $8.99 (au lieu de $24.99)

Si vous aimez explorer des mondes colorés et enchanteurs, ces titres vous promettent de belles aventures pour un prix réduit.

D’autres offres à ne pas rater

Cook, Serve, Delicious 3 – $2.00 (au lieu de $19.99)

– (au lieu de $19.99) Yooka-Laylee – $3.99 (au lieu de $19.99)

– (au lieu de $19.99) The House of the Dead: Remake – $6.24 (au lieu de $24.99)

– (au lieu de $24.99) LEGO Worlds – $2.99 (au lieu de $29.99)

La totale :

– Arise: A Simple Story – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $13.49 (au lieu de $29.99)

– Bang-On-Balls: Chronicles – $8.99 (au lieu de $24.99)

– Bit.Trip Runner – $1.99 (au lieu de $4.99)

– Blair Witch – $5.99 (au lieu de $29.99)

– Blanc – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Blasphemous 2 – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (au lieu de $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (au lieu de $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (au lieu de $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $5.99 (au lieu de $14.99)

– Blossom Tales 2 – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Brawlout – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Bulletstorm – $7.49 (au lieu de $29.99)

– Child of Light – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Cook, Serve, Delicious 3 – $2.00 (au lieu de $19.99)

– Dex – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle – $9.19 (au lieu de $39.99)

– Dragon Marked for Death – $6.74 (au lieu de $14.99)

– Duke Nukem 3D – $2.49 (au lieu de $9.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Elderand – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Everdream Valley – $8.99 (au lieu de $24.99)

– Evoland – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Fitness Boxing feat. Hatsune Miku – $34.99 (au lieu de $49.99)

– Fuga: Melodies of Steel – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Fuga: Melodies of Steel 2 – $23.99 (au lieu de $39.99)

– Fury Unleashed – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Gal Guardians – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Goblin Sword – $1.99 (au lieu de $4.99)

– Graze Counter GM – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Guacamelee 2 – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Hades – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Have a Nice Death – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Hob – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Hypnospace Outlaw – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Immortals Fenyx Rising – $7.99 (au lieu de $39.99)

– Inside – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Jack Jeanne – $24.99 (au lieu de $49.99)

– Kao the Kangaroo – $4.49 (au lieu de $29.99)

– Layers of Fear 2 – $4.49 (au lieu de $29.99)

– Layers of Fear: Legacy – $2.99 (au lieu de $19.99)

– LEGO 2K Drive – $11.99 (au lieu de $29.99)

– LEGO Worlds – $2.99 (au lieu de $29.99)

– Limbo – $1.99 (au lieu de $9.99)

– Lollipop Chainsaw Repop – $29.24 (au lieu de $44.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (au lieu de $49.99)

– Moving Out – $4.99 (au lieu de $24.99)

– My Friend Pedro – $3.99 (au lieu de $19.99)

– New Tales from the Borderlands – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Observer – $4.49 (au lieu de $29.99)

– OU – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Paper Trail – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Risk of Rain – $2.49 (au lieu de $9.99)

– Risk of Rain 2 – $6.24 (au lieu de $24.99)

– Spirit Hunter: Death Mark – $19.99 (au lieu de $49.99)

– Spirit Hunter: Death Mark 2 – $24.99 (au lieu de $49.99)

– Spirit Hunter: NG – $24.99 (au lieu de $49.99)

– Sunsoft is Back: Retro Game Selection – $4.99 (au lieu de $9.99)

– Sword of the Vagrant – $1.99 (au lieu de $9.99)

– The Company Man – $3.99 (au lieu de $19.99)

– The Cub – $5.99 (au lieu de $14.99)

– The House of the Dead: Remake – $6.24 (au lieu de $24.99)

– The Oregon Trail – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Tools Up – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Torchlight 2 – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Torchlight 3 – $4.99 (au lieu de $39.99)

– Trinity Fusion – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Tsukuhime: A Piece of Blue Glass Moon – $34.99 9was $49.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $2.99 (au lieu de $14.99)

– Turnip Boy Robs a Bank – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Ty the Tasmanian Tiger HD – $10.49 (au lieu de $29.99)

– Umbraclaw – $13.74 (au lieu de $24.99)

– Vampyr – $7.99 (au lieu de $39.99)

– Velocity 2X – $2.99 (au lieu de $19.99)

– Venba – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Witch on the Holy Night – $27.99 (au lieu de $39.99)

– Yohane the Parhelion: Blaze in the Deepblue – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Yuppie Psycho – $6.66 (au lieu de $16.66)