La collection Arcade multigenre de Maximum Entertainment sera lancée le 22 mai 2025.

Aujourd’hui, Maximum Entertainment a annoncé que les fans de classiques de l’arcade peuvent se préparer à une toute nouvelle compilation pleine d’action de 100 jeux captivants lorsque 100 in 1 Game Collection sera lancé le 22 mai 2025 sur PC et Nintendo Switch. 100 in 1 Game Collection promet des heures de plaisir portable pour tous les âges, avec un mode multijoueur pour que les amis puissent jouer ensemble et une prise en charge complète de Steam Deck pour jouer en déplacement.

Les précommandes numériques pour 100 in 1 Game Collection sur Nintendo Switch seront bientôt ouvertes. Les précommandes physiques sont ouvertes dès maintenant chez les principaux détaillants.

Alliant un gameplay nostalgique à de nouveaux concepts passionnants, 100 in 1 Game Collection propose un mélange captivant de jeux de réflexion, de stratégie, d’action et de jeux d’arcade classiques qui vous feront revenir encore et encore. La collection comprend tous les jeux de 30 in 1 Game Collection, volumes 1 et 2, ainsi que 40 jeux inédits dans une interface et un style entièrement nouveaux.

100 in 1 Game Collection invite les joueurs à rencontrer des personnages originaux tels que Magrat la sorcière, Harvey le poisson bizarre et Stephanie la vache verte, alors qu’ils se lancent dans une aventure épique à travers une variété de défis. Que vous amélioriez vos compétences en mode solo ou que vous vous battiez pour obtenir les meilleurs scores en mode multijoueur, cette collection gigantesque ne manquera pas de fun et de sensations fortes.