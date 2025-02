Mauvaise nouvelle pour les joueurs japonais : Nintendo a annoncé une augmentation des tarifs de réparation de la Switch, invoquant la hausse des coûts des pièces détachées. À partir du 26 mars 2025, les réparations de toutes les versions de la Switch coûteront 1 100 yens de plus, soit environ 7,50 dollars.

Dans un communiqué relayé par OatmealDome sur les réseaux sociaux, Nintendo explique que cette augmentation concerne non seulement la console elle-même, mais aussi certains périphériques, comme les Joy-Con et le dock.

Pour l’instant, seul le Japon est concerné par cette hausse tarifaire. Rien n’a été annoncé pour les autres régions, mais si Nintendo décide d’appliquer ces changements ailleurs, l’information sera scrutée de près.

Cette augmentation s’inscrit dans une série de décisions similaires prises par Nintendo ces dernières années. L’an dernier, la firme avait annoncé la fin du service de réparation pour la Famicom et la Super Famicom Classic, ainsi que pour certains modèles de Nintendo 3DS.

La hausse des prix des pièces détachées n’est pas une surprise dans l’industrie du jeu vidéo. Ces dernières années, les pénuries de composants ont notamment impacté la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S, rendant la production de consoles plus compliquée. Si la Nintendo Switch avait été relativement épargnée grâce à son ancienneté, la hausse des coûts finit par se faire sentir.

