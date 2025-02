Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en mars 2025, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (20 mars)

Nous sommes en l’an 2054. La Terre a été détruite au cours d’une guerre entre deux espèces extraterrestre, et l’humanité est aujourd’hui au bord de l’extinction. Un petit nombre de survivants fait un atterrissage en catastrophe sur une planète inexplorée du nom de Mira. Votre mission : tout mettre en œuvre pour assurer la survie de l’humanité dans Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition.

Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée (21 mars)

Au fil de leur vie, les gens accumulent des souvenirs, ce qui développe leurs âmes. Cette histoire suit une jeune femme qui voyage à travers un continent en ruine afin de trouver le chemin qui la mènera vers le futur.

Les souvenirs sont le thème de ce jeu. Chaque personne finit par devoir faire face à son passé ainsi qu’à ses propres souvenirs. Tous les souvenirs, qu’il s’agisse de succès ou d’échecs, permettent d’alimenter son futur et de modeler son identité. Atelier Yumia suit l’histoire de Yumia et ses compagnons alors qu’ils suivent la voie en laquelle ils croient et font face aux souvenirs qu’ils découvrent en chemin.

Dans un monde où l’alchimie est « tabou », l’alchimiste Yumia cherche la vérité cachée de ce continent. Il est temps pour elle de partir à sa découverte.

Fable of Fairy Stones (1er mars)

Un nouveau héros est désespérément attendu dans le monde de Fairy Stones, car le chaos envahit lentement les paisibles et magnifiques terres de Middengeard. Pouvez-vous découvrir la source de ces maux en collectant toutes les pierres féériques dispersées et ainsi restaurer la paix ? Des dizaines de monstres et de boss uniques et affamés rôdent pour vous traquer, chacun possédant des caractéristiques bien spécifiques. Choisissez vos armes avec soin et ciblez leurs points faibles. Profitez pleinement de l’équipement généré automatiquement, incluant des épées, des heaumes, des armures et des boucliers, car une même arme n’apparaîtra jamais deux fois.

Parmi les armes, vous trouverez des épées à une ou deux mains, des bombes, des arcs et bien plus encore. Voyagez à travers une vaste carte et explorez des donjons périlleux ! Dans les villages, vous rencontrerez des personnes utiles qui vous donneront des indices pour votre aventure, vendront des objets et offriront des récompenses rares pour l’accomplissement de quêtes. Entrez dans les donjons, combattez des hordes de méchants tout en résolvant des énigmes et mettez la main sur des trésors précieux protégés par des bêtes féroces.

Eldrador Creatures: Shadowfall (6 mars)

Les mondes pleins d’aventure d’Eldrador sont en danger ! Menez des créatures prêtes au combat dans des batailles stratégiques au tour par tour afin de vaincre une mystérieuse et sombre menace.

Fate: Reawakened (12 mars)

Revivez la série icônique FATE comme vous ne l’avez encore jamais vécue ! Revisitez la charmante ville de Grove et les royaumes par-delà la ville alors que vous vous préparez à franchir à nouveau la Porte du Donjon! La série récompensée FATE a reçu un nouveau visuel plus moderne, tout en restant fidèle au côté classique et nostalgique du donjon crawler. Affronterez-vous le destin sur votre route vers la célébrité et la fortune ?

Amélioré pour une nouvelle génération

Vivez tout ce que vous aimiez déjà dans la série FATE en haute définition. Profitez d’un meilleur compte poly, d’une lumière directionnelle en temps réel, d’occlusion ambiante, de langages additionnels avec une VO entièrement traduite, et plus encore ! Ces améliorations offrent une meilleure immersion tout en restant fidèle à ce qui fait de FATE… FATE.

Les 4 jeux, Meilleurs que dans vos souvenirs

Jouez (ou rejouez) aux 4 jeux FATE dans toute leur superbe. FATE, FATE : Undiscovered Realms, FATE : The Traitor Soul, et FATE : The Cursed King sont tous inclus dans ce lot. Peu importe votre jeu préféré, vous pourrez replonger dans tous les donjons et définir votre FATE !

Des parties uniques générées procéduralement

Testez vos talents au combat en défiant des donjons générés procéduralement ! Aucune partie ne se ressemble avec des donjons, rencontres avec des monstres et gains générés aléatoirement.

Des combats en temps réel bourrés d’action

Entrez dans une arène de combat en temps réel où chaque instant est crucial. Armé d’un arsenal de plusieurs armes et compétences, vous affronterez des monstres acharnés qui rêvent de votre défaite. Userez-vous la fureur tonitruante des attaques de mêlée, révèlerez-vous une précision mortelle aux armes à distance, ou manierez-vous la puissance arcanique de la magie ? Adaptez-vous, soyez stratégique et devenez maître du chemin que vous avez choisi pour définir votre FATE.

Augmentez votre Réputation et votre Puissance

Adaptez votre personnage à votre style de jeu en utilisant un système de points de compétences modulable. Gagner en expérience vous permettra de prendre des niveaux, d’utiliser des armes plus puissantes, et de développer des compétences dans divers domaines. De plus, vous pouvez compléter des quêtes pour augmenter votre réputation et débloquer des équipements légendaires.

Une aide sous la forme d’un ami à fourrure

Choisissez parmi 7 familiers différents qui vous accompagnera dans votre périple. Ce fidèle compagnon combattra à vos côtés, peut garder différents objets, et peut même se transformer en une puissante créature magique pour devenir l’acolyte idéal d’un aventurier.

Ne pêchez pas que du poisson

Rassemblez votre matériel de pêche et rendez-vous dans un coin d’eau pour attraper des objets de valeur tels que des poissons, des artéfacts, des gemmes, des anneaux, et plus encore. Les pêcheurs les plus téméraires pourraient même obtenir de rares objets qui les aideraient dans leur quête.

On Your Tail (13 mars)

Vivez une aventure en bord de mer inoubliable et pleine de mystères avec On Your Tail™, une simulation de vie narrative dans laquelle vous pourrez vous détendre tout en menant l’enquête, et où vous devrez jouer cartes sur table. On Your Tail™ raconte les aventures de l’intrépide Diana, qui souhaite passer des vacances d’été parfaites dans le charmant village en bord de mer de Borgo Marina. Pour une curieuse comme elle, cela signifie trois choses : explorer la zone et faire la connaissance de ses habitants excentriques, se détendre en profitant des activités uniques de la région, et percer les mystères locaux les plus fascinants.

Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute (21 mars)

Suite 32 bits du jeu Assault Suit Leynos (connu sous le nom de ‘Target Earth’ aux États-Unis) des années 1990 pour la console Sega® Megadrive™/Genesis™, la combinaison gagnante d’un gameplay de tir en run and gun sur le thème des méchas et d’une illustration inspirée de l’anime, a ensuite donné naissance à Assault Suit Leynos 2 pour la Sega® Saturn™ ainsi qu’au très apprécié préquel, Assault Suit Valken (Cybernator), pour la console Super Nintendo™ en 1992.

Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute, désormais entièrement localisé en plusieurs langues, s’appuie sur la formule gagnante, ajoutant des couches de stratégie grâce à de nouveaux systèmes, notamment des combinaisons d’assaut multiples et personnalisables, un éventail stupéfiant d’armes imaginatives et une fonction de difficulté à visée automatique qui s’adapte à l’habileté du joueur ! Les joueurs occidentaux de PlayStation et de Nintendo peuvent enfin découvrir l’histoire épique et la jouabilité endiablée qui ont fait la renommée de ce classique audacieux.

En l’an 2123 apr. J.-C., les colonies spatiales, confrontées à la menace de surpopulation, se révoltent contre les ordres venus de la Terre, déterminées à gagner en indépendance. Alors que les troubles politiques atteignent un niveau sans précédent, l’assassinat soudain du Premier Ministre de la fédération Zenes plonge la région dans une guerre totale contre la République voisine de Sanraal. Désespéré de renverser la vapeur, le Président de Sanraal donne un ordre spécial à la 12e Escouade des Combinaisons d’Assaut Spécial. Composée de fauteurs de troubles notoires et de délinquants, l’unité, communément appelée « La 12e SAS », se prépare à livrer la bataille ultime face à des obstacles insurmontables.

Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute est un shooter hardcore débordant de panache et d’intelligence, dans lequel les joueurs choisissent la combinaison d’assaut de leur prédilection et s’arment d’un arsenal varié d’armes pour naviguer à travers sept niveaux de chaos défiant toute logique. Personnalisez les paramètres de votre combinaison pour optimiser vos performances et débloquez des armes plus puissantes – y compris celles auparavant inaccessibles, rendues possibles grâce à des corrections de bugs modernes ! Choisissez judicieusement, car vos choix d’armement influencent votre champ de vision, la caméra effectuant des zooms automatiques pour capturer l’action en continu. Que vous préfériez le visée automatique ou manuelle, la difficulté s’ajustera au fil du temps pour faire apparaître des ennemis de plus en plus redoutables.

La sortie occidentale de Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute intègre une série de fonctionnalités d’amélioration de l’expérience utilisateur, adaptées à un public moderne :

Texte localisé : Pour la première fois, les joueurs peuvent consulter le texte en espagnol, allemand et français, en plus du japonais et de l’anglais.

: Pour la première fois, les joueurs peuvent consulter le texte en espagnol, allemand et français, en plus du japonais et de l’anglais. Rembobinage : Corrigez vos erreurs fatales en rembobinant votre partie.

: Corrigez vos erreurs fatales en rembobinant votre partie. Sauvegarde rapide / Chargement rapide : Affrontez chaque niveau difficile à l’heure qui vous convient.

: Affrontez chaque niveau difficile à l’heure qui vous convient. Configuration des boutons : Personnalisez le jeu selon vos préférences.

: Personnalisez le jeu selon vos préférences. Tir rapide : Ajoute une intensité supplémentaire aux combats.

: Ajoute une intensité supplémentaire aux combats. Fonctionnalité de boost améliorée : Obtenez l’élan nécessaire pour ouvrir de nouvelles opportunités stratégiques.

: Obtenez l’élan nécessaire pour ouvrir de nouvelles opportunités stratégiques. Durabilité accrue : Permet aux joueurs de subir un peu plus de dégâts en combat.

: Permet aux joueurs de subir un peu plus de dégâts en combat. Fonction indice : Aide les joueurs à progresser plus facilement dans le jeu.

Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute sera disponible à l’achat en versions physique et numérique. La version numérique sera commercialisée à partir du 21 mars 2025 pour un prix de détail conseillé de 24,99 $ / 24,99 €, tandis que la version physique sera disponible à partir du 22 mai 2025 pour un MSRP de 34,99 $ / 34,99 €.

Gal Guardians: Servants of the Dark (27 mars)

Prenez le contrôle des sœurs démons Kirika et Masha alors qu’elles tentent de ressusciter leur Seigneur Démon Maxim et de reconstruire leur château dans cette aventure Metroidvania d’action en 2D ! Gal Guardians : Servants of the Dark reprend l’action dynamique que les joueurs ont appréciée dans Gal Guardians : Demon Purge et augmente considérablement les éléments d’exploration et de collecte, changeant complètement de genre pour devenir un véritable Metroidvania et offrir une toute nouvelle expérience. Servants of the Dark change le décor, passant d’un simple château démoniaque à l’ensemble du monde des démons. Les joueurs contrôlent deux servantes démoniaques qui explorent le monde souterrain : Kirika et sa jeune sœur Masha. Elles ont chacune des attaques et des capacités différentes, ce qui oblige les joueurs à passer de l’une à l’autre pour explorer chaque zone, améliorer leurs armes, vaincre les boss démoniaques et ranimer leur maître, le seigneur démoniaque Maxim. De plus, Gal Guardians : Servants of the Dark propose une coopération en ligne à deux joueurs, permettant à deux joueurs du monde entier de contrôler les deux sœurs simultanément.

Carmen Sandiego (4 mars)

La super voleuse écarlate, Carmen Sandiego, est de retour ! Enfilez le chapeau rouge emblématique de Carmen Sandiego et incarnez la justicière en personne pour naviguer dans un monde d’espionnage, utiliser des gadgets de pointe et finalement, capturer V.I.L.E. Les détectives privés débutants et chevronnés sont invités à tester leurs compétences de fins limiers, que ce soit dans la campagne narrative principale ou dans le mode classique « Les dossiers d’ACME ».

DEVENEZ LE GÉNIE

Pour la toute première fois dans l’histoire de la franchise, incarnez Carmen Sandiego elle-même ! Plongez tête baissée dans son monde d’espionnage, vivez ses escapades en direct et damez le pion aux agents de V.I.L.E.

ÉQUIPEZ-VOUS

Carmen Sandiego ne serait pas une voleuse légendaire sans ses outils ! Volez facilement dans les airs avec son planeur, balancez-vous d’un bâtiment à un autre grâce à son grappin et voyez dans le noir grâce à ses lunettes de vision nocturne et d’imagerie thermique.

VOYAGEZ À TRAVERS LE MONDE

Des rues animées de Rio de Janeiro aux monuments majestueux de Tokyo, embarquez dans une tournée folle des lieux les plus emblématiques du monde. Avec des visuels époustouflants et des environnements immersifs, chaque lieu prend vie, vous invitant à explorer, découvrir et révéler ses secrets.

MENEZ À BIEN VOS MISSIONS

Aiguisez vos compétences de détective en rassemblant des indices, en décryptant des codes et en résolvant une variété de mini-jeux pour vous montrer plus malin que les agents les plus insaisissables de V.I.L.E. Mais attention, le temps vous est compté ! Restez aux aguets, réfléchissez vite et agissez sans hésiter pour forcer des coffres, pirater des systèmes et maîtriser l’art du crochetage de serrures avant qu’il soit trop tard.

CAPTUREZ V.I.L.E.

Récoltez des indices et comparez-les aux dossiers pour démasquer les agents de V.I.L.E. Ont-ils des cheveux noirs, roux ou ont-ils les yeux bleus ? Utilisez vos compétences de fin limier pour réduire le nombre de suspects. Mais souvenez-vous, un mandat est essentiel avant de procéder à une arrestation ! Résoudrez-vous l’affaire et livrerez-vous V.I.L.E. à la justice ou échapperont-ils à la capture ?

Everhood 2 (4 mars)

Découvrez la couleur de votre âme et ce qui se trouve au-delà de la rivière de la mort dans un pays étrange. Accompagnez un mystérieux corbeau céleste qui vous a jugé digne de tuer le dragon de l’esprit.

Sorry We’re Closed (6 mars)

Suivez les derniers jours de Michelle alors qu’elle se bat pour briser la malédiction qui lui a été imposée par un puissant archidémon en quête d’amour. Aidez (ou entravez !) la vie des curieux habitants du quartier londonien de Michelle tout en cherchant à vous libérer d’une mort prématurée. Sorry We’re Closed est un vibrant hommage aux classiques du survival horror et à leurs angles de caméra, avec une nouvelle approche du combat en vue subjective. Collectez des objets et gérez vos ressources pour aider Michelle à survivre. Les plus nostalgiques d’entre vous pourront même activer l’option « tank controls ». Michelle voyage entre les périls du monde démoniaque et le quotidien de son quartier. Chaque personnage a ses propres démons à combattre et vous pouvez les guider vers la lumière ou les ténèbres. Choisissez bien lors des dialogues avec cette faune haute en couleur car plusieurs fins sont possibles.

MainFrames (6 mars)

Démarrez l’ordinateur et lancez-vous dans une aventure à travers les octets dans MainFrames, un jeu de plateformes aussi charmant qu’inventif qui vous permet de naviguer à travers le bureau et les fenêtres d’un moniteur PC. Rejoignez Floppy, un programme téméraire parti en quête de sa véritable place dans le monde numérique, pendant que des daemons facétieux tentent de maintenir l’équilibre du système à l’abri des regards. Parcourez un labyrinthe de fenêtres, rencontrez des personnages hauts en couleur et découvrez des secrets qui permettront à Floppy de trouver sa véritable fonction. Vivez des interactions à la fois drôles et bienveillantes lors d’un voyage inoubliable parmi les octets.

Dans MainFrames, vous devez aider Floppy à réorganiser les fenêtres de programmes pour créer de nouveaux chemins d’accès et sauter de fenêtre en fenêtre pour parcourir le monde numérique. Chaque zone que vous explorez est dotée de son propre style visuel, de mécanismes de jeu distincts et de secrets cachés. Agrémenté d’une bande-son relaxante, le jeu propose des énigmes charmantes et des défis de plateformes pour une expérience gratifiante dont il est difficile de se déconnecter. MainFrames vous emmènera au cœur de la matrice pour une aventure aussi concise que charmante. Vous n’aurez jamais envie d’appuyer sur la touche Échap pour quitter ce périple enchanteur, où chaque niveau vous réserve des surprises à ne pas manquer. Préparez-vous à plonger dans une quête numérique inoubliable !

Sugardew Island (7 mars)

Prenez soin de vos animaux et de votre ferme, vendez vos produits aux adorables esprits de la forêt, améliorez votre ferme et accomplissez de petites commandes pour l’Arbre d’Harmonie afin de redonner vie à la petite île. Si vous le souhaitez, vous pouvez sortir avec des habitants sympathiques, chacun ayant sa propre personnalité et son histoire unique ! Nous avons conçu le jeu pour qu’il soit accessible, afin que même les parents puissent laisser leurs enfants explorer l’île sans soucis. Pas de pression, pas de stress – juste un environnement paisible avec des animaux adorables, la vie de ferme et une belle île à découvrir.

Beyond the Ice Palace 2 (11 mars)

Sortez des abysses de la mort pour récupérer votre trône dans un fabuleux jeu action platformer. Incarnez le Roi maudit en maniant les chaînes qui vous emprisonnaient autrefois. Utilisez-les comme armes pour vaincre vos adversaires et vous déplacer sur les terres dangereuses de votre royaume brisé. Découvrez des zones cachées, résolvez des énigmes, et obtenez des trésors secrets pour augmenter votre pouvoir afin d’affronter des boss colossaux et coriaces dans des batailles épiques. Montez stratégiquement de niveau pour surmonter les obstacles et reprenez votre place de roi !

Revenez à la vie & récupérez votre trône !

Incarnez le Roi maudit en vous lançant dans cette quête de vengeance pour récupérer le trône qu’on vous a volé. Traversez des zones dangereuses à la recherche des fragments éparpillés des flèches célestes. Combinez-les pour purger votre malédiction et débloquer votre véritable pouvoir.

Maniez les chaînes qui vous emprisonnaient !

Utilisez votre nouvelle force en maniant les chaînes qui vous retenaient prisonnier au fond des cryptes. Maîtriser cette arme puissante pour repousser, frapper et éviscérer tous ceux qui se trouveront sur votre chemin. Utilisez vos chaînes pour vous déplacer en les attachant à des anneaux afin d’atteindre de nouvelles zones en vous propulsant au-dessus des précipices.

MLB The Show 25

Comblez votre passion et forgez votre chemin, du lycée jusqu’au Hall of Fame ! Retrouvez aussi les stars emblématiques du baseball dans les modes préférés des fans, mis à jour avec de nouvelles façons de jouer.

Les Bisounours : Libérez La Magie (27 mars)

Plongez dans un monde riche en aventures divertissantes aux côtés des Bisounours dans « Les Bisounours : libérez la magie ». Incarnez Toucâlin et ses amis dans une variété de jeux d’arcade ! Venez à la rencontre de nos oursons adorés : jouez aux côtés de Toucâlin, Toudodo, Toubisou et tous les autres gentils oursons de Bisouville ! Partez en voyage : explorez plus de 200 niveaux à travers une douzaine de mini-jeux uniques dans l’univers plein de fantaisie des Bisounours !

Obtenez des étoiles pour venir à bout des nuages d’orage du Silver Lining, rencontrez l’amusant Jardinou et atteignez la fin de la route magique pour une belle surprise. Tout le plaisir des classiques d’arcade : profitez d’une variété de mini-jeux à thème inspirés de vos classiques d’arcade préférés, comme Bulles d’amour, Traverse l’arc-en-ciel, Jardinou perdu et bien plus encore ! Remplissez le livre d’illustrations : au cours de votre progression, gagnez des autocollants uniques représentant des illustrations et des oursons de la série télé « Les Bisounours : Libérez La Magie ». Collectionnez-les tous !

Freeride (27 mars)

Le test de personnalité qui se joue tel un jeu RPG. Utilisez la télékinésie basée sur la physique pour faire votre marque dans un monde étrange d’esprits. Vous ne serez jamais jugé en terme de bien ou de mal. Vous ferez simplement face aux conséquences de vos actions… est (pas si) secrètement un test de personnalité !

Bubble Ghost Remake (27 mars)

Le vieux château du célèbre inventeur Heinrich Von Schinker, dans le nord de l’Angleterre, voit le retour de l’esprit de Heinrich sous forme d’un petit fantôme. Aux côtés d’une mystérieuse bulle qu’il peut déplacer avec de légers souffles, il doit affronter ses propres inventions incontrôlables et des animaux sauvages féroces. Guider la bulle vers la liberté est son seul objectif.

Défiez vos compétences : Surmontez des niveaux remplis de dangers et d’énigmes qui mettront vos capacités à l’épreuve. Avec un gameplay addictif et une difficulté diabolique, votre seul but est de protéger la bulle à tout prix.

Affrontez des boss épiques : Faites face à des boss féroces qui vous feront transpirer. Seuls les plus habiles sortiront victorieux.

Revivez le classique original : Profitez de la version remasterisée du jeu des années 90, avec 36 niveaux originaux recréés avec un art entièrement renouvelé.

Concurrencez pour la gloire : Perfectionnez vos temps en mode speedrun et soumettez vos résultats en ligne pour assurer votre place dans le prestigieux Hall of Fame.