Le roguelike Card-en-Ciel vient de recevoir sa mise à jour 1.4.1, apportant une toute nouvelle fonctionnalité : le Donjon Infini.

Un défi sans fin pour les joueurs les plus aguerris

Contrairement aux donjons classiques, le Donjon Infini ne possède pas d’étage final. Les joueurs devront continuer leur exploration jusqu’à ce que leurs PV atteignent 0.

De plus, après un certain nombre d’étages, des pièges permanents seront activés. Ces derniers ne peuvent pas être désactivés et ne disparaîtront qu’en quittant le donjon.

Votre progression dans ce mode vous permettra également de vous classer dans le classement en ligne, selon la profondeur atteinte.

Notes de patch complètes de la mise à jour 1.4.1

Ajout du Donjon Infini , un mode de jeu sans fin.

, un mode de jeu sans fin. Ajout de nouvelles cartes parallèles , déblocables en terminant des Donjons Quotidiens après avoir fini l’histoire principale.

, déblocables en terminant des Donjons Quotidiens après avoir fini l’histoire principale. Ajustement des exigences de score , rendant l’obtention de rangs plus élevés plus accessible (sauf pour le mode Hard +9).

, rendant l’obtention de rangs plus élevés plus accessible (sauf pour le mode Hard +9). Corrections de divers problèmes et améliorations générales.

