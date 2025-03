Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Go Fight Fantastic – 19.5GB

Sanguis Luna – 10.7GB

Despera Drops – 5.5GB

Dark Passion – Anime Match Puzzles – 3.9GB

Aery – Dream Land – 3.9GB

ChokoNana – 3.7GB

Ever 17/Never 7 Double Pack – 3.6GB

Korean Drone Flying Tour Gangneung City – 3.4GB

Peachy Derby – 2.7GB

MainFrames – 2.0GB

Eldrador Creatures Shadowfall – 2.0GB

Twilight Monk – 1.6GB

Everhood 2 – 1.5GB

Carmen Sandiego – 1.2GB

Flight Simulator Pro 2024 – 1.0GB

Alter Age – 800MB

Malignant Survivors – 500MB

Gunso’s Skateboard Run – 483MB

Jump Race – 354MB

Mechanic Supermarket Simulator – 351MB

Centum – 300MB

Solid Void – Nature Puzzles – 256MB

Golden Warden – 248MB

Grab it! Crane Game – 238MB

Kawaii Girls – 220MB

Ball-it Hell – 199MB

Cats and Seek: Dino Park – 162MB

Pirate Trails – 123MB

O.W.L Projekt 2 – 100MB

Material Evidence – 86MB

Puzzle Lights and Mushrooms 1000 – 86MB

Eggconsole The Legend of Heroes Saga PC-8801 – 44MB