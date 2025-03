SpecNext a le plaisir d’annoncer que sa version améliorée du classique emblématique des années 80, Head Over Heels : Deluxe, sortira sur PC le 6 mars et sera disponible sur Nintendo Switch plus tard dans l’année. Sorti à l’origine sur ZX Spectrum, Commodore 64 et Amstrad CPC en 1987 et reconnu comme l’un des titres les plus emblématiques de l’époque, Head Over Heels s’est vu offrir une nouvelle vie par SpecNext avec un remake amélioré créé pour le ZX Spectrum Next en 2024, remportant des critiques dithyrambiques de la part de Crash (94 %) et Retro Gamer (90 %). Avec cette version améliorée qui débarque maintenant sur PC et Switch, SpecNext rend le jeu accessible aux millions de joueurs qui y ont joué sur différents systèmes dans les années 80.

Rejoignez le duo excentrique de Headus Mouthion (Tête) et Footus Underium (Talons) – deux moitiés d’un tout qui ont été séparées et emprisonnées par le tyrannique Empereur. Chaque personnage possède des capacités uniques qu’il doit maîtriser et combiner : Les remarquables prouesses de saut de Head et ses coups de tête pratiques ouvrent la voie à des obstacles redoutables, tandis que la vitesse, la puissance de portage et le dandinement rapide de Heels permettent à l’équipe d’être agile et pleine de ressources.

Ce remake fidèle (et frais !) met en valeur tout ce que les fans aiment dans le classique original. Profitez de niveaux isométriques magnifiquement mis à jour, de commandes repensées qui se révèlent rapides et précises, et d’une toute nouvelle bande-son qui retranscrit parfaitement la nature fantaisiste – et parfois sournoise – du royaume des puzzles. Pour les puristes du rétro, les paramètres graphiques et sonores optionnels du « mode classique » sont là pour recréer cette authentique nostalgie 8 bits, tandis que les nouveaux venus apprécieront les améliorations telles que les systèmes de sauvegarde améliorés, les conseils utiles et les mises à jour de qualité de vie qui ne compromettent jamais le défi classique du jeu.

Le studio indépendant BluSped Studio annonce l’arrivée prochaine de Wind Story, un RPG simulation en pixel art, sur Steam et Nintendo Switch.

Vivez une aventure paisible à Wind Chime Ranch

Dans Wind Story, les joueurs débarquent au Wind Chime Ranch, où ils pourront profiter d’une vie rurale paisible et immersive. Culture, élevage, pêche et bien d’autres activités rythment leur quotidien, avec des moments de détente comme des soirées dansantes autour d’un feu de camp au bord d’un lac.

Au fil du temps, le ranch s’agrandit : auberges, moulins à vent, restaurants, et même parcs d’attractions ou hôpitaux peuvent être construits, transformant ce coin de nature en une destination touristique florissante.

Un monde à explorer et à façonner

Les joueurs disposent d’une grande liberté :

Cultiver des cultures et expérimenter des mutations pour lutter contre les pirates

et expérimenter des mutations pour lutter contre les pirates S’occuper des animaux et récolter des ressources

et récolter des ressources ️ Préparer des repas et interagir avec les habitants du ranch

et interagir avec les habitants du ranch ️ Construire de nouvelles installations pour attirer plus de visiteurs

pour attirer plus de visiteurs Explorer un vaste monde , capturer et élever des animaux de compagnie

, capturer et élever des animaux de compagnie ⚔️ Protéger leur terre en combattant des monstres, avec l’aide de leurs compagnons à fourrure

Développé par une équipe indépendante de deux personnes, Wind Story est un projet passionné, rendu possible grâce au soutien des joueurs.

Caractéristiques principales

✔️ Une vie de ranch immersive : Plantez, élevez, pêchez et récoltez tout en profitant des changements de saisons et de paysages enchanteurs.

✔️ Une expansion infinie : Construisez des auberges, des moulins, des restaurants et même des parcs d’attractions pour attirer plus de visiteurs.

✔️ Exploration et liberté : Exploitez les ressources naturelles pour cultiver, miner et fabriquer divers objets.

✔️ Des interactions dynamiques : Faites connaissance avec les habitants, organisez des événements festifs et développez une communauté prospère.

✔️ Des compagnons et du combat : Capturez des animaux pour vous aider au ranch ou affrontez des créatures pour défendre votre territoire.

✔️ Une personnalisation sans limite : Créez votre ranch idéal, qu’il soit un refuge paisible ou une destination touristique animée.

Souvenez-vous : en janvier 2024, Rogue Games avait brièvement montré Cookie Cutter en train de tourner sur Nintendo Switch, mais aucune annonce officielle n’avait suivi. Aujourd’hui, c’est officiel : Cookie Cutter: Overkill Edition a été révélé et sortira au printemps 2025 !

Un Metroidvania ultra-violent et déjanté

Cookie Cutter ne fait pas dans la dentelle : c’est un jeu irrévérencieux, ultra-violent et résolument provocateur. Vous incarnez Cherry, une androïde survoltée, prête à tout détruire sur son passage pour retrouver son créateur bien-aimé. Dans ce monde dystopique illustré à la main, elle massacrera à la tronçonneuse tous ceux qui oseront lui barrer la route.

Chaque image de Cookie Cutter est dessinée à la main, avec un soin et une passion immenses, donnant naissance à des visuels époustouflants et à une animation 2D exceptionnelle. Attendez-vous à :

Des boss gigantesques et des ennemis grotesques

et des ennemis grotesques Des armes délirantes , des finish moves sanglants et des combos ravageurs

, des finish moves sanglants et des combos ravageurs Des phases de combat explosives , entre motos, démembrements et combos ultra-stylés

, entre motos, démembrements et combos ultra-stylés Un déluge d’hémoglobine, à la croisée du manga japonais et des films de Quentin Tarantino

Avec 10 zones uniques, toutes plus étranges et tordues les unes que les autres, Cookie Cutter: Overkill Edition promet une expérience nerveuse et inoubliable pour les fans de Metroidvania et d’action frénétique.

Nouveautés de l’Overkill Edition sur Nintendo Switch

Doublage intégral pour tous les personnages

pour tous les personnages Améliorations de la carte , incluant un indicateur de progression

, incluant un indicateur de progression Nouveaux coups spéciaux et améliorations pour Cherry

pour Cherry Cinétiques inédites , apportant plus de profondeur et de style au récit

, apportant plus de profondeur et de style au récit Ajustements du gameplay et équilibrage de la progression

Easter eggs exclusifs à la version Nintendo Switch

Limited Run Games, éditeur premium de jeux physiques, a révélé la première bande-annonce de Gex Trilogy, et annoncé son lancement sur PC, PlayStation®5, Xbox Series X|S, et Nintendo® Switch™, à partir de l’été 2025.

Gex Trilogy apporte trois titres de plateforme classiques de l’époque glorieuse du sage Gecko aux consoles modernes propulsées par le Carbon Engine, rassemblant les aventures les plus vendues de Gex. Gex, Gex : Enter the Gecko et Gex 3 : Deep Cover Gecko ont été remastérisés avec amour, avec des contrôles améliorés, des graphismes actualisés, la prise en charge des trophées et des exploits, et bien plus encore.

Le Carbon Engine est le moteur propriétaire de Limited Run Games qui permet d’émuler des jeux rétro sur des plates-formes modernes. Conçu pour offrir l’expérience la plus authentique possible, le Carbon Engine présente les jeux que vous aimez de la manière dont vous vous en souvenez.

Gex Trilogy ajoute des options de rembobinage et de sauvegarde, permettant aux joueurs de corriger rapidement tout faux pas dans les trois jeux, tandis que Gex : Enter the Gecko et Gex 3 : Deep Cover Gecko sont désormais compatibles avec les écrans larges. Les joueurs désireux de revivre le meilleur de Gex pourront également profiter d’un lecteur de musique comprenant des morceaux des trois jeux, d’une visionneuse de médias avec du matériel promotionnel et des illustrations, et même d’une toute nouvelle interview en coulisses avec Dana Gould, comédienne de HBO, la voix de Gex aux États-Unis.

À propos de Gex

TV hors de contrôle : Gex a été aspiré dans la Dimension Média, l’endroit où les films ringards des années 70 prennent leur retraite. Pour s’échapper, il doit tuer les télévisions de chaque monde.

Un Gecko tout en douceur : Plus de 450 images d’animation 3D et d’arrière-plans réalisés à la main !

Une situation délicate : Gex saute et se colle à tout en parcourant des niveaux secrets à la recherche de télécommandes insaisissables.

A propos de Gex : Entrez dans le Gecko

Gex en 3D : d’immenses niveaux de dimension médiatique, tous conçus comme des parodies sarcastiques de films et de séries télévisées populaires.

Plus de 125 mouvements de Gecko : Attaques de la queue en claquant des fouets, coups de pied de karaté volants, saisie de la langue et escalade des murs !

Maître du déguisement : GEX porte un costume d’agent secret, un uniforme de kung-fu, une combinaison spatiale et d’autres costumes.

À propos de Gex 3 : Deep Cover Gecko

Mécanismes uniques pour le personnage : Plongée sous-marine, vol plané, mitraillage, lancer de boules de feu et bien plus encore !

Plus de 25 déguisements : Private GEX, GEX Capone, Count DracuGEX et plus encore !

Un agent secret : Les personnages jouables secrets disponibles dans le jeu original sont tous inclus pour que les joueurs puissent les débloquer.

Gex Trilogy est lancé à la fois physiquement et numériquement sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch à partir de l’été 2025.

SAT-BOX a annoncé qu’ils sortiront Grab It! Crane Game sur la Nintendo Switch le 6 mars 2025. Le jeu sera proposé au prix de 5$ et prendra en charge le multijoueur local jusqu’à 4 joueurs, ainsi que le multijoueur en ligne pour 2 à 4 joueurs. Préparez-vous à revivre un classique des salles d’arcade : le jeu de grue ! Attrapez autant de prix que possible et devenez un maître de la grue ! Partagez les Joy-Con™ et jouez ensemble jusqu’à 4 joueurs ! Grab It! propose les modes de jeu suivants : Score Attack : Attrapez un maximum de prix et visez la première place des classements !

: Attrapez un maximum de prix et visez la première place des classements ! Battle : Affrontez des IA en mode solo, ou testez vos compétences contre vos amis en multijoueur ! Défiez des maîtres de la grue du monde entier dans des batailles en ligne !

: Affrontez des IA en mode solo, ou testez vos compétences contre vos amis en multijoueur ! Défiez des maîtres de la grue du monde entier dans des batailles en ligne ! Collection : Admirez les prix que vous avez gagnés ! Il y a plus de 200 prix différents à collectionner !

Kinda Brave et Dinomite Games ont annoncé que Go Fight Fantastic atterrira sur Nintendo Switch cette semaine. La sortie est prévue pour le 6 mars 2025.

Go Fight Fantastic, initialement sorti sur PC, fait désormais son arrivée sur consoles. Ce jeu de type hack-and-slash met en scène un équipage de contrebandiers interstellaires, dirigé par leur capitaine, un chien spatial nommé Bowie. Le jeu prend en charge jusqu’à trois joueurs.

Go Fight Fantastic est un jeu de hack-and-slash pour 1 à 3 joueurs, mettant en vedette un équipage de contrebandiers interstellaires dirigé par leur capitaine, le chien spatial Bowie. Lorsqu’ils tombent sur une invasion pendant une mission sur la Planète des Oiseaux, ils deviennent le dernier espoir de ce monde autrefois paisible.

Jouez en coopération (local ou en ligne) ou alternez entre les différents personnages à la volée en mode solo.

Rythme effréné. Ambiance légère. Univers vibrant et dessiné à la main. Combattez à travers des marécages dangereux, des sommets escarpés et des villages pittoresques, et rencontrez une galerie de personnages imaginatifs, alliés comme ennemis. Chaque partie est unique grâce à une composition de niveaux, des rencontres d’ennemis et des améliorations aléatoires.

Activez le simulateur de combat du capitaine Bowie et affrontez un assaut sans fin d’aliens pour grimper dans les classements en ligne ! Utilisez les forces de tous vos personnages pour survivre, choisissez des améliorations entre les vagues, et recommencez. Plus vous survivez longtemps, plus le défi devient intense.

Jouez avec quatre personnages différents, chacun représentant un style de jeu unique, et personnalisez-les avec des améliorations persistantes de Météorites trouvées tout au long du jeu. Vous voulez un soigneur qui peut aussi infliger de gros dégâts ? Ou un frappeur avec des lames empoisonnées ? À vous de jouer !

Principales caractéristiques :

Choisissez parmi 4 personnages qui correspondent à votre style de jeu.

qui correspondent à votre style de jeu. Participez à des combats rapides et intenses pour 1 à 3 joueurs , en ligne ou en local.

, en ligne ou en local. Explorez le monde magnifique et vibrant de la Planète des Oiseaux , dessiné à la main.

, dessiné à la main. Combinez les attaques des héros pour créer des combos dévastateurs .

. Utilisez les améliorations de Météorites pour booster vos stats et modifier les effets de vos capacités.

pour booster vos stats et modifier les effets de vos capacités. Testez vos compétences contre des vagues d’ennemis dans le mode Horde sans fin.

Avec son mélange d’action rapide, de coopération et de personnalisation, Go Fight Fantastic promet une aventure interstellaire pleine de défis et de fun ! Préparez-vous à sauver la Planète des Oiseaux dès le 6 mars 2025.

Nekki a annoncé qu’il travaillait sur un nouveau projet, Ninja Party, qui arrivera sur Nintendo Switch. Cependant, aucune fenêtre de sortie précise n’a été communiquée pour le moment.

Ninja Party est un jeu d’action et de parkour, et il semble que l’expérience sera free-to-play (gratuite). Les joueurs pourront se lancer dans des batailles en solo ou avec des amis, explorer des arènes, ramasser des armes et déjouer leurs ennemis.

Ninja Party est un jeu d’action et de parkour gratuit créé par les développeurs de Shadow Fight et Vector. Affrontez d’autres joueurs dans des défis amusants pour décrocher le titre de meilleur ninja !

Principales caractéristiques :

Action de parkour multijoueur – Courez sur les murs, rattrapez vos adversaires et éliminez-les comme un vrai ninja : utilisez des katanas, des kunai, des marteaux, et tout ce qui vous tombe sous la main—même une poêle à frire ! Si vous échouez et êtes éliminé, revenez immédiatement dans la partie pour punir l’offenseur, sans temps d’attente ennuyeux !

– Courez sur les murs, rattrapez vos adversaires et éliminez-les comme un vrai ninja : utilisez des katanas, des kunai, des marteaux, et tout ce qui vous tombe sous la main—même une poêle à frire ! Si vous échouez et êtes éliminé, revenez immédiatement dans la partie pour punir l’offenseur, sans temps d’attente ennuyeux ! Party Royale : Devenez le meilleur ninja – Soyez le dernier survivant parmi 12 prétendants au titre de meilleur ninja. Terminez des défis dans différents modes les uns après les autres—découvrez l’expérience royale de Ninja Party. À chaque étape, les adversaires sont éliminés, et à la fin, il ne reste qu’un seul gagnant !

– Soyez le dernier survivant parmi 12 prétendants au titre de meilleur ninja. Terminez des défis dans différents modes les uns après les autres—découvrez l’expérience royale de Ninja Party. À chaque étape, les adversaires sont éliminés, et à la fin, il ne reste qu’un seul gagnant ! Faites équipe avec des amis – Formez une équipe avec un ou deux amis et menez votre petit clan de ninjas à la victoire. Couvrez le dos de vos amis et devenez les meilleurs ninjas ensemble !

– Formez une équipe avec un ou deux amis et menez votre petit clan de ninjas à la victoire. Couvrez le dos de vos amis et devenez les meilleurs ninjas ensemble ! Collectionnez et améliorez des skins – Jouez simplement et enrichissez votre collection de skins, puis améliorez ceux que vous préférez—améliorez leur apparence en atteignant de nouveaux niveaux. Construisez votre collection de ninjas !

Avec son gameplay dynamique et ses modes multijoueurs variés, Ninja Party promet d’offrir une expérience divertissante et compétitive pour les fans de parkour et d’action. Restez à l’affût pour plus d’informations sur la date de sortie

Material Evidence sortira sur Nintendo Switch cette semaine, ont annoncé l’éditeur Ratalaika Games et le développeur 9Ratones. Le jeu sera disponible à partir du 7 mars 2025.

Material Evidence est un jeu d’action intense qui met les joueurs au défi de nettoyer les rues des guerres de gangs. Le titre propose trois personnages jouables, plusieurs modes de difficulté, et bien plus encore.

Vous aurez besoin de stratégie et de précision pour nettoyer chaque niveau rempli de voyous malveillants armés de battes, de couteaux, d’armes à feu et d’autres armes.

Ramassez les armes des ennemis abattus et utilisez-les à votre avantage. Explorez un repaire de gang dangereux, démanteler une opération de vente de drogue insidieuse, et vengez-vous des criminels notoires responsables.

Êtes-vous prêt à débarrasser la ville de la violence des guerres de gangs ?

Principales caractéristiques :

Une histoire sombre et immersive

3 personnages jouables

De nombreux ennemis et armes

Une option pour sauter un niveau et éviter de bloquer la progression du joueur

Deux modes de difficulté

Un combat d’action en 2D

Le jeu sera vendu au prix de 5,99$ en version numérique