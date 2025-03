Si vous attendiez le bon moment pour étoffer votre bibliothèque Nintendo Switch, cette semaine sur l’eShop US regorge de réductions immanquables ! Entre des RPG cultes, des classiques du rétro et des jeux d’action à prix cassé, voici les offres qui méritent votre attention. Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Les gros titres à saisir absolument

13 Sentinels: Aegis Rim – $14.99 (au lieu de $59.99 )

Un chef-d’œuvre narratif signé Vanillaware, mêlant visual novel et stratégie en temps réel . À ce prix, c’est une occasion en or pour plonger dans son scénario fascinant.

Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster – $24.99 (au lieu de $49.99 )

Deux RPG cultes de la GameCube remastérisés pour la Switch. Si vous aimez les jeux de cartes et les combats stratégiques, foncez !

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $9.99 (au lieu de $49.99 )

Un excellent RPG pour les fans de Digimon . Avec ce prix ultra bas, difficile de résister.

Dragon Ball Z: Kakarot – $14.99 (au lieu de $59.99 )

Vivez l’histoire de Goku dans un RPG en monde ouvert ultra fidèle à l’anime. Idéal pour les nostalgiques et les amateurs de combats épiques.

Doom Eternal – $9.99 (au lieu de $39.99 )

Du FPS nerveux et brutal , parfait pour les amateurs de sensations fortes.

Persona 5 Royal – $23.99 (au lieu de $59.99 )

Un RPG incontournable qui brille par son histoire, ses personnages et son gameplay.

Sonic Superstars – $23.99 (au lieu de $59.99 )

Un Sonic en 2.5D qui renoue avec l’essence des épisodes classiques.

The Elder Scrolls V: Skyrim – $19.79 (au lieu de $59.99 ) ⚔️

Un RPG légendaire qu’on ne présente plus, toujours aussi addictif.

Unicorn Overlord – $29.99 (au lieu de $59.99)

Le dernier tactical-RPG de Vanillaware, un must-have pour les fans du genre.

Les pépites indé à prix mini

Arise: A Simple Story – $1.99 (au lieu de $19.99 )

Un plateformer narratif émouvant , visuellement sublime.

Blasphemous – $6.24 (au lieu de $24.99 )

Un metroidvania exigeant et brutal , parfait pour les fans de Dark Souls .

Citizen Sleeper – $5.99 (au lieu de $19.99 )

Une aventure narrative immersive , inspirée des RPG sur table.

Elderand – $3.99 (au lieu de $19.99 )

Un métroidvania sombre et gothique , avec un gameplay aux petits oignons.

Lost in Random – $2.99 (au lieu de $29.99 )

Un jeu d’action-aventure original avec un système de combat basé sur les dés .

Turnip Boy Commits Tax Evasion – $2.99 (au lieu de $14.99)

Un jeu aussi drôle qu’absurde, où vous incarnez un navet criminel.

Des jeux rétro et classiques en promo

Blizzard Arcade Collection – $9.99 (au lieu de $19.99 )

Regroupe des classiques de Blizzard comme The Lost Vikings et Rock N’ Roll Racing .

Capcom Beat 'Em Up Bundle – $9.99 (au lieu de $19.99 )

Un incontournable pour les fans de baston rétro , avec Final Fight et Captain Commando .

Namco Museum Archives Vol 1 – $4.99 (au lieu de $19.99 ) ️

Une compilation rétro qui plaira aux nostalgiques des salles d’arcade.

Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (au lieu de $29.99)

La collection ultime pour les fans de Street Fighter.

Les jeux en promotions: la totale :

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $14.99 (au lieu de $59.99)

– Among Us – $3.00 (au lieu de $5.00)

– Arise: A Simple Story – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Assassin’s Creed 3: Remastered – $14.79 (au lieu de $39.99)

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (au lieu de $39.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $13.49 (au lieu de $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $17.99 (au lieu de $39.99)

– Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster – $24.99 (au lieu de $49.99)

– Beacon Pines – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Blair Witch – $5.99 (au lieu de $29.99)

– Blasphemous – $6.24 (au lieu de $24.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (au lieu de $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (au lieu de $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Blizzard Arcade Collection – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (au lieu de $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $5.99 (au lieu de $14.99)

– Bloomtown: A Different Story – $14.99 (au lieu de $24.99)

– Blossom Tales 2 – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Brawlout – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Brigandine: The Legend of Runersia – $19.99 (au lieu de $49.99)

– Burnout Paradise Remastered – $5.99 (au lieu de $29.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Capcom Fighting Collection – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Citizen Sleeper – $5.99 (au lieu de $19.99)

– Crash Bandicoot 4 – $13.19 (au lieu de $39.99)

– Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Crash Team Racing Nitro-Fueled – $13.99 (au lieu de $39.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board – $29.99 (au lieu de $59.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – $14.99 (au lieu de $59.99)

– Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $9.99 (au lieu de $49.99)

– Digimon Survive – $14.99 (au lieu de $59.99)

– Doom – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Doom 3 – $3.99 (au lieu de $9.99)

– Doom 64 – $1.99 (au lieu de $4.99)

– Doom Eternal – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Doom + Doom 2 – $3.99 (au lieu de $9.99)

– Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom – $14.99 (au lieu de $49.99)

– Dragon Ball Z: Kakarot – $14.99 (au lieu de $59.99)

– Dragon Marked for Death – $6.74 (au lieu de $14.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $9.99 (au lieu de $39.99)

– EA Sports FC 25 – $23.99 (au lieu de $59.99)

– Elderand – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Etrian Odyssey Origins Collection – $31.99 (au lieu de $79.99)

– Fate/Extella: The Umbral Star – $11.99 (au lieu de $39.99)

– Fate/Extella Link – $14.99 (au lieu de $49.99)

– Fitness Boxing feat. Hatsune Miku – $34.99 (au lieu de $49.99)

– Freedom Planet 2 – $14.99 (au lieu de $24.99)

– Gal Guardians – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Ghostbusters: The Video Game Remastered – $7.49 (au lieu de $29.99)

– Grounded – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (au lieu de $39.39)

– Have a Nice Death – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Haven – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Hot Wheels Unleashed 2 – $9.99 (au lieu de $49.99)

– In Other Waters – $3.74 (au lieu de $14.99)

– Layers of Fear 2 – $4.49 (au lieu de $29.99)

– LEGO Horizon Adventures – $39.99 (au lieu de $59.99)

– Lil’ Guardsman – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Little Noah: Scion of Paradise – $4.49 (au lieu de $14.99)

– Lollipop Chainsaw Repop – $29.24 (au lieu de $44.99)

– Lost in Random – $2.99 (au lieu de $29.99)

– Lumines Remastered – $4.49 (au lieu de $14.99)

– Mighty Gunvolt Burst – $3.49 (au lieu de $9.99)

– MySims: Cozy Bundle – $29.99 (au lieu de $39.99)

– Namco Museum Archives Vol 1 – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Ni no Kuni – $9.99 (au lieu de $49.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (au lieu de $24.99)

– Paper Trail – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Paradise Killer – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Pentiment – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Persona 5 Royal – $23.99 (au lieu de $59.99)

– Persona 5 Strikers – $17.99 (au lieu de $59.99)

– Persona 5 Tactica – $23.99 (au lieu de $59.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – $5.99 (au lieu de $39.99)

– Potion Craft – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Potionomics – $22.49 (au lieu de $29.99)

– Prince of Persia: The Lost Crown – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Quake – $3.99 (au lieu de $9.99)

– Quake 2 – $3.99 (au lieu de $9.99)

– Quake + Quake 2 Enhanced Bundle – $5.99 (au lieu de $14.99)

– Rayman Legends – $7.99 (au lieu de $39.99)

– Rune Factory 4 Special – $8.99 (au lieu de $29.99)

– Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster – $14.99 (au lieu de $49.99)

– Slime-san – $1.99 (au lieu de $11.99)

– Sonic Colors: Ultimate – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Sonic Frontiers – $20.99 (au lieu de $59.99)

– Sonic Mania – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Sonic Origins – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Sonic Superstars – $23.99 (au lieu de $59.99)

– Sonic x Shadow Generations – $37.49 (au lieu de $49.99)

– Spirit Hunter: Death Mark – $19.99 (au lieu de $49.99)

– Spirit Hunter: Death Mark 2 – $24.99 (au lieu de $49.99)

– Spirit Hunter: NG – $24.99 (au lieu de $49.99)

– Spyro Reignited Trilogy – $13.99 (au lieu de $39.99)

– Spy x Anya: Operation Memories – $34.99 (au lieu de $49.99)

– Story of Seasons: A Wonderful Life – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (au lieu de $29.99)

– Super Mega Baseball 4 – $4.99 (au lieu de $49.99)

– Super Monkey Ball: Banana Mania – $11.99 (au lieu de $39.99)

– Super Monkey Ball: Banana Rumble – $24.99 (au lieu de $49.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 1 – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Tales of Kenzera: ZAU – $8.99 (au lieu de $19.99)

– Tales of Symphonia Remastered – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Tales of Vesperia: Definitive Edition – $9.99 (au lieu de $49.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim – $19.79 (au lieu de $59.99)

– The House of the Dead: Remake – $6.24 (au lieu de $24.99)

– The Oregon Trail – $14.99 (au lieu de $29.99)

– The Rumble Fish 2 – $7.49 (au lieu de $14.99)

– The Rumble Fish+ – $2.39 (au lieu de $7.99)

– Tinykin – $6.24 (au lieu de $24.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Torchlight 2 – $3.99 (au lieu de $19.99)

– Torchlight 3 – $4.99 (au lieu de $39.99)

– Trinity Fusion – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $2.99 (au lieu de $14.99)

– Turnip Boy Robs a Bank – $7.49 (au lieu de $14.99)

– Ultra Street Fighter 2 – $19.99 (au lieu de $39.99)

– Unicorn Overlord – $29.99 (au lieu de $59.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Vampyr – $7.99 (au lieu de $39.99)

– We Love Katamari Reroll + Royal Reverie – $7.49 (au lieu de $29.99)

– Wolfenstein 2 – $5.99 (au lieu de $39.99)

– Wolfenstein: Youngblood – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – $5.99 (au lieu de $29.99)

– Yakuza Kiwami – $14.99 (au lieu de $19.99)

– Yohane the Parhelion: Blaze in the Deepblue – $14.99 (au lieu de $29.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (au lieu de $19.99)