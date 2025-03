Level-5 a récemment révélé de nouveaux détails sur le développement de Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, confirmant que le producteur Keiji Inafune a quitté l’entreprise à la mi-2024. Cette annonce a été faite via le nouveau blog de développement « Five-Star Workshop Devlog », où le PDG Akihiro Hino a également expliqué les raisons du retard du jeu et son évolution majeure en 2024.

Une refonte complète après des retours négatifs

Dans son article, Hino a révélé que Fantasy Life i a rencontré un obstacle inattendu en 2024. Outre le départ d’Inafune, le jeu a dû être profondément revu après des évaluations internes très sévères de la part des testeurs. Face à ces critiques, Level-5 a mobilisé davantage de ressources et apporté d’importantes améliorations, notamment :

Ajout de l’exploration en monde ouvert et d’actions façon parkour

Réorganisation du système de progression

Amélioration des mécaniques de base du gameplay

Affinement du scénario pour un impact émotionnel plus fort

Hino a pris en charge la production du jeu, transférant le développement principal du studio d’Osaka vers le siège de Level-5. Des équipes de Fukuoka, Tokyo et même Hokkaido ont alors contribué au projet, permettant de renforcer la qualité du jeu jusqu’à la dernière étape du développement.

Un tournant pour Level-5 avec l’ouverture d’un nouveau studio à Osaka

Avec le départ d’Inafune, Level-5 a annoncé la création de Level-5 Osaka Office, qui prendra désormais en charge toutes les activités de l’ancien studio Level-5 comcept. Ce dernier était dirigé par Inafune après le rachat de Comcept par Level-5 en 2017. Le développement de Fantasy Life i a déjà été transféré à cette nouvelle structure.

Quant à Inafune, son avenir professionnel reste incertain. Connu pour son rôle clé chez Capcom et la série Mega Man, il avait fondé Comcept après son départ de Capcom, avant que son studio ne devienne une filiale de Level-5.

Fantasy Life i : Une sortie en mai 2025 pour une version grandement améliorée

Malgré ces difficultés, Fantasy Life i est désormais en phase finale de développement. Tous les éléments du jeu sont terminés et les derniers ajustements d’équilibrage sont en cours. Hino se montre confiant :

« Par rapport à la version présentée au Tokyo Game Show 2024, le jeu est devenu encore plus fun. Une fois sorti, j’ai hâte d’y jouer en ligne avec tout le monde ! »

Il promet une expérience encore plus riche et immersive, avec :

✅ Le plus grand contenu jamais vu dans un Fantasy Life

✅ Une compatibilité multi-plateforme complète

✅ Le cross-save et le cross-play (permettant aux joueurs de conserver leur progression et de jouer en ligne avec des amis, quelle que soit la plateforme)

✅ Une interface utilisateur améliorée pour une expérience plus fluide

Selon Hino, l’objectif était de livrer « la meilleure version possible du jeu », justifiant ainsi le retard. Il espère que les joueurs seront agréablement surpris par l’ampleur des nouveautés et la profondeur du gameplay.

Un tournant décisif pour la série

Avec ces améliorations et un report qui a permis d’affiner chaque aspect du jeu, Fantasy Life i s’annonce comme l’épisode le plus ambitieux de la licence. Son passage en monde ouvert, combiné aux nouvelles mécaniques de gameplay et au scénario revu, pourrait marquer un tournant pour la franchise et séduire à la fois les fans de la première heure et les nouveaux joueurs.

Hino conclut avec enthousiasme :

« Voir nos équipes de Tokyo, Osaka, Fukuoka et Hokkaido travailler ensemble pour atteindre un tel niveau de qualité nous a rappelé la vraie joie de créer un jeu d’envergure. La sortie approche… soyez prêts à découvrir l’ultime expérience Fantasy Life ! »

Sortie prévue le 21 mai 2025

Après ce long périple, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time sortira enfin le 21 mai 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series et PC via Steam.

D’ici là, Level-5 promet d’autres annonces et présentations, afin de montrer aux joueurs tout ce que cette nouvelle aventure a à offrir.