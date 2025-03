Le studio indépendant Casual Brothers Ltd, connu pour son travail sur de nombreux titres en tant que développeur et éditeur, a officiellement annoncé la sortie prochaine de son dernier jeu, Hot Rod Mayhem. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch via l’eShop à partir du 15 avril 2025.

Hot Rod Mayhem est un jeu de course à grande vitesse dans lequel les joueurs s’affrontent sur des circuits remplis d’action et de chaos. Deux modes principaux sont disponibles : Course rapide et Campagne. Pour devenir le Champion du Monde, il faudra remporter les dix championnats uniques, chacun proposant des défis spéciaux et des épreuves exigeantes.

Chaque championnat ne se débloque qu’après avoir réussi des épreuves folles et variées mettant vos compétences à rude épreuve. Des cascades insensées aux défis de vitesse extrême, chaque épreuve est conçue pour offrir une expérience unique et complètement loufoque. Préparez-vous à des courses intenses où chaque victoire se mérite !

Le jeu propose des circuits spectaculaires et des power-ups excitants pour maintenir une adrénaline constante. Que vous jouiez seul ou avec des amis, Hot Rod Mayhem offre une expérience solo et multijoueur, incluant un mode écran partagé jusqu’à quatre joueurs. Choisissez votre hot rod favori et affrontez des adversaires redoutables pour atteindre la première place.

Exprimez votre style sur la piste ! Personnalisez votre coureur avec un large choix de casques, tenues et accessoires, et pilotez des hot rods impressionnants en en débloquant toujours plus à travers les championnats. Avec d’innombrables combinaisons et une compétition intense, chaque course est une nouvelle occasion de dominer le classement et de prouver que vous êtes le champion ultime !

Caractéristiques principales

Personnalisez votre coureur : Choisissez votre casque, visage, tenue et couleur pour créer un personnage unique et inoubliable.

: Choisissez votre casque, visage, tenue et couleur pour créer un personnage unique et inoubliable. Pilotez des hot rods uniques : Essayez la Blazing Bullet ou la Crimson Cruiser , chaque voiture ayant ses propres statistiques et spécificités.

: Essayez la ou la , chaque voiture ayant ses propres statistiques et spécificités. Utilisez des power-ups destructeurs : Ciblez vos adversaires avec le Dard Guidé , ralentissez-les avec le Disque piégeant , ou boostez votre vitesse avec un Turbo Boost .

: Ciblez vos adversaires avec le , ralentissez-les avec le , ou boostez votre vitesse avec un . Affrontez des circuits complètement dingues : Sautez à travers des cerceaux, évitez des orbes électriques et accélérez à fond sur des pistes pleines de rampes et d’obstacles.

: Sautez à travers des cerceaux, évitez des orbes électriques et accélérez à fond sur des pistes pleines de rampes et d’obstacles. Courses épiques dans des environnements variés : Glissez sur Snow Summit , foncez à travers Cyber City , ou fêtez la victoire sur Mariachi Mile ! Chaque circuit peut être joué en mode normal, miroir, inversé ou déformé pour encore plus de chaos.

: Glissez sur , foncez à travers , ou fêtez la victoire sur ! Chaque circuit peut être joué en mode normal, miroir, inversé ou déformé pour encore plus de chaos. Devenez le champion ultime : Participez aux dix coupes, chacune commençant par un défi unique à relever avant d’entrer en compétition.

Avec son gameplay rapide, ses modes de jeu variés et son action frénétique, Hot Rod Mayhem promet d’offrir une expérience de course exaltante aussi bien en solo qu’en multijoueur.