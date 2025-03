Depuis le lancement de la Nintendo Switch il y a huit ans, l’eShop a été envahi par une multitude de jeux hentai. Pratiquement chaque semaine voyait l’arrivée de nouveaux titres de ce genre. Toutefois, il semblerait que Nintendo ait apporté un changement significatif quant à la manière dont ces jeux sont gérés sur sa plateforme.

Une stratégie d’exploitation massive

Les développeurs de jeux hentai utilisaient une faille pour garantir une visibilité maximale à leurs titres sur l’eShop. Cette tactique consistait à publier plusieurs versions d’un même jeu sous des noms différents tels que « Ultimate Edition », « Special Edition », « Definitive Edition », « Legendary Edition », « Director’s Cut », « Game of the Year Edition », « Amazing Edition » et « Epic Edition ». Cela permettait de surcharger artificiellement les classements et les recherches, inondant l’eShop de versions alternatives d’un même jeu.

Bien qu’il ne soit pas encore clair si Nintendo a pris une mesure directe ou si les éditeurs ont changé de stratégie de leur propre initiative, de nombreuses versions de ces titres ont été supprimées de l’eShop de la Switch. Les versions originales ainsi que les DLC restent disponibles à l’achat, mais les multiples « Éditions » ont disparu. Ce changement devrait faciliter la navigation pour les joueurs parcourant la boutique en ligne.

Nous avons contacté Nintendo pour obtenir des commentaires à ce sujet et mettrons à jour cet article si nous recevons une réponse.

Des jeux hentai ciblés par la modération de l’eShop

Plusieurs jeux de puzzle suggestifs, tels que Hentai Girls et Hentai Golf, ont vu leurs éditions alternatives supprimées du Nintendo eShop.

Les utilisateurs réguliers du My Nintendo Store/Nintendo eShop ont pris l’habitude de voir ces jeux de puzzle à thématique hentai, souvent vendus à des prix très bas. Cependant, il semble que Nintendo ait pris des mesures contre ces titres ou du moins contre certaines de leurs méthodes de mise en avant.

L’utilisateur japonais Naruki, qui suit de près les tendances du My Nintendo Store, a signalé que plusieurs de ces jeux hentai, publiés par RedDeer.Games, avaient vu leurs versions alternatives supprimées depuis la fin février. Par exemple, Hentai Girls comptait à elle seule seize versions différentes, mais depuis le 1er mars, celles-ci ont été supprimées. Cependant, le jeu principal ainsi que ses DLC restent accessibles à l’achat. La même situation s’applique à Hentai Golf, Hentai World et Anime Girls.

Une technique d’exploitation controversée qui rappel le 3615

Lister plusieurs éditions d’un même jeu est une stratégie visant à exploiter les systèmes de classement de l’eShop. Cela permettait à ces jeux d’apparaître plus souvent dans la section des derniers ajouts et d’être trouvés plus facilement par des utilisateurs recherchant des termes comme « Deluxe Edition ». Cette pratique étant perçue comme une manipulation du système, elle était critiquée par les joueurs car elle rendait la navigation plus difficile en encombrant les résultats de recherche.

La suppression de ces éditions est-elle une décision de Nintendo en réponse aux plaintes des joueurs ou une initiative de RedDeer.Games pour nettoyer sa boutique ? Impossible de le dire avec certitude pour le moment. Cependant, il est intéressant de noter que d’autres jeux du même éditeur, comme l’infâme AAA Clock, disposent encore de multiples versions sur l’eShop. Il est donc possible que ces jeux à thème hentai aient attiré davantage d’attention négative, justifiant leur suppression ciblée.