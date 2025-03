C’est le moment idéal pour faire de bonnes affaires sur l’eShop US ! Nintendo propose une large sélection de réductions sur de nombreux jeux populaires, y compris des classiques, des titres indépendants et des hits incontournables. À l’occasion du Mario Day, plusieurs jeux de la célèbre mascotte bénéficient aussi de remises intéressantes. Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Voici une sélection des meilleures offres actuellement disponibles sur l’eShop de la Nintendo Switch :

Les incontournables en promotion

Luigi’s Mansion 3 – $39.99 ( au lieu de $59.99 )

– ( ) Super Mario Bros. Wonder – $41.99 ( au lieu de $59.99 )

– ( ) Super Mario RPG – $41.99 ( au lieu de $59.99 )

– ( ) Super Mario Maker 2 – $39.99 ( au lieu de $59.99 )

– ( ) Paper Mario: The Thousand-Year Door – $39.99 ( au lieu de $59.99 )

– ( ) Mario + Rabbids Kingdom Battle – $9.99 ( au lieu de $39.99 )

– ( ) Mario + Rabbids Sparks of Hope – $14.99 ( au lieu de $59.99 )

– ( ) Mario vs. Donkey Kong – $34.99 ( au lieu de $49.99 )

– ( ) Captain Toad: Treasure Tracker – $27.99 (au lieu de $39.99)

Les meilleures offres action et aventure

Batman: Arkham Trilogy – $23.99 ( au lieu de $59.99 )

– ( ) Doom Eternal – $9.99 ( au lieu de $39.99 )

– ( ) The Elder Scrolls V: Skyrim – $19.79 ( au lieu de $59.99 )

– ( ) Persona 5 Royal – $23.99 ( au lieu de $59.99 )

– ( ) Persona 5 Strikers – $17.99 ( au lieu de $59.99 )

– ( ) Persona 5 Tactica – $23.99 ( au lieu de $59.99 )

– ( ) Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 ( au lieu de $39.99 )

– ( ) Hogwarts Legacy – $17.99 ( au lieu de $59.99 )

– ( ) Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 ( au lieu de $39.99 )

– ( ) Prince of Persia: The Lost Crown – $19.99 (au lieu de $39.99)

Les pépites indépendantes à prix mini

Blasphemous – $6.24 ( au lieu de $24.99 )

– ( ) Cursed to Golf – $3.99 ( au lieu de $19.99 )

– ( ) Darkest Dungeon – $7.49 ( au lieu de $24.99 )

– ( ) Don’t Starve – $4.99 ( au lieu de $19.99 )

– ( ) Flipping Death – $1.99 ( au lieu de $19.99 )

– ( ) Graveyard Keeper – $4.99 ( au lieu de $19.99 )

– ( ) Mark of the Ninja Remastered – $4.99 ( au lieu de $19.99 )

– ( ) Overcooked 2 – $6.24 ( au lieu de $24.99 )

– ( ) SteamWorld Dig – $1.99 ( au lieu de $9.99 )

– ( ) SteamWorld Dig 2 – $1.99 ( au lieu de $19.99 )

– ( ) Undertale – $9.89 (au lieu de $14.99)

Les meilleures offres de jeux rétro et classiques

Capcom Fighting Collection – $15.99 ( au lieu de $39.99 )

– ( ) Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 ( au lieu de $29.99 )

– ( ) Ultra Street Fighter 2 – $19.99 ( au lieu de $39.99 )

– ( ) Doom – $4.99 ( au lieu de $19.99 )

– ( ) Doom 3 – $3.99 ( au lieu de $9.99 )

– ( ) Doom 64 – $1.99 ( au lieu de $4.99 )

– ( ) Doom + Doom 2 – $3.99 ( au lieu de $9.99 )

– ( ) Quake – $3.99 ( au lieu de $9.99 )

– ( ) Quake 2 – $3.99 ( au lieu de $9.99 )

– ( ) Quake + Quake 2 Enhanced Bundle – $5.99 ( au lieu de $14.99 )

– ( ) Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – $15.99 (au lieu de $39.99)

Courses et plateformes

Crash Bandicoot 4 – $13.19 ( au lieu de $39.99 )

– ( ) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $15.99 ( au lieu de $39.99 )

– ( ) Crash Team Racing Nitro-Fueled – $13.99 ( au lieu de $39.99 )

– ( ) Sonic Colors: Ultimate – $15.99 ( au lieu de $39.99 )

– ( ) Sonic Forces – $9.99 ( au lieu de $19.99 )

– ( ) Sonic Frontiers – $20.99 ( au lieu de $59.99 )

– ( ) Sonic Mania – $7.99 ( au lieu de $19.99 )

– ( ) Sonic Origins – $11.99 ( au lieu de $29.99 )

– ( ) LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $11.99 ( au lieu de $59.99 )

– ( ) LEGO Marvel Super Heroes – $5.99 ( au lieu de $39.99 )

– ( ) LEGO Jurassic World – $3.99 (au lieu de $39.99)

