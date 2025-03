Nintendo est une entreprise qui excelle dans de nombreux domaines : des jeux premiums, une innovation constante, et une approche unique du design. Pourtant, malgré ces succès, tout n’est pas parfait, notamment en ce qui concerne le chat vocal en ligne, une fonctionnalité où Nintendo accuse un retard évident. Cependant, un nouveau brevet récemment découvert laisse entrevoir des améliorations potentielles pour la Switch 2, notamment grâce à l’intégration du chat vocal de proximité.

Un brevet prometteur, mais aucune confirmation

Déposé en novembre 2024 et publié récemment par l’United States Patent Application Office, ce brevet décrit un système de chat vocal en jeu basé sur la proximité. Ce concept permettrait aux joueurs d’entendre les autres en fonction de leur position dans l’espace virtuel : plus ils s’approchent, plus le volume augmente, et inversement lorsqu’ils s’éloignent.

Nintendo cherche ici à rendre la transition audio plus fluide afin d’éviter les changements brusques de son qui pourraient nuire à l’expérience de jeu. Contrairement aux systèmes classiques de chat vocal de proximité, cette technologie utiliserait deux microphones virtuels pour adoucir la transition sonore lorsque le joueur se déplace.

Toutefois, il est important de souligner qu’un brevet ne garantit pas forcément une implémentation finale. Nintendo dépose régulièrement des brevets, mais certains ne voient jamais le jour.

Le chat vocal enfin intégré dans le système d’exploitation de la Switch 2 ?

Depuis le lancement de la première Switch, les joueurs espèrent une intégration native du chat vocal, plutôt que de devoir utiliser une application mobile comme Nintendo Switch Online. Malheureusement, ce brevet ne précise pas si le chat vocal sera directement intégré au système d’exploitation de la Switch 2.

Pourtant, certaines rumeurs récentes laissent penser que Nintendo pourrait finalement abandonner son approche mobile. Par exemple, un nouveau bouton « C » sur les Joy-Con de la Switch 2 intrigue de nombreux joueurs. Certains spéculent qu’il pourrait être lié au chat vocal, voire à un nouveau système de communication intégré.

La réponse à ces questions devrait arriver très bientôt. Nintendo a confirmé qu’un Nintendo Direct spécial Switch 2 aurait lieu le 2 avril 2025, où la firme devrait lever le voile sur les fonctionnalités en ligne de la console.

Un tournant pour le multijoueur sur Switch ?

Si ce brevet venait à être implémenté, il pourrait révolutionner le multijoueur en ligne des jeux Nintendo. Des titres comme Mario Kart, Splatoon ou Super Smash Bros. bénéficieraient grandement d’un chat vocal de proximité intégré, rendant les interactions en ligne plus naturelles et immersives.

Pour l’instant, il faudra patienter jusqu’au Nintendo Direct pour savoir si ce brevet sera réellement utilisé. En attendant, les joueurs continuent d’espérer une expérience en ligne plus moderne et intuitive sur la Switch 2.

source; source