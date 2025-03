La dernière mise à jour de Little Kitty, Big City est disponible cette semaine sur Nintendo Switch, et elle ajoute notamment un nouveau Chapeau Joker.

Il ne s’agit pas seulement d’un simple élément cosmétique. Lorsque ce chapeau est équipé, les joueurs obtiennent +1 Malice lorsqu’un humain est renversé. La mise à jour corrige également plusieurs bugs.

Voici le détail complet :

Ajout d’un Chapeau Joker gratuit qui donne au joueur +1 Malice lorsqu’un humain est renversé en le portant (Allez jouer à Balatro ! C’est vraiment bien !)

Mise à jour des crédits

Ender Magnolia reçoit la mise à jour 1.1.0 avec le mode Boss Rush et le New Game+

Le mode Boss Rush se débloque après avoir vaincu tous les boss du jeu principal, et il est accessible via le menu « Souvenirs » (on y trouve aussi une fonction pour refaire les boss individuellement). Vous recevrez différentes quantités de « Fragments » selon la difficulté choisie.

Autre ajout majeur : le mode New Game+, qui permet de recommencer l’aventure en conservant vos paramètres, compétences et objets, mais avec des ennemis plus coriaces.

Nouvelles fonctionnalités :

Affrontez les boss dans le nouveau mode « Boss Rush » Se débloque en battant tous les boss du jeu. Accessible via le menu « Souvenirs » , onglet « Boss Rush » , depuis n’importe quel point de repos. Les temps de complétion et meilleures tentatives sont enregistrés. Obtenez des « Fragments » en terminant le défi, le nombre dépend de la difficulté choisie.

Fonction de revanche contre les boss Accessible via le menu « Souvenirs » , onglet « Boss » , depuis n’importe quel point de repos. Récompense également en « Fragments » , selon la difficulté.

Recommencez l’aventure en mode « New Game+ » et explorez un monde plus dangereux Se débloque après avoir terminé le jeu et vu une certaine fin. Permet de recommencer l’histoire en conservant vos paramètres, compétences et objets . Tous les ennemis seront plus puissants, le jeu commencera à un chapitre plus avancé que la dernière partie, et les boss auront des attaques plus agressives. Les objets liés aux quêtes ne seront pas conservés. Les objets déjà obtenus seront remplacés par des « Matériaux » ou des « Débris » en New Game+. Les objets non obtenus lors de la première partie pourront l’être dans le New Game+. Les objets remplacés lors d’un premier New Game+ réapparaîtront lors d’un second transfert de données.

Nouveau niveau d’amélioration pour les « Reliques » (++) Les reliques déjà améliorées au niveau « + » peuvent désormais être améliorées au niveau « ++ » à la raffinerie de reliques. Cette amélioration augmente encore leur effet ou réduit leur coût d’emplacement. Les reliques qui ne pouvaient pas être améliorées auparavant restent inaméliorables.



Autres ajouts :

Ajout d’une fonction de préréglage pour les compétences, équipements et reliques , afin de changer facilement d’équipement.

, afin de changer facilement d’équipement. Ajout de nouveaux objets pour la galerie et de costumes, obtenables en échangeant des Fragments.

Ajustements :

Ajustement de certains événements pour rendre les déclencheurs spécifiques au scénario plus clairs.

Corrections de bugs :