Aujourd’hui, GungHo et Falcom ont présenté le casting vocal anglais de Trails in the Sky 1st Chapter. En plus de cela, nous avons des introductions officielles pour divers personnages.

Estelle Bright (voix : Stephanie Sheh en anglais, Tomoyo Takayanagi en japonais)

Âge : 16 ans

Date de naissance : 7 août

Arme : Bâton

Apprentie Bracer vive et déterminée du Guild.

Jeune fille originaire du royaume de Liberl, elle s’entraîne pour devenir Bracer afin de protéger les civils et préserver la paix dans les villes.

Toujours énergique, optimiste et extravertie, Estelle ne baisse jamais les bras, quelle que soit la situation. Sa sincérité la pousse à faire facilement confiance aux autres, et elle agit souvent de manière impulsive.

Formée par son père, Cassius Bright, un Bracer vétéran, elle possède de solides compétences au combat. Depuis cinq ans, elle s’efforce de devenir une Bracer Senior aux côtés de son frère adoptif, Joshua.

Joshua Bright (voix : Johnny Yong Bosch en anglais, Natsumi Fujiwara en japonais)

Âge : 16 ans

Date de naissance : 20 décembre

Arme : Lames doubles

Un garçon aux cheveux noirs de jais et aux yeux ambrés, hanté par un passé mystérieux.

Recueilli par la famille Bright il y a cinq ans, Joshua est calme et posé, passionné de lecture et joueur d’harmonica.

Très intelligent et réfléchi, il soutient et tempère Estelle, bien plus impulsive.

Son passé avant son adoption reste un mystère. Il lui arrive souvent de s’isoler dans ses pensées et il a tendance à se rabaisser.

Scherazard Harvey (voix : Michelle Ruff en anglais, Chika Anzai en japonais)

Âge : 23 ans

Date de naissance : 14 mai

Arme : Fouet

Une mentor fiable pour les héros.

Bracer Senior surnommée « Éclair d’argent », Scherazard allie force physique impressionnante et beauté envoûtante.

Ancienne apprentie de Cassius Bright, elle est comme une grande sœur pour Estelle et Joshua. Protectrice et attentionnée, elle a néanmoins une faiblesse pour l’alcool et devient parfois un peu trop affectueuse en étant ivre.

Elle guide Estelle et les autres, leur offrant conseils et soutien dans leur progression.

Olivier Lenheim (voix : Matthew Mercer en anglais, Takehito Koyasu en japonais)

Âge : 25 ans

Date de naissance : 1er avril

Arme : Pistolet orbal

Un musicien errant venu de l’Empire.

Voyageur énigmatique originaire de l’Empire d’Érébonia, Olivier est un musicien talentueux jouant aussi bien du piano que du luth.

Égocentrique et imprévisible, il déroute souvent ses compagnons par ses propos et actions inattendus, bien que cette imprévisibilité se révèle parfois utile.

Perspicace, il perçoit immédiatement les véritables identités d’Estelle et Joshua lors de leur première rencontre. Ses réelles motivations pour visiter le royaume de Liberl restent inconnues.

Agate Crosner (voix : Ben Pronsky en anglais, Taku Yashiro en japonais)

Âge : 24 ans

Date de naissance : 30 juillet

Arme : Grande épée

Un Bracer rude mais au cœur juste.

Jeune Bracer maniant une énorme épée, ce qui lui vaut le surnom de « Lame d’Acier ».

Franc et malpoli, il se montre dur avec Estelle et Joshua en raison de leur manque d’expérience, mais ses compétences sont indiscutables et il est respecté.

Agate semble enquêter sur une affaire particulière, parcourant seul le royaume de Liberl pour en apprendre davantage.

Kloe Rinz (voix : Cristina Vee en anglais, Hina Youmiya en japonais)

Âge : 16 ans

Date de naissance : 11 octobre

Arme : Rapière

Une jeune fille douce, dévouée à un orphelinat.

Étudiante de l’illustre Académie Royale de Jenis, située dans la région de Ruan.

Durant son temps libre, elle aide dans un orphelinat local, où sa gentillesse et douceur lui valent l’affection des enfants et de la directrice.

Elle partage une relation unique avec Sieg, un faucon blanc, même s’ils ne parlent pas la même langue.

Kloe fait la connaissance d’Estelle et Joshua alors qu’elle s’occupe d’affaires pour l’orphelinat dans un village voisin.

Tita Russell (voix : Brianna Knickerbocker en anglais, Hikaru Iida en japonais)

Âge : 12 ans

Date de naissance : 7 mai

Arme : Canon orbal

Une jeune fille travailleuse, petite-fille d’un scientifique.

Petite-fille du professeur Russell, célèbre chercheur en orbal. Tita est chaleureuse et joyeuse, avec une sincérité qui la rend attachante.

Passionnée de mécanique, elle adore les machines, mais son engouement l’amène parfois à perdre conscience de son environnement quand elle bricole.

Estelle et Joshua s’attachent rapidement à elle, et Tita finit par les voir comme les grands frères et sœurs qu’elle n’a jamais eus.

Zin Vathek (voix : Vic Chao en anglais, Tetsu Inada en japonais)

Âge : 30 ans

Date de naissance : 4 septembre

Arme : Gantelets

Un Bracer vétéran au physique impressionnant, originaire de la République de Calvard.

Vétéran venant de la République de Calvard, Zin a maîtrisé le Style Taito, l’un des trois grands arts martiaux de l’Est.

Bien que massif comme un ours, il est chaleureux et détendu, tel un grand frère protecteur, mais il a aussi un faible pour les femmes.

Initialement venu à Liberl pour un tournoi d’arts martiaux, il finit par accompagner Estelle et Joshua après leur rencontre, leur prêtant main-forte lors de leur périple.

