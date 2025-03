Town of Zoz invite les joueurs à suivre Ito, un héros malgré lui, qui retourne à contrecœur à la ferme et au restaurant familial dans un village plongé dans le mystère et les malédictions ancestrales. Cette aventure unique mêle combats dynamiques, histoire profonde et mécaniques de cuisine originales, offrant aux joueurs la possibilité d’explorer un village coloré tout en réparant les liens communautaires et en perçant les secrets d’une ancienne magie.

Avec son mélange d’exploration, de combats nerveux, et de cuisine réconfortante, Town of Zoz propose une aventure comme nulle autre, où le destin d’un village entier repose sur vos épaules.

Principales fonctionnalités