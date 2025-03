Déjà salué sur PC et consoles, le jeu d’Ice Code Games et Tripwire Presents arrive sur la console hybride de Nintendo.

Après une sortie remarquée sur PC en septembre 2024, puis sur PlayStation et Xbox en février dernier, Rogue Waters, le roguelite tactique au tour par tour aux accents pirates, est désormais disponible sur Nintendo Switch. Le jeu est proposé en téléchargement via l’eShop, au prix de 29,99 €.

Développé par Ice Code Games, à qui l’on doit notamment Hard West 2, et édité par Tripwire Presents, Rogue Waters entend mêler combats tactiques, exploration maritime et créatures mythologiques, dans un univers où la piraterie rencontre la fantasy.

Un capitaine immortel en quête de vengeance

Dans Rogue Waters, le joueur incarne Cutter, un capitaine pirate immortel bien décidé à se venger de son ancien mentor, le tristement célèbre Blackbone. Pour cela, il devra recruter et gérer un équipage, affronter d’autres pirates et explorer un monde généré de façon procédurale, où chaque partie réserve son lot de surprises et de dangers.

Le gameplay alterne entre combats au tour par tour sur terre et batailles navales, où l’utilisation astucieuse des canons permet de modifier le terrain de jeu en temps réel pour prendre l’avantage sur ses adversaires.

Un roguelite tactique aux nombreuses mécaniques

Rogue Waters propose une approche originale du jeu tactique grâce à des mécaniques variées :

Gestion d’équipage : chaque pirate recruté dispose d’un arbre de compétences aléatoire , invitant les joueurs à adapter leur stratégie à chaque partie.

: chaque pirate recruté dispose d’un , invitant les joueurs à adapter leur stratégie à chaque partie. Cartes évolutives : le monde change à chaque session de jeu, avec des défis renouvelés .

: le monde change à chaque session de jeu, avec . Manipulation du terrain : les combats permettent d’utiliser l’environnement, notamment via des canons qui modifient la carte .

: les combats permettent d’utiliser l’environnement, notamment via des . Soutien de créatures mythologiques : il est possible d’invoquer des monstres légendaires, une fois libérés, pour aider lors des affrontements.

Le tout est soutenu par un système de combat mêlée/naval au tour par tour, que les développeurs décrivent comme une « réinterprétation dynamique du combat tactique », cherchant à capturer la brutalité des abordages pirates.

Un titre bien accueilli par la critique

Sorti initialement sur PC via Steam et l’Epic Games Store, Rogue Waters a obtenu une note moyenne de 83/100 sur Metacritic, saluée pour l’originalité de son univers et la richesse de son gameplay. Le portage sur Nintendo Switch devrait séduire les amateurs de jeux tactiques et d’univers pirates, grâce notamment à la portabilité de la console, qui s’adapte bien à ce type d’expérience.

Un nouvel ajout au catalogue Tripwire Presents

Avec Rogue Waters, Tripwire Presents continue d’étoffer son catalogue de jeux indépendants, après avoir publié des titres comme Chivalry 2, Road Redemption, ou encore Espire 1 & 2 (références du jeu de furtivité en réalité virtuelle).

Informations pratiques :