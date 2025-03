En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Rogue Waters, disponible depuis hier sur l’eShop de la Nintendo Switch, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Rogue Waters est un roguelite tactique au tour par tour. Incarnez le Capitaine Cutter et prenez la tête de votre navire et de son équipage pour combattre vos ennemis. Des rencontres générées de façon aléatoire vous attendent pour assouvir votre soif de vengeance. Recrutez, formez et améliorez votre équipage, contrôlez de puissantes créatures marines et faites vos preuves dans des combats dynamiques sur mer et sur terre.

Incarnez le Capitaine Cutter, un pirate embarqué dans une lutte mortelle, en quête de pouvoir et de vengeance. Naviguez dans des eaux dangereuses, réveillez des créatures marines légendaires et déjouez vos ennemis, à la poursuite de trésors légendaires et de sombres secrets.

Au carrefour de la loyauté, de la trahison et de la vengeance, percez les mystères de la prophétie du Berger des mers et affrontez l’immortel Capitaine Blackbone.

Améliorez votre navire et choisissez votre équipage avant chaque sortie, depuis le confort de votre Caverne de pirate (HUB).

Chaque run génère de nouvelles rencontres : il vous faudra naviguer prudemment pour vous rapprocher du Capitaine Blackbone.

Profitez d’une aventure riche et scénarisée en 3 actes, avec une rejouabilité infinie.

Recrutez et développez votre propre équipage de pirates, en découvrant le potentiel caché de vos recrues au fur et à mesure des combats. Il ne revient qu’à vous de faire de vos moussaillons les pirates légendaires qu’ils sont destinés à devenir.

Formez votre équipage en recrutant parmi 6 classes uniques aux capacités et aux styles de jeu distincts.

Améliorez les compétences de votre équipage après chaque run pour optimiser son efficacité.

Les dégâts persistent entre les runs, ce qui vous oblige à modifier régulièrement votre équipage pour soigner les blessés.

Relevez de nouveaux défis dans un monde qui se transforme de manière procédurale à chaque run pour vous offrir de nouveaux trésors, secrets et scénarios à découvrir.

Les rencontres impliquent diverses factions de pirates et types d’ennemis, ce qui fait du choix des batailles un critère déterminant pour tirer votre épingle du jeu…

Menez votre équipage au combat, sur mer comme sur la terre ferme.

Visitez les commerces pour soigner et améliorer votre équipage, pour acheter des canons ou pour réparer votre navire.

Tentez de racketter les commerçants, mais sachez qu’il faudra vous battre pour mériter votre butin.

Personnalisez vos canons et votre artillerie de bord pour les rencontres navales. Utilisez votre puissance de feu pour détruire les navires ennemis en combat naval, puis pour prendre le dessus en combat d’abordage.

Les rencontres commencent par des batailles navales au cours desquelles vous pouvez utiliser vos canons pour cibler des zones clés des navires ennemis.

Votre navire et celui de l’ennemi ont des avantages distincts (buffs) qu’il est possible de détruire.

Les membres d’équipage peuvent également être ciblés et tués pendant les batailles navales. Il faudra donc veiller à bien défendre votre navire et son équipage avant la phase d’abordage.

Découvrez une nouvelle approche du combat tactique au tour par tour et revivez l’intensité viscérale des duels de cape et d’épée. Utilisez l’environnement pour prendre le dessus comme jamais auparavant. Les océans de Rogue Waters sont peuplés de créatures marines mythiques, dont on croyait autrefois qu’elles n’existaient que dans les légendes… Libérez les et gagnez leur confiance pour les invoquer au combat.