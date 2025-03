Square Enix a lancé une vente massive sur le Nintendo eShop avec des tonnes de réductions pour les jeux Switch, y compris les prix les plus bas jamais atteints pour Dragon Quest Monsters : The Dark Prince, Fantasian Neo Dimension, Life is Strange : Double Exposure, et bien plus encore.

Actraiser Renaissance – €14.99 (au lieu de €29.99)

Balan Wonderworld – €5.99 (au lieu de €39.99)

Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy – €15.99 (au lieu de €39.99)

Chocobo GP – €19.99 (au lieu de €49.99)

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – €7.99 (au lieu de €19.99)

Collection of Mana – €15.99 (au lieu de €39.99)

Collection of SaGa Final Fantasy Legend – €9.99 (au lieu de €19.99)

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion – €24.99 (au lieu de €49.99)

Dragon Quest – €2.99 (au lieu de €4.99)

Dragon Quest 2 – €3.89 (au lieu de €6.49)

Dragon Quest 3 – €7.49 (au lieu de €12.49)

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince – €23.99 (au lieu de €39.99)

Dragon Quest Treasures – €29.99 (au lieu de €59.99)

Dungeon Encounters – €11.99 (au lieu de €29.99)

Fantasian Neo Dimension – €37.49 (au lieu de €49.99)

Fear Effect Sedna – €1.99 (au lieu de €19.99)

Final Fantasy – €8.39 (au lieu de €11.99)

Final Fantasy 1-6 Pixel Remaster Collection – €52.49 (au lieu de €74.99)

Final Fantasy 2 – €8.39 (au lieu de €11.99)

Final Fantasy 3 – €12.59 (au lieu de €17.99)

Final Fantasy 4 – €12.59 (au lieu de €17.99)

Final Fantasy 5 – €12.59 (au lieu de €17.99)

Final Fantasy 6 – €12.59 (au lieu de €17.99)

Final Fantasy 7 – €6.39 (au lieu de €15.99)

Final Fantasy 8 Remastered – €7.99 (au lieu de €19.99)

Final Fantasy 9 – €8.39 (au lieu de €20.99)

Final Fantasy 10 / 10-2 HD Remaster – €19.99 (au lieu de €49.99)

Final Fantasy 12: The Zodiac Age – €19.99 (au lieu de €49.99)

Final Fantasy 15 Pocket Edition HD – €11.99 (au lieu de €29.99)

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – €11.99 (au lieu de €29.99)

Harvestella – €29.99 (au lieu de €59.99)

I Am Setsuna – €11.99 (au lieu de €39.99)

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai – €29.99 (au lieu de €59.99)

Kingdom Hearts 3 + Re Mind Cloud Version – €19.99 (au lieu de €49.99)

Kingdom Hearts: Melody of Memory – €23.99 (au lieu de €59.99)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix Cloud Version – €15.99 (au lieu de €39.99)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version – €19.99 (au lieu de €49.99)

Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud – €35.99 (au lieu de €89.99)

Legend of Mana – €11.99 (au lieu de €29.99)

Life is Strange: Arcadia Bay Collection – €15.99 (au lieu de €39.99)

Life is Strange: Double Exposure – €29.99 (au lieu de €49.99)

Little Goody Two Shoes – €11.99 (au lieu de €19.99)

Lost Sphear – €12.49 (au lieu de €49.99)

NEO: The World Ends with You – €23.99 (au lieu de €59.99)

NieR: Automata – €19.99 (au lieu de €39.99)

Octopath Traveler – €23.99 (au lieu de €59.99)

Octopath Traveler 2 – 29.99 (au lieu de €59.99)

Oh My Godheads: Party Edition – €2.99 (au lieu de €14.99)

Oninaki – €14.99 (au lieu de €49.99)

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo – €11.99 (au lieu de €19.99)

PowerWash Simulator – €17.49 (au lieu de €24.99)

Romancing SaGa 2 – €7.49 (au lieu de €24.99)

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – €34.99 (au lieu de €49.99)

Romancing SaGa 3 – €8.69 (au lieu de €28.99)

Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered – €12.49 (au lieu de €24.99)

SaGa Emerald Beyond – €29.99 (au lieu de €49.99)

SaGa Frontier Remastered – €12.49 (au lieu de €24.99)

SaGa Scarlet Grace: Ambitions – €8.99 (au lieu de €29.99)

Spelunker Party – €5.99 (au lieu de €29.99)

Star Ocean: First Departure R – €6.29 (au lieu de €20.99)

Star Ocean: The Second Story R – €29.99 (au lieu de €49.99)

Tactics Ogre: Reborn – €24.99 (au lieu de €49.99)

Theatrhythm Final Bar Line – €24.99 (au lieu de €49.99)

The Centennial Case: A Shijima Story – €19.99 (au lieu de €49.99)

The DioField Chronicle – €23.99 (au lieu de €59.99)

Trials of Mana – €19.99 (au lieu de €49.99)

Various Daylife – €11.59 (au lieu de €28.99)

Voice of Cards: The Beasts of Burden – €11.99 (au lieu de €29.99)

Voice of Cards: The Forsaken Maiden – €11.99 (au lieu de €29.99)

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – €11.99 (au lieu de €29.99)

World of Final Fantasy Maxima – €15.99 (au lieu de €39.99)