Alors que le printemps approche, l’eShop américain de la Nintendo Switch fait le plein de promotions massives sur une multitude de jeux. C’est le moment idéal pour compléter sa collection avec des titres incontournables, des jeux indés originaux, ou encore des grands classiques à prix mini. Voici un résumé des offres les plus marquantes et des plus gros rabais jamais vus sur certains jeux !

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Voici une sélection des meilleures offres actuellement disponibles sur l’eShop de la Nintendo Switch :

Quelques exemples de grosses promotions :

Golf Story : $2.69 (au lieu de $14.99) — Le prix le plus bas jamais vu pour ce RPG golf original et acclamé !

: $2.69 (au lieu de $14.99) — Le prix le plus bas jamais vu pour ce RPG golf original et acclamé ! LEGO Bricktales : $5.99 (au lieu de $29.99) — Créez et résolvez des puzzles LEGO dans des dioramas colorés.

: $5.99 (au lieu de $29.99) — Créez et résolvez des puzzles LEGO dans des dioramas colorés. Everdream Valley : $7.99 (au lieu de $24.99) — Simulation de ferme immersive avec une aventure magique.

: $7.99 (au lieu de $24.99) — Simulation de ferme immersive avec une aventure magique. Actraiser Renaissance : $14.99 (au lieu de $29.99) — Remake du jeu culte mêlant action et gestion.

: $14.99 (au lieu de $29.99) — Remake du jeu culte mêlant action et gestion. A Hat in Time : $14.99 (au lieu de $29.99) — Platformer 3D inspiré des classiques du genre.

: $14.99 (au lieu de $29.99) — Platformer 3D inspiré des classiques du genre. Batman: Arkham Trilogy : $23.99 (au lieu de $59.99) — La trilogie complète des aventures du Chevalier Noir.

: $23.99 (au lieu de $59.99) — La trilogie complète des aventures du Chevalier Noir. Final Fantasy Pixel Remaster (1-6) : $52.49 (au lieu de $74.99) — La collection ultime des premiers FF en version remasterisée.

: $52.49 (au lieu de $74.99) — La collection ultime des premiers FF en version remasterisée. Dragon Quest Treasures : $29.99 (au lieu de $59.99) — Aventure spin-off pleine de trésors à découvrir.

: $29.99 (au lieu de $59.99) — Aventure spin-off pleine de trésors à découvrir. Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion : $24.99 (au lieu de $49.99) — Remake du légendaire préquel de FF7.

: $24.99 (au lieu de $49.99) — Remake du légendaire préquel de FF7. Octopath Traveler 1 & 2 : $23.99 (au lieu de $59.99) & $29.99 (au lieu de $59.99) — Deux RPG somptueux à prix réduit.

: $23.99 (au lieu de $59.99) & $29.99 (au lieu de $59.99) — Deux RPG somptueux à prix réduit. Monster Hunter Rise : $9.99 (au lieu de $39.99) — Chassez les monstres géants pour une bouchée de pain.

: $9.99 (au lieu de $39.99) — Chassez les monstres géants pour une bouchée de pain. NieR: Automata : $19.99 (au lieu de $39.99) — L’action-RPG culte de Platinum Games à moitié prix.

Les meilleures affaires à moins de 5$ :

ARK: Survival Evolved : $4.99 (au lieu de $19.99)

: $4.99 (au lieu de $19.99) Moonlighter : $3.74 (au lieu de $24.99)

: $3.74 (au lieu de $24.99) Blossom Tales : $3.74 (au lieu de $14.99) — Pour les fans de Zelda-like.

: $3.74 (au lieu de $14.99) — Pour les fans de Zelda-like. Gunman Clive HD Collection : $1.99 (au lieu de $4.99) — Deux petits bijoux de plateforme/arcade.

: $1.99 (au lieu de $4.99) — Deux petits bijoux de plateforme/arcade. Yooka-Laylee and the Impossible Lair : $2.99 (au lieu de $29.99) — Un excellent platformer façon Donkey Kong Country.

: $2.99 (au lieu de $29.99) — Un excellent platformer façon Donkey Kong Country. The Sinking City : $4.99 (au lieu de $49.99) — Un jeu d’enquête inspiré de Lovecraft à prix fracassé.

Offres spéciales sur les séries majeures :

Final Fantasy (7, 8, 9, 10/10-2, 12, 15 Pocket Edition, Crystal Chronicles) — Jusqu’à -60% .

(7, 8, 9, 10/10-2, 12, 15 Pocket Edition, Crystal Chronicles) — Jusqu’à . Dragon Quest (1, 2, 3, Monsters, Treasures) — Jusqu’à -50% .

(1, 2, 3, Monsters, Treasures) — Jusqu’à . Kingdom Hearts (cloud versions et Melody of Memory) — Jusqu’à -60% .

(cloud versions et Melody of Memory) — Jusqu’à . Resident Evil (toute la saga principale jusqu’au 6 et Revelations) — $9.99 chaque, soit -50% .

(toute la saga principale jusqu’au 6 et Revelations) — chaque, soit . Mega Man (collections classiques et X) — Environ $7.99 pièce (-60%).

Indés et pépites à découvrir :

Cozy Grove : $7.26 (au lieu de $14.99) — Pour les fans d’Animal Crossing.

: $7.26 (au lieu de $14.99) — Pour les fans d’Animal Crossing. Going Under : $4.99 (au lieu de $19.99) — Rogue-like satirique sur le monde du travail.

: $4.99 (au lieu de $19.99) — Rogue-like satirique sur le monde du travail. Ender Lilies : $9.99 (au lieu de $24.99) — Metroidvania poétique et sombre.

: $9.99 (au lieu de $24.99) — Metroidvania poétique et sombre. Cursed to Golf : $3.99 (au lieu de $19.99) — Un rogue-golf déjanté.

Bundles et compilations :

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : $9.99 (au lieu de $29.99) — Les 3 premiers épisodes cultes réunis.

: $9.99 (au lieu de $29.99) — Les 3 premiers épisodes cultes réunis. Mega Man Battle Network Legacy Collection : $29.99 (au lieu de $59.99) — 10 jeux en un !

: $29.99 (au lieu de $59.99) — 10 jeux en un ! The Great Ace Attorney Chronicles : $15.99 (au lieu de $39.99).

Pour les fans de LEGO :

LEGO City Undercover : $4.49 (au lieu de $29.99)

: $4.49 (au lieu de $29.99) LEGO Harry Potter Collection : $5.99 (au lieu de $29.99)

: $5.99 (au lieu de $29.99) LEGO Marvel Super Heroes : $5.99 (au lieu de $39.99)

: $5.99 (au lieu de $39.99) LEGO Star Wars: The Skywalker Saga : $11.99 (au lieu de $59.99)

Notre sélection coup de cœur :

Golf Story à $2.69 : parfait pour ceux qui aiment les jeux originaux et narratifs. Batman Arkham Trilogy à $23.99 : trois chefs-d’œuvre de l’action pour le prix d’un. Octopath Traveler 2 à $29.99 : l’un des meilleurs RPG récents. LEGO Star Wars: Skywalker Saga à $11.99 : toute la saga en LEGO pour presque rien !

Voici une liste des offres actuellement disponibles sur l’eShop de la Nintendo Switch :

– Arranger: A Role-Puzzling Adventure – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Balan Wonderworld – $5.99 (au lieu de $39.99)

– Bang-On Balls: Chronicles – $7.99 (au lieu de $24.99)

– Bear and Breakfast – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Berserk Boy – $12.00 (au lieu de $20.00)

– Bit.Trip Collection – $2.49 (au lieu de $9.99)

– Bo: Path of the Teal Lotus – $13.99 (au lieu de $19.99)

– Braid: Anniversary Edition – $5.99 (au lieu de $19.99)

– Corpse Party: Blood Drive – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Dex – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Dodgeball Academia – $9.99 (au lieu de $24.99)

– Fate/Stay Night Remastered – $22.49 (au lieu de $29.99)

– Fear Effect Sedna – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Forager – $6.99 (au lieu de $19.99)

– Freedom Planet – $4.49 (au lieu de $14.99)

– Gal Gun 2 – $7.49 (au lieu de $29.99)

– Gal Gun: Double Peace – $7.99 (au lieu de $39.99)

– Gal Gun Returns – $9.99 (au lieu de $49.99)

– Ghost Song – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Gnosia – $17.49 (au lieu de $24.99)

– Hello Kitty and Friends Happiness Parade – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Hello Neighbor – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Heroland – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Kemono Friends Picross – $6.99 (au lieu de $9.99)

– Life is Strange: Arcadia Bay Collection – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Life is Strange: Double Exposure – $29.99 (au lieu de $49.99)

– Little Goody Two Shoes – $11.99 (au lieu de $19.99)

– Little Kitty, Big City – $16.24 (au lieu de $24.99)

– Lost Sphear – $12.49 (au lieu de $49.99)

– Mayhem Brawler – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Mechstermination Force – $1.99 (au lieu de $19.99)

– Megaton Musashi W: Wired – $24.99 (au lieu de $49.99)

– Melon Journey – $4.49 (au lieu de $14.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $19.99 (au lieu de $49.99)

– Metal Slug Tactics – $18.74 (au lieu de $24.99)

– Midnight Fight Express – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Monster Hunter Stories – $19.99 (au lieu de $29.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $29.99 (au lieu de $39.99)

– Monster Sanctuary – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Mortal Kombat 1 – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl 2 – $14.99 (au lieu de $49.99)

– No More Heroes – $9.99 (au lieu de $19.99)

– No More Heroes 2 – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Oceanhorn 2 – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Oh My Godheads: Party Edition – $2.99 (au lieu de $14.99)

– One Step From Eden – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Onimusha: Warlords – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Oninaki – $14.99 (au lieu de $49.99)

– Overlord: Escape from Nazarick – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Penny’s Big Breakaway – $17.99 (au lieu de $29.99)

– Picross Lord of the Nazarick – $6.99 (au lieu de $9.99)

– Picross Records of the Shield Hero – $7.69 (au lieu de $10.99)

– Picross S – $5.59 (au lieu de $7.99)

– Picross S2 – $6.29 (au lieu de $8.99)

– Picross S3 – $6.99 (au lieu de $9.99)

– Picross S4 – $6.99 (au lieu de $9.99)

– Picross S5 – $6.99 (au lieu de $9.99)

– Picross S6 – $6.99 (au lieu de $9.99)

– Picross S7 – $6.99 (au lieu de $9.99)

– Picross S8 – $6.99 (au lieu de $9.99)

– Picross S9 – $6.99 (au lieu de $9.99)

– Picross S Genesis & Master System Edition – $6.99 (au lieu de $9.99)

– Picross S Namco Legendary Edition – $7.69 (au lieu de $10.99)

– Picross S+ – $3.49 (au lieu de $4.99)

– Picross X: Picbits vs Uzboross – $13.99 (au lieu de $19.99)

– PowerWash Simulator – $17.49 (au lieu de $24.99)

– Retro City Rampage DX – $3.49 (au lieu de $14.99)

– Romancing SaGa 2 – $7.49 (au lieu de $24.99)

– Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – $34.99 (au lieu de $49.99)

– Romancing SaGa 3 – $8.69 (au lieu de $28.99)

– Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Rune Factory 5 – $15.99 (au lieu de $39.99)

– SaGa Emerald Beyond – $29.99 (au lieu de $49.99)

– SaGa Frontier Remastered – $12.49 (au lieu de $24.99)

– SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $8.99 (au lieu de $29.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $3.99 (au lieu de $39.99)

– Senran Kagura Peach Ball – $8.99 (au lieu de $29.99)

– Senran Kagura Reflexions – $2.99 (au lieu de $9.99)

– Shadows Over Loathing – $15.18 (au lieu de $23.00)

– Shakedown: Hawaii – $3.49 (au lieu de $19.99)

– Shantae: Half-Genie Hero – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Shantae: Risky’s Revenge Director’s Cut – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Shantae and the Pirate’s Curse – $9.99 (au lieu de $19.99)

– Signalis – $13.99 (au lieu de $19.99)

– Silent Hope – $11.99 (au lieu de $39.99)

– Spelunker Party – $5.99 (au lieu de $29.99)

– Star Ocean: First Departure R – $6.29 (au lieu de $20.99)

– Star Ocean: The Second Story R – $29.99 (au lieu de $49.99)

– SteamWorld Build – $14.99 (au lieu de $29.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (au lieu de $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $1.99 (au lieu de $19.99)

– SteamWorld Heist – $9.99 (au lieu de $19.99)

– SteamWorld Heist 2 – $15.99 (au lieu de $29.99)

– SteamWorld Quest – $2.49 (au lieu de $24.99)

– Story of Seasons: Friends of Mineral Town – $9.99 (au lieu de $39.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – $13.99 (au lieu de $39.99)

– Super Dungeon Maker – $1.99 (au lieu de $19.99)

– The Centennial Case: A Shijima Story – $19.99 (au lieu de $49.99)

– The DioField Chronicle – $23.99 (au lieu de $59.99)

– The Lara Croft Collection – $9.99 (au lieu de $19.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (au lieu de $14.99)

– Tools Up – $1.99 (au lieu de $19.99)

– To the Moon – $8.39 (au lieu de $11.99)

– Trinity Trigger – $13.99 (au lieu de $39.99)

– Ty the Tasmanian Tiger 2 HD – $10.49 (au lieu de $29.99)

– Ufouria 2 – $12.49 (au lieu de $24.99)

– Unsighted – $7.99 (au lieu de $19.99)

– Various Daylife – $11.59 (au lieu de $28.99)

– Voice of Cards: The Beasts of Burden – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Voice of Cards: The Forsaken Maiden – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – $11.99 (au lieu de $29.99)

– Wandersong – $4.99 (au lieu de $19.99)

– Wavetale – $2.99 (au lieu de $29.99)

– West of Loathing – $3.52 (au lieu de $11.00)

– Windjammers – $4.49 (au lieu de $14.99)

– Windjammers 2 – $8.99 (au lieu de $19.99)

– World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (au lieu de $39.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (au lieu de $29.99)

– Ys Origin – $5.99 (au lieu de $19.99)