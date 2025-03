Les amateurs de jeux indépendants et du catalogue Devolver Digital peuvent dès à présent profiter de réductions exceptionnelles sur l’eShop de la Nintendo Switch. L’éditeur propose des prix historiquement bas sur plus d’une vingtaine de titres, dont des classiques comme Hotline Miami Collection, Enter the Gungeon et The Messenger.

Cette période de soldes spéciale, qui se déroule jusqu’au 3 avril 2025, est une occasion idéale pour découvrir ou redécouvrir certains des meilleurs jeux indépendants publiés par Devolver Digital. Ces offres seront disponibles jusqu’au 3 avril 2025 sur l’eShop de la Nintendo Switch. Une belle opportunité pour agrandir sa bibliothèque de jeux indépendants à prix réduit et découvrir des expériences originales, variées et souvent incontournables.

Ne tardez pas à en profiter avant que ces réductions ne disparaissent !

Les promotions :

– Ape Out – €1.99 (au lieu de €14.99)

– Boomerang X – €1.99 (au lieu de €19.99)

– Broforce – €1.99 (au lieu de €14.99)

– Cricket Through the Ages – €2.99 (au lieu de €7.99)

– Disc Room – €2.99 (au lieu de €14.99)

– Downwell – €1.99 (au lieu de €2.99)

– Enter the Gungeon – €4.49 (au lieu de €14.99)

– Exit the Gungeon – €2.49 (au lieu de €9.99)

– Gato Roboto – €1.99 (au lieu de €7.99)

– Hotline Miami Collection – €4.99 (au lieu de €24.99)

– I Hate Running Backwards – €1.99 (au lieu de €14.99)

– Loop Hero – €3.74 (au lieu de €14.99)

– Minit – €2.49 (au lieu de €9.99)

– Mother Russia Bleeds – €1.99 (au lieu de €14.99)

– Not a Hero – €1.99 (au lieu de €12.99)

– Olija – €1.99 (au lieu de €14.99)

– Reigns: Beyond – €2.49 (au lieu de €4.99)

– Reigns: Game of Thrones – €1.99 (au lieu de €3.99)

– Reigns: Kings & Queens – €1.99 (au lieu de €7.99)

– Reigns: Three Kingdoms – €1.99 (au lieu de €2.99)

– Sludge Life – €2.99 (au lieu de €14.99)

– Terra Nil – €12.49 (au lieu de €24.99)

– The Messenger – €3.99 (au lieu de €19.99)

– The Plucky Squire – €22.49 (au lieu de €29.99)

– The Red Strings Club – €1.99 (au lieu de €14.99)

– The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – €1.99 (au lieu de €14.99)

– The Talos Principle – €3.99 (au lieu de €29.99)