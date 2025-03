Le Minecraft Live 2025 s’est déroulé avec son lot d’annonces majeures, de nouvelles fonctionnalités et d’exclusivités. Mojang a dévoilé plusieurs nouveautés à venir pour le jeu, notamment des mises à jour graphiques, des ajouts de créatures et un événement spécial en jeu. Voici un récapitulatif des annonces les plus importantes.

Un engagement clair : pas de Minecraft 2, pas d’IA, pas de free-to-play

Lors d’une interview accordée à IGN, Ingela Garneij, productrice exécutive de Minecraft Vanilla, et Agnes Larsson, directrice du jeu, ont réaffirmé la vision de Mojang : pas de suite officielle, pas d’implémentation d’IA générative et aucun passage au free-to-play.

Sur l’IA générative : Mojang souhaite que Minecraft reste une œuvre humaine , où la créativité et l’imagination des développeurs priment.

Le studio insiste sur le fait que le jeu a été conçu pour être accessible via un achat unique, sans microtransactions envahissantes.

Garneij a coupé court aux rumeurs, expliquant que Minecraft évoluera avec le temps, sans nécessiter une suite numérotée.

Les Game Drops : Un Nouveau Système de Mises à Jour

L’équipe de Mojang a dévoilé une nouvelle approche pour les mises à jour de contenu : les Game Drops. Désormais, Minecraft recevra du nouveau contenu plus régulièrement, avec deux événements Minecraft Live par an.

Le premier Game Drop, intitulé Spring to Life, est prévu pour le 25 mars et introduira :

De nouvelles variantes de mobs adaptées aux climats chauds et froids.

Des éléments d'ambiance inédits, comme des buissons à lucioles scintillantes, des feuilles qui tombent et des bruits de sable chuchotant.

, comme des , des feuilles qui tombent et des . Une incitation à l’exploration, avec des ajustements rendant l’Overworld encore plus vivant.

Vibrant Visuals : Une Amélioration Graphique pour Minecraft

L’un des moments forts de l’événement a été la présentation de Vibrant Visuals, un pack d’améliorations graphiques conçu pour moderniser l’apparence du jeu tout en restant fidèle à son style emblématique.

Meilleure gestion de la lumière , avec des reflets réalistes et des ombres pixelisées améliorées.

Effets aquatiques retravaillés, rendant les océans et rivières plus immersifs.

, rendant les océans et rivières plus immersifs. Compatibilité avec les appareils Bedrock, avant un lancement prévu sur Java Edition à une date ultérieure.

Le Ghastling et les Nouvelles Créatures du Nether

Le second Game Drop de 2025 introduira une nouvelle dynamique dans le Nether avec :

Le Dried Ghast, un bloc spécial à réhydrater dans l'Overworld.

Le Ghastling, une nouvelle créature adorable dérivée du Ghast classique.

, une nouvelle créature adorable dérivée du Ghast classique. Le Happy Ghast, un compagnon montable qui permet aux joueurs de voler dans les airs avec jusqu’à trois amis.

Ce nouvel ajout pourrait transformer la construction aérienne dans Minecraft, permettant aux joueurs de créer des structures en hauteur plus facilement.

Un Événement en Jeu Inspiré du Film Minecraft

En parallèle de la sortie du film Minecraft prévue pour le 4 avril 2025, un événement spécial en jeu sera lancé du 25 mars au 7 avril.

Des mini-jeux inspirés du film.

Une quête pour sauver le village de Midport d’une attaque de Piglins.

Une cape exclusive déblocable pour les joueurs qui complètent tous les défis.

The Deep Dig : L’After Show de Minecraft Live

Pour conclure l’événement, The Deep Dig, une session spéciale, a permis d’explorer plus en détail les nouveautés annoncées, avec des démonstrations en direct et des invités spéciaux.

Parmi les moments marquants :