Microsoft poursuit sa transformation stratégique, mettant de plus en plus l’accent sur la distribution de logiciels, tout en maintenant une présence sur le marché du hardware avec la marque Xbox. Cette nouvelle approche semble être une bonne nouvelle pour les joueurs Nintendo, car plusieurs titres du catalogue Xbox devraient débarquer sur Nintendo Switch 2 l’année prochaine.

Microsoft a déjà expérimenté cette stratégie en portant Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves et Grounded sur PlayStation 5, et il semble que cette tendance va s’intensifier en 2025. Selon The Verge, la firme de Redmond prévoit de publier « beaucoup plus de titres » sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 dès l’année prochaine.

Bien que les jeux concernés n’aient pas encore été dévoilés, cette annonce s’inscrit dans un mouvement plus large qui a récemment vu l’annonce de l’arrivée d’Indiana Jones and the Great Circle sur PS5, prévu pour le 15 avril 2025. Microsoft, cependant, reste encore discret sur les plans exacts concernant ses exclusivités Xbox sur Switch 2.

Avec un Nintendo Direct prévu le 2 avril, certains espèrent que cette présentation pourrait déjà révéler les premiers jeux Xbox prévus sur la nouvelle console de Nintendo. Reste à voir quels titres seront concernés et si cela inclura des licences majeures comme Halo, Gears of War ou encore Starfield.