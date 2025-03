Disponible depuis peu sur Nintendo Switch, SWORD ART ONLINE: Fractured Daydream propose une expérience multijoueur unique avec des affrontements en ligne pouvant accueillir jusqu’à 20 joueurs simultanément. Pour ceux qui hésiteraient encore à se lancer, Bandai Namco vient d’annoncer l’arrivée du contenu additionnel, “Moonlit Night Fragment”, prévu pour le 24 avril 2025.

Contenu du DLC Moonlit Night Fragment

Ce DLC ajoutera plusieurs éléments inédits au jeu, dont :

Deux nouveaux personnages jouables : Philia et Sachi

: Philia et Sachi De nouveaux épisodes scénarisés

De nouveaux costumes et armes

Pour le moment, aucune information détaillée sur le contenu exact du DLC n’a été partagée. Son prix n’a pas encore été annoncé, mais en se basant sur les précédents DLC de la franchise, il devrait être compris entre 10 et 15 dollars.

Un concept original pour SWORD ART ONLINE: Fractured Daydream

Dans ce nouvel épisode de la saga Sword Art Online, un nouveau système est introduit dans l’univers d’ALfheim Online, mais une panne technique provoque une collision des mondes et des lignes temporelles. Kirito et ses compagnons se retrouvent ainsi dans un environnement inédit où les frontières entre amis et ennemis s’estompent.

Ce scénario permet de faire revenir des personnages disparus et de former des alliances inattendues pour faire face aux nombreux dangers qui peuplent ce monde instable. Le jeu met l’accent sur une expérience coopérative à grande échelle avec des raids contre des boss imposants et des quêtes en coopération, tout en incluant le cross-play entre plateformes.

Avec l’ajout de nouveaux personnages et quêtes grâce au DLC “Moonlit Night Fragment”, SWORD ART ONLINE: Fractured Daydream continue d’enrichir son contenu et promet une aventure toujours plus palpitante pour les fans de la franchise.