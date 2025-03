Selecta Play, le développeur Relevo et Maximum Entertainment France sont le plaisir sadique d’annoncer l’arrivée prochaine d’éditions physiques qui tuent pour le beat ’em up façon arcade rétro Terrifier: The ARTcade Game.

Sortant fin 2025 sur Nintendo Switch et Playstation 5, le jeu sera disponible en édition physique Standard et Collector.

Enfilez les chaussures démesurées et maculées de sang d’Art le Clown dans ce beat ’em up à l’ancienne, de style arcade, inspiré des jeux d’horreur les plus brutaux des années 80 et 90.

Mais ne vous attendez pas à un festival de cris scénarisés, car Art se fraie son propre chemin dans le chaos, en éventrant des officiers de police, en mutilant des cascadeurs et en terrorisant des plateaux de tournage avec son mélange caractéristique d’humour sadique et de brutalité cauchemardesque.

Le pixel art magnifiquement grotesque donne vie à la folie, tandis que les animations fluides garantissent que chaque taillade, coup de pied et achèvement par écrasement de crâne est aussi satisfaisant et brutal que dans les films.

Oserez-vous ouvrir la boîte de ce sinistre trésor ? À l’intérieur, les fans trouveront :