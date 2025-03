Un nouveau leak semble confirmer la date de sortie de Trails in the Sky: The First, premier opus de la trilogie légendaire de Nihon Falcom. Selon une fuite de la boutique canadienne Video Games Plus (VGP), le jeu devrait débarquer sur Nintendo Switch le 25 septembre 2025.

Un timing cohérent avec les habitudes de Falcom

Cette date n’a rien d’anodin, puisque Falcom a l’habitude de sortir ses jeux en septembre au Japon. De plus, Trails in the Sky: The First sera la première sortie mondiale simultanée de l’éditeur, ce qui ajoute du crédit à cette rumeur.

L’information a rapidement circulé après que Wario64, un insider bien connu, a partagé la page de précommande de VGP sur BlueSky. Pour l’instant, NIS America et Falcom n’ont pas officiellement confirmé cette date, mais une annonce pourrait bientôt arriver.

Une version remasterisée avec de nombreuses améliorations

Prévu comme une refonte complète du JRPG culte de 2004, Trails in the Sky: The First proposera plusieurs nouveautés :

Des graphismes remaniés pour offrir un rendu moderne.

pour offrir un rendu moderne. Un système de combat hybride , permettant de basculer entre un gameplay au tour par tour classique et un mode action en temps réel .

, permettant de basculer entre un classique et un . Des doublages anglais inédits pour donner encore plus de vie aux personnages.

inédits pour donner encore plus de vie aux personnages. Une localisation en plusieurs langues (anglais, français, allemand et espagnol).

Une épopée culte pour les amateurs de JRPG

Ce remaster permet aux joueurs de (re)découvrir les aventures d’Estelle Bright et de son frère adoptif Joshua, deux jeunes aspirants Bracers en quête de reconnaissance. Ce qui commence comme une simple mission se transforme rapidement en une lutte contre une organisation secrète menaçant leur patrie.

Avec cette refonte, Falcom et NIS America espèrent faire découvrir à une nouvelle génération la saga qui a révolutionné le JRPG narratif et qui a ouvert la voie à des séries comme Trails of Cold Steel.

Si cette date du 25 septembre 2025 se confirme, les fans de la franchise Trails ont de quoi marquer leur calendrier. Reste à attendre une annonce officielle pour savoir si ce leak est bien fondé.