Bandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer le grand retour des célèbres compagnons de poche des années 90 dans le nouveau jeu vidéo Tamagotchi Plaza, disponible le 27 juin 2025 sur Nintendo Switch.

Le tout nouvel épisode de la série Tamagotchi Connection: Corner Shop propose aux joueuses et aux joueurs d’ouvrir leurs propres boutiques dans le monde des Tamagotchis pour servir d’adorables clients dans la joie et la bonne humeur ! Le Grand roi Gotchi vient de déclarer l’ouverture du festival des Tamagotchis dans la ville la plus captivante de la planète Tamagotchi. Les fans devront aider le prince Tamahiko à préparer la ville de Tamahiko pour accueillir les festivités.

Ces derniers pourront profiter de 12 boutiques différentes sur la place de la ville, certaines sont déjà connues comme le cabinet dentaire de la série Corner Shop et d’autres sont inédites comme le salon de thé, l’opticien ou la pâtisserie. Chaque boutique propose un mini-jeu pour améliorer sa réputation et ainsi attirer plus de 100 clients Tamagotchis !