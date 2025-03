Découvrez la version ultime de ce classique du RPG, avec des graphismes mis à jour, de nouveaux récits, une jouabilité améliorée et plus encore.

Aujourd’hui, au cours du Nintendo Direct du mois de mars, SQUARE ENIX® a annoncé la sortie de SaGa Frontier™ 2 Remastered, une version améliorée du RPG sorti en 1999, disponible dès maintenant sur Nintendo Switch™. Le jeu est également disponible sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Steam® (PC, compatible avec Steam Deck), iOS et Android. Les joueurs sont invités à plonger dans le récit de deux destins imbriqués… Gustave, le prétendant au trône mêlé à une lutte pour le pouvoir, et Wil, le jeune chasseur de trésor, forcé d’affronter un danger qui menace le monde entier. Les joueurs profitent désormais de graphismes en HD, d’une interface repensée, d’un gameplay amélioré, de contenus après la fin du jeu, et plus encore.

Les fonctionnalités de SaGa Frontier 2 Remastered incluent :