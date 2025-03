Out of Sight arrive sur Nintendo Switch, ont annoncé aujourd’hui l’éditeur Starbreeze et le développeur The Gang. La sortie est prévue pour le 22 mai 2025.

Out of Sight est un jeu d’horreur immersif combinant des perspectives à la première et à la deuxième personne, le tout porté par un doublage saisissant qui plonge les joueurs dans une aventure glaçante et émotionnelle.

Caractéristiques principales