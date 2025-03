Card-en-Ciel a reçu sa dernière mise à jour avec la version 1.5.0 aujourd’hui, apportant du nouveau contenu ainsi que des fonctionnalités comme les Batailles Tutoriel.

Les derniers Donjons Extras, le Donjon Infini et les Batailles Défi ont été ajoutés, en plus de nouvelles Cartes Parallèles. Concernant les Batailles Tutoriel, elles utilisent des decks et ennemis prédéfinis, et les joueurs doivent remplir certaines conditions pour les terminer. Elles sont immédiatement disponibles, avec la possibilité d’en débloquer d’autres. Les réussir permet d’obtenir des Jetons de Décodage pour améliorer Neon.

Notes de mise à jour de Card-en-Ciel 1.5.0