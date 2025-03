L’eShop américain de la Nintendo Switch regorge une fois de plus de promotions intéressantes, avec des réductions allant jusqu’à -90 % sur une large sélection de jeux. Que vous soyez amateur de jeux narratifs, d’aventure, de rogue-likes ou encore de classiques du jeu vidéo, il y en a pour tous les goûts !

Des pépites à prix mini

Parmi les incontournables en promotion cette semaine, on retrouve AI: The Somnium Files à seulement 3,99 $ (au lieu de 39,99 $), ainsi que sa suite Nirvana Initiative à 8,99 $ (au lieu de 59,99 $). Les fans d’enquêtes et de visual novels pourront également se tourner vers Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition à 4,49 $.

Les amateurs de sensations fortes pourront se procurer Dead by Daylight pour 11,99 $ (au lieu de 29,99 $) ou encore Sifu à 15,99 $ (au lieu de 39,99 $). Du côté des rogue-likes, Enter the Gungeon est proposé à 4,49 $, tandis que Crypt of the NecroDancer chute à 3,99 $.

Des licences cultes en réduction

Cette semaine marque aussi de belles réductions sur des licences bien connues. Assassin’s Creed: The Rebel Collection, qui regroupe Black Flag et Rogue, est affiché à 14,79 $. Tomb Raider 1-3 Remastered est également en promotion à 11,99 $, tout comme Blasphemous 2 à 14,99 $.

Côté classiques, les joueurs nostalgiques pourront mettre la main sur Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back à 13,99 $, ou encore The Talos Principle à seulement 3,99 $.

Des expériences uniques à ne pas manquer

Pour ceux en quête d’expériences originales, plusieurs jeux indépendants sont à prix cassé. Citizen Sleeper, un RPG narratif acclamé, est disponible à 5,99 $, tandis que l’émouvant Beacon Pines tombe à 7,99 $. Les amateurs d’action frénétique pourront se tourner vers Boomerang X, en promo à 1,99 $, ou Ape Out à ce même tarif.

Un large choix de jeux à découvrir

La liste des promotions est longue et offre une multitude de titres à prix réduits. Voici quelques autres offres notables :

Cat Quest : 3,24 $

: 3,24 $ Cat Quest 2 : 3,74 $

: 3,74 $ Overcooked: Special Edition : 3,99 $

: 3,99 $ No Man’s Sky : 23,99 $

: 23,99 $ Moving Out : 4,99 $

: 4,99 $ Master Detective Archives: Rain Code : 29,99 $

La totale:

– 20XX – $3.59 (prix de base: $17.99)

– 30XX – $9.99 (prix de base: $19.99)

– 1000xResist – $14.99 (prix de base: $19.99)

– AI: The Somnium Files – $3.99 (prix de base: $39.99)

– AI: The Somnium Files: Nirvana Initiative – $8.99 (prix de base: $59.99)

– Alba: A Wildlife Adventure – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Anodyne 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Anonymous;Code – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Ape Out – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Beacon Pines – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Blasphemous 2 – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Boomerang X – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Broforce – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Bzzzt – $5.24 (prix de base: $14.99)

– Cat Quest – $3.24 (prix de base: $12.99)

– Cat Quest 2 – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Cat Quest 3 – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Cattails – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Cattails: Wildwood Story – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Chaos;Child – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Chaos;Head Noah – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Chaos;Head Noah / Chaos;Child Double Pack – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Citizen Sleeper – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Cozy Grove – $7.25 (prix de base: $14.99)

– Cricket Through the Ages – $2.99 (prix de base: $7.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Danganronpa 2 – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Danganronpa S – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Danganronpa V3 – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Dead by Daylight – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Dead Cells – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Demon Turf – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Disc Room – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Downwell – $1.99 (prix de base: $2.99)

– Enter the Gungeon – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Evoland – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Exit the Gungeon – $2.49 (prix de base: $9.99)

– Fitness Circuit – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Framed Collection – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Freshly Frosted – $5.93 (prix de base: $9.99)

– Gato Roboto – $1.99 (prix de base: $7.99)

– Genesis Noir – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Ghost of a Tale – $3.74 (prix de base: $24.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Hotline Miami Collection – $4.99 (prix de base: $24.99)

– I Hate Running Backwards – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Inside – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Kao the Kangaroo – $3.99 (prix de base: $29.99)

– Katana Kami: A Way of the Samurai Story – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Let’s School – $10.99 (prix de base: $19.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Loop Hero – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness – $17.99 (prix de base: $59.99)

– Master Detective Archives: Rain Code – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Minit – $2.49 (prix de base: $9.99)

– Monster Sanctuary – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Mother Russia Bleeds – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Moving Out – $4.99 (prix de base: $24.99)

– My Time at Sandrock – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Neo Cab – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Nobody Saves the World – $8.74 (prix de base: $24.99)

– No Man’s Sky – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Not a Hero – $1.99 (prix de base: $12.99)

– Olija – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $13.59 (prix de base: $39.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Paradise Killer – $4.99 (prix de base: $19.99)

– PixelJunk Monsters 2 – $2.24 (prix de base: $14.99)

– Re:Zero – Starting Life in Another World – The Prophecy of the Throne – $11.99 (prix de base: $59.99)

– Reigns: Beyond – $2.49 (prix de base: $4.99)

– Reigns: Game of Thrones – $1.99 (prix de base: $3.99)

– Reigns: Kings & Queens – $1.99 (prix de base: $7.99)

– Reigns: Three Kingdoms – $1.99 (prix de base: $2.99)

– Retro City Rampage DX – $3.49 (prix de base: $14.99)

– Rise: Race the Future – $5.77 (prix de base: $16.49)

– Robotics;Notes Dash – $6.99 (prix de base: $34.99)

– Robotics;Notes Elite – $6.99 (prix de base: $34.99)

– RPG Time – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Sail Forth – $12.33 (prix de base: $19.99)

– ScourgeBringer – $2.54 (prix de base: $16.99)

– Shakedown: Hawaii – $3.49 (prix de base: $19.99)

– Sherlock Holmes: The Awakened – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island – $33.99 (prix de base: $59.99)

– Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Sifu – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Sludge Life – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Snake Pass – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Space Invaders Forever – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Space Invaders Invincible Collection – $17.99 (prix de base: $59.99)

– Splasher – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Steins;Gate 0 – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Steins;Gate: My Darling’s Embrace – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Steins;Gate Elite – $11.99 (prix de base: $59.99)

– Stranded Sails – $2.99 (prix de base: $24.99)

– Tchia – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Terra Nil – $12.49 (prix de base: $24.99)

– The Falconeer – $5.99 (prix de base: $29.99)

– The Last Campfire – $1.99 (prix de base: $14.99)

– The Messenger – $3.99 (prix de base: $19.99)

– The Plucky Squire – $22.49 (prix de base: $29.99)

– The Quintessential Quintuplets – Five Memories Spent With You – $17.49 (prix de base: $34.99)

– The Quintessential Quintuplets – Memories of a Quintessential Summer – $17.49 (prix de base: $34.99)

– The Red Strings Club – $1.99 (prix de base: $14.99)

– The Sinking City – $4.99 (prix de base: $14.99)

– The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – $1.99 (prix de base: $14.99)

– The Talos Principle – $3.99 (prix de base: $29.99)

– The Testament of Sherlock Holmes – $3.74 (prix de base: $24.99)

– Toki – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Tomb Raider 1-3 Remastered – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Tomb Raider 4-6 Remastered – $22.49 (prix de base: $29.99)

– Tropico 6 – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Yu-No: A Girl Who Chants Love At the Bound of This World – $9.99 (prix de base: $49.99)